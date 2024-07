Mediální organizace vyzývají Izrael, aby otevřel přístup do Gazy

12. 7. 2024

New York 11. července 2024 - Více než 60 mediálních organizací a organizací občanské společnosti podepsalo otevřený dopis, v němž naléhají na Izrael, aby umožnil novinářům nezávislý přístup do Gazy.



Organizace - mezi něž patří Associated Press, Agence France-Presse, BBC, CNN, The Guardian, The New York Times a The Washington Post - poukazují na to, že od začátku války nebyl povolen žádný nezávislý přístup médií do Gazy, což zvyšuje tlak na domácí novináře a vytváří prostor pro rozkvět dezinformací.



Dopis přichází před plánovanou návštěvou izraelského premiéra Benjamina Netanjahua ve Spojených státech, kde se má 24. července setkat s americkým prezidentem Joem Bidenem a vystoupit v Kongresu USA.



Generální ředitelka CPJ Jodie Ginsbergová poznamenala: "Prezident Netanjahu označuje Izrael za demokracii. Jeho činy ve vztahu k médiím však vypovídají o něčem jiném. Mezinárodním, izraelským a palestinským novinářům z oblastí mimo Gazu by měl být umožněn nezávislý přístup do Gazy, aby mohli sami posoudit, co se v této válce děje - místo toho, aby je izraelská armáda zásobovala hrstkou organizovaných zájezdů."



Mezi signatáři, kteří se sdružují ve více než 26 zemích, jsou kromě zpravodajských agentur také profesní skupiny a organizace, které se věnují obraně svobody tisku.



O Výboru na ochranu novinářů



Výbor na ochranu novinářů je nezávislá nezisková organizace, která podporuje svobodu tisku po celém světě. Hájíme právo novinářů informovat o novinkách bezpečně a bez obav z represí.



Přečtěte si celý dopis níže



My, níže podepsaní, žádáme izraelské úřady, aby okamžitě ukončily omezení vstupu zahraničních médií do Gazy a umožnily nezávislý přístup mezinárodním zpravodajským organizacím, které se na toto území snaží dostat.



Po devíti měsících války je mezinárodním reportérům stále odpírán přístup do Gazy s výjimkou vzácných a doprovázených cest organizovaných izraelskou armádou. Tento účinný zákaz zahraničního zpravodajství klade na místní reportéry nemožnou a nepřiměřenou zátěž při dokumentování války, kterou sami prožívají. Od začátku války bylo zabito více než 100 novinářů a ti, kteří zůstali, pracují v podmínkách extrémního nedostatku. Výsledkem je, že informace z Gazy je stále obtížnější získat a že reportáže, které se dostanou do Gazy, jsou opakovaně zpochybňovány z hlediska jejich pravdivosti.



Plně chápeme rizika spojená se zpravodajstvím z válečných oblastí. Tato rizika podstupuje mnoho našich organizací již desítky let, aby mohly vyšetřovat, dokumentovat vývoj událostí a porozumět dopadům válek po celém světě.



Svobodný a nezávislý tisk je základním kamenem demokracie. Žádáme Izrael, aby dodržoval své závazky týkající se svobody tisku tím, že zahraničním médiím umožní okamžitý a nezávislý přístup do Gazy, a aby dodržoval své mezinárodní závazky chránit novináře jako civilisty.



Signatáři



ABC News, Spojené státy

Agence France-Presse, Francie

Alternative Press Syndicate, Libanon

Arabští reportéři pro investigativní žurnalistiku

Asociace asijsko-amerických novinářů, Spojené státy

Associated Press, Spojené státy

Asociace pro mezinárodní vysílání, Spojené království

Asociace zahraničních tiskových korespondentů, Spojené státy americké

Bangladéšští novináři v mezinárodních médiích, Bangladéš

BBC News, Spojené království

Bianet, Turecko

Bloomberg News, Spojené státy

CBS News, Spojené státy

CNN Worldwide, Spojené státy

CONNECTAS

Community Media Forum Europe, Belgie

CTV News, Kanada

Daily Maverick, Jihoafrická republika

Daraj, Libanon

Deník Referendum, Česká republika

Evropská vysílací unie, Švýcarsko

Evropská federace novinářů

Financial Times, Spojené království

Zakázané příběhy, Francie

fotosintesi.info, Itálie

Free Press Unlimited, Nizozemsko

Global Investigative Journalism Network

Global Reporting Centre, Kanada

Mezinárodní asociace žen v rozhlase a televizi

Mezinárodní centrum pro novináře, Spojené státy

Mezinárodní fond pro veřejnoprávní média

International News Safety Institute, Spojené království

International Women's Media Foundation, Spojené státy

ITN, Spojené království

Le Mauricien, Mauricius

McLatchy, Spojené státy

Media Development Center, Tunisko

Media Diversity Institute, Spojené království

Middle East Eye

Národní asociace hispánských novinářů, Spojené státy americké

National Press Club, Spojené státy

Národní svaz filipínských novinářů, Filipíny

NBC News, Spojené státy

Nieman Foundation for Journalism, Harvardova univerzita, Spojené státy americké

NPR, Spojené státy

Projekt zpravodajství o organizovaném zločinu a korupci

Premium Times, Nigérie

Prospect Magazine, Spojené království

Public Media Alliance

Pulitzerovo centrum pro krizové zpravodajství, Spojené státy americké

Rory Peck Trust, Spojené království

RTÉ News & Current Affairs, Irsko

Rural Media Network, Pákistán

Sky News, Spojené království

SMN24Media, Srí Lanka

Somali Media Women Association, Somálsko

Sveriges Radio, Švédsko

The Bureau of Investigative Journalism, Spojené království

The Foreign Press Association, Izrael a palestinská území

The Guardian, Spojené království

The Irish Times, Irsko

The New York Times, Spojené státy

The Washington Post, Spojené státy

Twala, Alžírsko

Vocento, Španělsko

VRT News, Belgie

Wattan Media Network, Palestina

Světové sdružení pro křesťanskou komunikaci

Světové sdružení vydavatelů zpravodajství (WAN-IFRA), Německo



Yle News and Current Affairs, Finsko







