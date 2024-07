Slavná novinářka: Izrael stále blokuje západním novinářům přístup do Gazy

8. 7. 2024

Lindsay Hilsum, Channel 4 News: Po devíti měsících Izrael stále neumožňuje zahraničním novinářům nezávislý přístup do Gazy. Asociace zahraničního tisku v Izraeli konstatuje: "Vyvolává to otázky, co Izrael nechce, abychom viděli." A skutečně to tak je.



Prohlášení předsednictva FPA k nepřístupu zahraničního tisku do Gazy



7. července 2024



Asociace zahraničního tisku vyjadřuje svůj šok a hluboké zklamání nad tím, že Izrael devět měsíců po skončení vyhrocené války nadále brání nezávislému přístupu mezinárodních médií do Gazy.



Nikdy předtím Izrael neprosazoval tak dlouhý a přísný informační blackout. Opakovaně odmítl naše žádosti o přístup, bojoval proti nám u soudu, aby tento drakonický zákaz potvrdil, a nabídl jen několik vysoce kontrolovaných "embed" příležitostí pro malý počet našich členů.



Palestinští novináři uvnitř Gazy zároveň nadále čelí bezprecedentním hrozbám a omezením pohybu, protože se odvážně snaží o této problematice informovat.



To vyvolává otázky, co Izrael nechce, aby mezinárodní novináři viděli.



Znovu vyzýváme Izrael, aby umožnil mezinárodním novinářům neomezený a nezávislý přístup do Gazy.





Představenstvo Asociace zahraničního tisku v Izraeli a na palestinských územích

