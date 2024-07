"Kde ho pohřbime? Celá Gaza je teď hřbitov"

10. 7. 2024

čas čtení < 1 minuta

Hrůzy v Gaze, páchané Izraelem, které česká média nezaznamenávají. Jediná na světě:

Reportér Secunder Kermani, Channel 4 News: "Kde ho pohřbíme? Celá Gaza se stala hřbitovem." Strašlivé utrpení ve městě Gaza, jak palestinští novináři dokumentují následky izraelských úderů během nového útoku.

Izraelská armáda "znovu obsazuje" části severní Gazy, ze kterých se dříve stáhla, a tvrdí, že se tam přeskupuje Hamás Dokazuje to, proč mnozí (dokonce i v izraelských armádních kruzích) poukazují na to, že "likvidace Hamásu" pouze vojenskými prostředky není proveditelná.



