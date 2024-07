Izraelci v neděli zavraždili dalších 17 Palestinců

14. 7. 2024

čas čtení 4 minuty





Necelých 24 hodin po smrtícím útoku na Chán Júnis jsou hlášeny desítky zraněných při novém izraelském útoku



Při novém izraelském útoku na město Gaza bylo zabito nejméně 17 Palestinců a 50 jich bylo zraněno, uvedli záchranáři a zdravotníci, zatímco Hamás údajně odstoupil od jednání o příměří.



K útokům v neděli brzy ráno došlo necelých 24 hodin poté, co izraelské síly uvedly, že vojenský velitel Hamásu Mohammed Deif, strůjce útoku na jižní Izrael ze 7. října, byl terčem úderu v Chán Júnisu na jihu Gazy, při kterém podle záchranných služeb na tomto území zahynulo více než 90 lidí a dalších 300 bylo zraněno.



Nejméně čtyři různé izraelské nálety byly v neděli namířeny na domy v různých částech města.

Při novém izraelském útoku na město Gaza bylo zabito nejméně 17 Palestinců a 50 jich bylo zraněno, uvedli záchranáři a zdravotníci, zatímco Hamás údajně odstoupil od jednání o příměří.K útokům v neděli brzy ráno došlo necelých 24 hodin poté, co izraelské síly uvedly, že vojenský velitel Hamásu Mohammed Deif, strůjce útoku na jižní Izrael ze 7. října, byl terčem úderu v Chán Júnisu na jihu Gazy, při kterém podle záchranných služeb na tomto území zahynulo více než 90 lidí a dalších 300 bylo zraněno.Nejméně čtyři různé izraelské nálety byly v neděli namířeny na domy v různých částech města.

Izraelská armáda uvedla, že cílem útoku byl také Rafa Salama, další vysoký představitel Hamásu.



Benjamin Netanjahu, izraelský premiér, prohlásil: "Zatím není jednoznačně jisté, že se je podařilo zlikvidovatt, ale chci vás ujistit, že tak či onak se k vrcholům Hamásu dostaneme."



Zástupce vůdce Hamásu Chalíl al-Hajja řekl televizi Al-Džazíra, že Deif nebyl při úderech zabit, a na adresu Netanjahua řekl: "Deif vás právě teď poslouchá a vysmívá se vašim lžím."



Jiný představitel Hamásu řekl agentuře AFP, že vojenský vůdce skupiny Mohammed Deif je "v pořádku" a pracuje navzdory obrovské izraelské bombě.



Deif, známý jako "host", často měnil místa, aby unikl izraelskému odhalení. Tento bývalý student přírodních věd, který se od mládí angažoval v Hamásu, zorganizoval v 90. letech a o deset let později sérii sebevražedných atentátů namířených proti izraelským civilistům.



Dne 7. října Hamás zveřejnil vzácnou hlasovou nahrávku, na níž Deif oznamuje operaci "Potopa Al-Aksá".



Ministerstvo zdravotnictví Gazy uvedlo, že izraelský úder na tábor pro vysídlené osoby v Chán Júnisu zabil nejméně 92 Palestinců a více než 300 dalších zranil. Obyvatelé uvedli, že byli svědky nejméně pěti "velkých bombardovacích letadel uprostřed oblasti al-Mawasi, západně od Chán Júnis".



Hamás tvrdí, že izraelská tvrzení o zaměření na vůdce palestinské militantní skupiny jsou "nepravdivá" a mají za cíl "ospravedlnit" útok. Jeden z vysokých představitelů Hamásu v neděli agentuře France-Presse řekl, že palestinská militantní skupina odstoupila od rozhovorů o příměří ve válce v Gaze kvůli tomu, co nazvala izraelskými "masakry", a kvůli izraelskému postoji při jednáních.



Dva egyptské bezpečnostní zdroje v sobotu agentuře Reuters sdělily, že rozhovory o příměří v Gaze byly zastaveny poté, co tři dny intenzivních jednání nepřinesly reálný výsledek, a obvinily Izrael z nedostatku "skutečného záměru dosáhnout dohody". Zdroje, které hovořily pod podmínkou zachování anonymity, uvedly, že chování izraelských zprostředkovatelů odhalilo "vnitřní neshody".



Několik hodin předtím politický vůdce Hamásu Ismail Haníja obvinil Netanjahua, že se snaží zablokovat dohodu o ukončení války "ohavnými masakry". Uvedl, že Hamás projevil "pozitivní a zodpovědnou reakci" na nové návrhy na příměří a výměnu vězňů, ale "izraelský postoj Netanjahua spočíval v kladení překážek, které brání dosažení dohody", uvedl Haníja v prohlášení.



Tisíce Izraelců vyšly o víkendu do ulic po celé zemi a obvinily Netanjahua ze sabotování jednání. Mezi demonstranty byly i rodiny rukojmích, které se vydaly na symbolický pochod z Tel Avivu do Jeruzaléma. Příbuzní těch, které Hamás stále drží v zajetí v Gaze, se obávají, že nedávná eskalace bombardování v pásmu může zabránit bezpečnému návratu jejich blízkých domů.





"Ve světle nedávných událostí v pásmu Gazy rodiny rukojmích připomínají premiéru Netanjahuovi, že dokud se všech 120 rukojmích nevrátí domů, nemůže být vítězství," uvádí se v prohlášení Fóra rodin rukojmích a pohřešovaných. "Navrhovaná dohoda je v závěrečné fázi. Čekáme na ně již 282 dní. Čas je klíčový, už není možné ztratit ani okamžik."











Zdroj v angličtině Z DE

0