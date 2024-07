Summit NATO: Ukrajinský představitel vyzývá k ukončení omezení používání zbraní dodávaných spojenci

11. 7. 2024

čas čtení 12 minut



- Nejvyšší ukrajinský prezidentský poradce ve čtvrtek vyzval k ukončení omezení uvalených na použití zbraní dodávaných spojenci proti cílům hluboko uvnitř Ruska a uvedl, že by to "změnilo pravidla hry" v boji proti okupaci Moskvy, informuje agentura Reuters.



Andrij Jermak nejmenoval žádná omezení pro konkrétní zemi, ale jeho komentář přišel několik dní poté, co Bílý dům potvrdil zákaz Ukrajině provádět údery hluboko uvnitř Ruska zbraněmi dodávanými USA, a to po ruském raketovém útoku na kyjevskou dětskou nemocnici.



"Partneři musí sejmout veškerá omezení, aby mohli používat zbraně nejen u ukrajinského území, ale měli možnost odpovědět na [ruské útoky] včetně území Ruska," řekl Jermak na veřejném fóru v závěrečný den summitu NATO 2024.



"Není možné s nimi bojovat," pokračoval s tím, že Rusko nemá "žádná omezení. Nepřítel může přímo útočit na naše civilisty, dětské nemocnice, školy a my tato omezení máme."



"Bude to skutečný převrat", pokud spojenci Ukrajiny zruší všechna omezení na použití svých zbraní "a já doufám, že naši partneři to pochopí a co nejdříve tato rozhodnutí odsouhlasí," řekl Jermak, náčelník štábu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.



Administrativa amerického prezidenta Joea Bidena povoluje Ukrajině používat zbraně dodané USA proti cílům těsně uvnitř Ruska, které podporují ruské útočné operace na Ukrajině, ale zakazuje jejich použití pro údery hluboko uvnitř ruského území.

- Očekává se, že americký prezident Joe Biden oznámí nový balík pomoci Ukrajině ve výši 225 milionů dolarů, včetně dalšího raketového systému Patriot na posílení její protivzdušné obrany, informuje agentura Associated Press (AP).



Dva američtí představitelé uvedli, že oznámení by mělo být učiněno během Bidenova čtvrtečního setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Úředníci hovořili s agenturou AP pod podmínkou zachování anonymity, aby mohli poskytnout podrobnosti o pomoci před veřejným oznámením.



Systém protivzdušné obrany Patriot, druhý, který USA poskytly Ukrajině, je jedním z několika, které Biden oznámil tento týden na summitu NATO, a je součástí řady příslibů, že Ukrajina dostane zbraně, které jí pomohou odrazit ruské útoky.



- Britský premiér Keir Starmer obhajoval vůdcovské schopnosti Joea Bidena uprostřed otázek o kognitivním zdraví amerického prezidenta, které zesílily po kritice jeho výkonu v televizní debatě s Donaldem Trumpem minulý měsíc.



Starmer, který se s prezidentem setkal na jejich prvním bilaterálním jednání v Bílém domě ve středu, kdy se ve Washingtonu sešli vedoucí představitelé NATO, aby diskutovali o výzvách, kterým blok čelí, uvedl, že Biden byl "ve všech detailech".



Podle tiskové agentury PA Starmer řekl vysílacím stanicím, že jejich rozhovory mezi čtyřma očima proběhly "v tempu" a Biden se zdál být "ve skutečně dobré formě".



"Byli jsme domluveni na 45 minutách, pokračovali jsme nejlepší část hodiny," řekl. "Byl naprosto napříč všemi detaily. Procházeli jsme v tempu řadu otázek. Prezident Biden nás provedl vlastně těmi nejnáročnějšími otázkami, kterým celosvětově čelíme."



Starmerovy nejnovější komentáře přišly poté, co oba lídři hovořili na okraj summitu NATO, kde se premiér snaží posílit to, co nazval "velmi mimořádným vztahem" mezi Spojeným královstvím a USA.



Mezitím se zdálo, že Biden již dříve podpořil Starmerovo úsilí o navázání užších obranných vazeb Spojeného království s Evropou, když Spojené království označil za "transatlantický uzel".



- Podle dvou zdrojů obeznámených se schůzkou přiletí maďarský premiér Viktor Orbán ve čtvrtek do Mar-a-Lago, kde se setká s Donaldem Trumpem.



Orbán rozzuřil své spojence v NATO tím, že se cestou na summit aliance ve Washingtonu setkal s Vladimirem Putinem a Si Ťin-pchingem. V Kyjevě se také setkal s Volodymyrem Zelenským a údajně v tichosti vyjednává svůj vlastní plán příměří, aniž by jej konzultoval s Bidenovou administrativou nebo ostatními zeměmi EU.



Oba muži se setkají na Mar-a-Lago v 19 hodin, uvedl zdroj blízký Trumpovi. Orbánův letoun Dassault Falcon 606 byl jedním z několika mezinárodních letadel, která v úterý přiletěla na společnou základnu Andrews, aby se zúčastnila summitu NATO 2024. Ve čtvrtek v 10:30 východního času maďarské vojenské letadlo stále parkovalo v Marylandu.



Orbán s Bidenovou administrativou o podrobnostech svých jednání s Putinem ani se Xi nehovořil. Tři zdroje informované o přípravách summitu uvedly, že Orbán nepožádal o bilaterální setkání s Joem Bidenem. Země EU si stěžovaly, že Orbán jedná bez jejich souhlasu. Maďarsko v současné době předsedá Evropské radě.



Orbán a jeho volební poradci plně podpořili Trumpa v jeho listopadovém znovuzvolení. Jeho ministr zahraničí Péter Szijjártó řekl agentuře Reuters: "Vidíme šanci na mír, pokud prezident Trump zvítězí. Vidíme šanci na dobré vztahy mezi Maďarskem a USA, pokud prezident Trump zvítězí."







- Projev Joe Bidena v NATO představuje pro jeho kampaň velkou zkoušku, neboť se množí výzvy, aby odstoupil.

"Toto rozhodnutí se připravovalo dlouho a pro nikoho, kdo se zabývá bezpečnostní a mírovou politikou, není skutečným překvapením," řekl Scholz novinářům na summitu NATO ve Washingtonu.







Tisková konference, na které budou novináři klást otázky, bude jistě pečlivě zkoumána, zda se na ní neobjeví nějaké známky slovního přešlapu nebo duševní slabosti podobné těm, které Biden předvedl v debatě.Tato událost je přesně tím typem scénky bez scénáře, před kterou Bidenův štáb obviňují, že ho chrání, a jakékoli opakování katastrofálního vystoupení v debatě by mohlo změnit neustálý příval veřejných výzev, aby Biden odstoupil, v záplavu.Někteří z Bidenových nejvěrnějších přívrženců v čele Demokratické strany vydali v posledních dnech ne zrovna hlasitá prohlášení na jeho podporu.Šéf senátní většiny Chuck Schumer, který po celou dobu krize opakoval mantru "Jsem pro Joea", údajně naznačil otevřenost k tomu, aby byl prezident v čele kandidátky nahrazen.Agentura Axios uvedla, že Schumer během dvanácti dnů od Bidenova zhroucení v debatě 27. června, kdy zpochybnil životaschopnost své kandidatury tím, že nedokázal obhájit svou vlastní politiku ani čelit Trumpovým lžím, pečlivě přihlížel k pocitům stranických dárců a kolegů senátorů."Jak jsem již opakovaně veřejně i soukromě dal najevo, podporuji prezidenta Bidena a jsem i nadále odhodlán zajistit, aby byl Donald Trump v listopadu poražen," uvedl Schumer v komentáři, který se zdaleka nedá označit za podporu. Ve středu se Peter Welch z Vermontu stal prvním demokratickým senátorem, který Bidenovi veřejně řekl, aby odstoupil. Učinilo tak již devět členů Sněmovny reprezentantů."Jednou nás zachránil před Donaldem Trumpem a chce to udělat znovu. Musí však přehodnotit, zda je k tomu tím nejlepším kandidátem. Podle mého názoru není," napsal Welch v názorovém článku pro Washington Post.Francie, Německo, Itálie a Polsko ve čtvrtek podepsaly dopis o záměru vyvinout pozemní řízené střely s plochou dráhou letu s doletem přesahujícím 500 km s cílem zaplnit podle nich mezeru v evropském arzenálu, kterou odhalila ruská válka na Ukrajině.Francouzský ministr obrany Sébastien Lecornu podle agentury Reuters v projevu na okraj summitu NATO ve Washingtonu DC po slavnostním podpisu smlouvy uvedl, že nová raketa má sloužit jako odstrašující prostředek."Jde o to, aby byla co nejširší," řekl novinářům a naznačil, že by se k ní mohla připojit i nová britská labouristická vláda. "Má to svou hodnotu, a to i v rozpočtové rovině, protože to samozřejmě umožňuje i amortizaci různých nákladů."První návrh zbraně by podle něj mohl být načrtnut do konce roku, přičemž specifikace, jako je například dolet, budou podrobněji rozpracovány později.Mluvil den poté, co USA a Německo oznámily, že v roce 2026 začnou na německém území rozmísťovat americké rakety dlouhého doletu, včetně SM-6, Tomahawků a vývojových hypersonických zbraní.Rozmístění, které Moskva odsoudila jako "velmi vážnou hrozbu" pro ruskou národní bezpečnost, je považováno za provizorní řešení, dokud Evropa nebude mít připraveny vlastní rakety dlouhého doletu, uvádí agentura Reuters.Ruská invaze na Ukrajinu v roce 2022 zvýšila naléhavost toho, aby NATO i EU urychlily přípravy, včetně schopnosti rychle vyslat posily pro případ náhlého konfliktu s Moskvou. NATO svým členům sdělilo, že přesunům vojsk po Evropě brání příliš mnoho byrokracie.Agentura Reuters uvádí, že plánovaný harmonizovaný koridor vojenské mobility mezi třemi státy NATO a EU byl jedním ze dvou takových koridorů mobility dohodnutých na okraj summitu NATO ve Washingtonu.Jeho cílem je "optimalizovat dopravní koridory tak, aby odpovídaly potřebám vojenské mobility, a to vytvořením silničních a železničních zásobovacích linek mezi zúčastněnými státy, snížením byrokracie v době míru a maximalizací účinnosti v případě mimořádných situací," uvedlo rumunské ministerstvo.Tyto tři státy by rovněž mohly propojit své přístavy v Egejském a Černém moři. Rumunsko a Bulharsko se již podílejí na společném úsilí s Tureckem o zneškodnění zbloudilých min v Černém moři, uvádí agentura Reuters.Ministři obrany Rumunska a Bulharska ve čtvrtek rovněž podepsali memorandum o zřízení regionálního velitelského centra pro speciální operace, které bude plánovat a řídit alianční síly pro speciální operace v černomořském regionu.Americký prezident Joe Biden a jeho protějšky z NATO měli ve čtvrtek jednat s vedoucími představiteli asijsko-pacifického regionu a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským uprostřed obav z rostoucí podpory ruské invaze ze strany Číny a Severní Koreje."Vážíme si úzkého partnerství s vaší zemí, a to i proto, že naše bezpečnost není regionální, ale globální," řekl generální tajemník NATO Jens Stoltenberg, když přivítal jihokorejského prezidenta Yoon Suk Yeola na posledním dni aliančního summitu, informuje agentura Associated Press (AP). "Jasně to ilustruje válka na Ukrajině," dodal Stoltenberg.Šéf zahraniční politiky EU Josep Borrell, který se jednání rovněž účastní, uvedl, že je důležité vtáhnout všechny partnery do rozhovoru o tom, jak zajistit stabilitu, zejména s ohledem na posilování vazeb Číny s Ruskem, ale také v asijsko-pacifickém regionu."Čína podporuje Rusko ve jménu tohoto neomezeného přátelství. [Severní] Korea je jedním z nejdůležitějších dodavatelů surovin do Ruska," řekl novinářům. Poznamenal, že napětí na námořních hranicích "v Indopacifiku ohrožuje stabilitu celého regionu".Zelenskyj se později připojí k vedoucím představitelům spojenců na NATO-ukrajinské radě, fóru, které bylo před rokem zřízeno pro 32 spojenců a Kyjev, aby se setkávali na rovnoprávném základě a sdíleli obavy a informace.Ve středu vedoucí představitelé NATO slíbili Ukrajině, že je na "nezvratné cestě" ke členství, ačkoli se může připojit až někdy po válce, až se spojenci shodnou, že splnila všechny podmínky.nformuje agentura Reuters.