Proč tohle není v České televizi?

13. 7. 2024

Reportér, Channel 4 News: Je to scéna tak zničující, že je těžké ji pochopit. Toto je město Sujaya ve východní části Gazy a toto je to, co po sobě zanechaly izraelské síly, které se po téměř dvou týdnech stáhly z území. Obyvatelé, kteří se odvažují vrátit, aby zjistili, co se dá zachránit, nacházejí jen o málo víc než trosky a sutiny.

Žena: "Děje se tu největší katastrofa na světě. Svět se nad námi musí smilovat. Bůh nás stvořil stejně jako všechny ostatní. Proč oni mohou žít, ale my jsme zabíjeni? Smilujte se nad námi. Tohle je zakázané."



Reportér: Izrael tvrdí, že zde zabil desítky bojovníků Hamásu a zničil několik tunelů. Vzhledem k zuřivosti jeho útoku na Gazu patří destrukce, kterou způsobil, k nejsmrtelnějším a nejničivějším, jaké kdy byly zaznamenány.

Muž: "Chci vám vyprávět svůj příběh. Moje dcera byla zabita v mém náručí. Izraelci, takzvaná nejmorálnější armáda na světě, mou dceru neušetřili. Neměla u sebe rakety ani bomby. Netanjahu se nezastaví. Nikdo ho nemůže zastavit. Ani OSN, ani Mezinárodní trestní soud."





Reportér: Podle záchranářů zde zůstalo 85 % budov neobyvatelných. Může se sem někdy vrátit život? Občas se objevuje hněv namířený proti vedení Hamásu i Izraeli. Žena uvnitř zničené budovy křičí "Kéž nás Bůh ochrání před tebou, Sinváre, vůdce Hamásu!"









Uvnitř leží mrtvé tělo muže zhroucené na pohovce, kde vypadá, že byl zastřelen zblízka. Dosud bylo nalezeno nejméně šedesát mrtvol . Pod sutinami jsou pravděpodobně další. Mezi izraelskými armádními cíli je opuštěné sídlo Úřadu OSN pro palestinské uprchlíky. Armáda dnes zveřejnila video, na němž jsou vidět zbraně a výbušniny na místě, a tvrdí, že budovu využívá Hamás. To není možné nezávisle ověřit, ale místo rozhodně ukrývalo tisíce vysídlených lidí. Rodina Dare Dueových sem uprchla ze Sujaje, aby se opět ocitla v izraelské palebné linii.





"Měli jsme strach, ale mysleli jsme si, že budeme v bezpečí, protože tu bylo tolik lidí. Pak začalo bombardování. Nejdřív jsme neutekli, protože můj syn je postižený a teta zraněná. Když jsme ale odešli, viděli jsme, že všude jsou izraelské tanky. Vojáci muže zatkli."





Tohle bývala škola, ve které jsme žili , říká nám tento mladý chlapec. Všechno, co jsme měli, je pryč. Jaká budoucnost čeká děti v Gaze, svědky tolika bolesti a utrpení. V další centrální čtvrti města Gazy chodí záchranáři od domu k domu. Izraelští vojáci se právě stáhli i odtud. Na dvoře kvetou květiny, pozůstatky šťastnějších časů.Rodina utekla a cestou překračovala mrtvá těla. Nyní se vracejí do toho, co zbylo z jejich staré čtvrti. Bloudí jako všichni ostatní, kde hledat bezpečí dál?