Izraelský útok na úkryt v Chán Júnisu si vyžádal nejméně 31 mrtvých

10. 7. 2024

čas čtení 5 minut



IDF přezkoumávají nálet poté, co potvrdily útok s použitím "přesné munice", při němž podle představitelů Gazy zahynulo osm dětí



Izraelský nálet na vchod do školy přeměněné v úkryt na jihu Gazy zabil nejméně 31 lidí v době, kdy zesílená vojenská ofenziva na tomto území přiměla tisíce lidí k útěku a hledání útočiště.



Letecký útok v úterý odpoledne zasáhl stany vysídlených rodin před školou ve městě Abassan východně od Chán Júnisu. Představitelé nedaleké nemocnice Nasser ve středu uvedli, že bylo zabito 31 lidí, včetně osmi dětí, a více než 50 osob bylo zraněno.



Záběry odvysílané televizí Al-Džazíra ukazovaly děti hrající fotbal na školním dvoře, když oblastí náhle otřásl výbuch, který vyvolal výkřiky "úder, úder!". Kids and families playing football. Israel hated that. So they bombed them. Simple as that. pic.twitter.com/84Jen96wlk — Ahmed Alnaouq (@AlnaouqA) July 9, 2024 Izraelský nálet na vchod do školy přeměněné v úkryt na jihu Gazy zabil nejméně 31 lidí v době, kdy zesílená vojenská ofenziva na tomto území přiměla tisíce lidí k útěku a hledání útočiště.Letecký útok v úterý odpoledne zasáhl stany vysídlených rodin před školou ve městě Abassan východně od Chán Júnisu. Představitelé nedaleké nemocnice Nasser ve středu uvedli, že bylo zabito 31 lidí, včetně osmi dětí, a více než 50 osob bylo zraněno.Záběry odvysílané televizí Al-Džazíra ukazovaly děti hrající fotbal na školním dvoře, když oblastí náhle otřásl výbuch, který vyvolal výkřiky "úder, úder!".







Izraelská armáda uvedla, že prověřuje zprávy o zranění civilistů. Uvedla, že k incidentu došlo, když zasáhla "přesnou municí" bojovníka Hamásu, který se zúčastnil náletu na Izrael 7. října, jenž urychlil izraelský útok na Gazu.



Podle svědků, kteří hovořili s BBC, byla zasažená oblast v době útoku přeplněná lidmi, přičemž jeden z nich uvedl, že v době útoku se zde nacházelo až 3 000 lidí.



Další izraelské údery ve středu brzy ráno zabily nejméně 20 Palestinců. Agentura Associated Press uvedla, že 12 lidí bylo zabito v uprchlickém táboře Nuseirat a osm v domě v Deir al-Balah, což je oblast, která se nachází v "humanitární bezpečné zóně", kde Izrael Palestincům řekl, aby hledali útočiště, když provádí ofenzívu v mnoha částech pásma Gazy.



Minulý týden Izraelské obranné síly (IDF) nařídily hromadnou evakuaci částí jižní Gazy. Velká část Chán Júnisu byla zničena při letošním dlouhém útoku, ale velké množství Palestinců se přesunulo zpět, aby uniklo další izraelské ofenzívě v nejjižnějším městě Gazy, Rafáhu.



Militantní skupina Hamás uvedla, že obnovená izraelská kampaň jen v úterý zabila na celém území více než 60 Palestinců.



Tento týden izraelské jednotky také vedly nový pozemní útok ve městě Gaza na severu území - jejich nejnovější snaha bojovat proti bojovníkům Hamásu, kteří se přeskupují v oblastech, o nichž armáda dříve tvrdila, že byly z velké části vyčištěny.



Palestinský Červený půlměsíc uvedl, že jeho posádky obdržely desítky humanitárních volání z města Gazy, ale vzhledem k intenzitě bombardování tam nemohly pomoci.



"Boje byly intenzivní," řekl agentuře Associated Press Hakeem Abdel-Bar, který uprchl ze čtvrti Tuffah ve městě Gaza do domu svých příbuzných v jiné části města. Izraelské bojové letouny a bezpilotní letouny "zasahovaly vše, co se hýbalo", a že se do centrálních čtvrtí přesunuly tanky, uvedl.



Podle humanitárního úřadu OSN "funguje pouze 13 z 36 nemocnic v Gaze, a to jen částečně".



"Lidé byli pozorováni, jak utíkají různými směry, aniž by věděli, která cesta může být nejbezpečnější," uvedla agentura v prohlášení. Uvedla, že největší pekárna OSN ve městě byla nucena zavřít a že boje zablokovaly přístup skupinám poskytujícím pomoc do skladů.



Izraelská armáda uvedla, že jeden noční útok ve městě Gaza byl zaměřen na cíle Hamásu a Islámského džihádu operující uvnitř sídla agentury OSN pro Palestince Unrwa. Agentura nemá budovu pod kontrolou od října. Izraelské síly v únoru uvedly, že pod sídlem našly tunel Hamásu.



Armáda uvedla, že ozbrojenci "operovali uvnitř sídla Unrwa v této oblasti a využívali ho jako základnu k provádění útoků na jednotky IDF v centrálním pásmu Gazy".



Uvedla, že militanti byli "eliminováni" a bylo nalezeno "velké množství zbraní".



Unrwa se k útoku bezprostředně nevyjádřila, ale uvedla, že "nemá možnost ověřit" tvrzení, že její zařízení využívá Hamás a jeho spojenci.



Několik posledních dnů leteckých útoků na blokované palestinské území patří k nejprudším od vypuknutí války. Ozbrojené křídlo Hamásu, Brigády Izz ad-Dín al-Kassám, označilo boje za "nejintenzivnější za poslední měsíce".



Nové boje se rozhořely v době, kdy mezinárodní zprostředkovatelé pod vedením Egypta, Kataru a USA znovu usilují o prosazení navrhované dohody o příměří. Rozhovory mají tento týden pokračovat v Dauhá a Káhiře za účasti ředitele CIA Williama Burnse a šéfa Mosadu Davida Barnea. "V mnoha bodech panuje shoda," řekl v úterý vysoce postavený zdroj zpravodajské službě al-Kahera.





Hamás však opět obvinil izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, že se záměrně snaží zmařit jednání o příměří.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0