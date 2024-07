Výzkum zjistil, že "věčné chemikálie" používané v lithium-iontových bateriích ohrožují životní prostředí

15. 7. 2024

Podtřída PFAS byla nalezena v blízkosti výrobních závodů a skládek a v odlehlých oblastech světa





Toxické "věčné chemikálie" PFAS používané v lithium-iontových bateriích, které jsou nezbytné pro přechod na čistou energii, představují nebezpečný zdroj chemického znečištění, který podle nového výzkumu ohrožuje životní prostředí a lidské zdraví v době, kdy se toto nově vznikající odvětví rozšiřuje.



Vícestranná, odborně recenzovaná studie se zaměřila na málo prozkoumanou a neregulovanou podtřídu PFAS zvanou bis-FASI, která se používá v lithium-iontových bateriích.

Výzkumníci zjistili alarmující množství těchto chemických látek v životním prostředí v blízkosti výrobních závodů, zaznamenali jejich přítomnost v odlehlých oblastech po celém světě, zjistili, že jsou zřejmě toxické pro živé organismy, a zjistili, že odpad z baterií ukládaný na skládky je hlavním zdrojem znečištění.



Před státem stojí "dva zásadní úkoly - minimalizovat znečištění vodních zdrojů a zvýšit využívání čisté a udržitelné energie, přičemž oba tyto úkoly jsou záslužné", uvedla Jennifer Guelfo, výzkumná pracovnice Texaské technické univerzity a spoluautorka studie.



"Mezi těmito dvěma tématy však existuje určitá přetahovaná a tato studie zdůrazňuje, že nyní, když rozšiřujeme tuto energetickou infrastrukturu, máme příležitost lépe začlenit hodnocení environmentálních rizik," dodala.



PFAS jsou třídou asi 16 000 sloučenin vytvořených člověkem, které se nejčastěji používají k výrobě výrobků odolných vůči vodě, skvrnám a teplu. Říká se jim "věčné chemikálie", protože se přirozeně nerozkládají a bylo zjištěno, že se v člověku hromadí. Tyto chemické látky jsou spojovány s rakovinou, vrozenými vadami, onemocněním jater, štítné žlázy, poklesem počtu spermií a řadou dalších závažných zdravotních problémů.



Obhájci veřejného zdraví stále častěji bijí na poplach, že je třeba najít alternativy k toxickým chemikáliím pro technologie čisté energie, jako jsou baterie a větrné turbíny, jak postupuje přechod na novou technologii.



Dokument uvádí, že existuje jen málo norem pro odpad z baterií s PFAS po skončení jejich životnosti a naprostá většina z nich končí na komunálních skládkách, kde se mohou vyluhovat do vodních toků, hromadit se na místě nebo být přepravovány na velké vzdálenosti.



Studie upozornila na předchozí výzkum, podle kterého lze bis-FASI znovu použít, ačkoli se recykluje pouze 5 % lithiových baterií. To by mohlo do roku 2040 přinést předpokládaných 8 milionů tun bateriového odpadu, pokud se recyklace baterií dramaticky nezvýší s poptávkou.



"To říká, že bychom se měli na tuto třídu PFAS podívat blíže," řekl Guelfo.



Protože existuje jen velmi málo toxikologických údajů o bis-FASI, studie také zjišťovala účinky na bezobratlé živočichy. Zjistila účinky při nízkých úrovních expozice, což naznačuje toxicitu shodnou s jinými sloučeninami PFAS, o nichž je známo, že jsou nebezpečné.



Výzkumníci také odebírali vzorky vody, půdy a vzduchu v okolí závodu 3M v Minnesotě a dalších velkých zařízení, o nichž je známo, že tyto chemické látky vyrábějí. Guelfo uvedl, že hladiny v půdě a vodě byly znepokojivé a detekce chemických látek ve sněhu naznačuje, že se tyto látky snadno šíří atmosférou.



To může pomoci vysvětlit, proč byly tyto chemikálie nalezeny v čínské mořské vodě a v dalších odlehlých oblastech, které se nenacházejí v blízkosti výrobních závodů.



Ačkoli celosvětově nejčastěji používané definice PFAS zahrnují bis-FASI, jedna z divizí EPA ji nepovažuje za látku patřící do této chemické třídy, takže nebyla zařazena na seznam sloučenin, které mají být sledovány ve vodě v USA. Agentura EPA si vysloužila kritiku za používání úzké definice PFAS, která podle zastánců veřejného zdraví vyloučila některé chemické látky na přání průmyslu.



Nový výzkum spolu s předchozími důkazy však ukazuje, že bis-FASI jsou perzistentní, mobilní a toxické stejně jako většina ostatních PFAS, poznamenal Lee Ferguson, výzkumník a spoluautor z Duke University.





"Tato klasifikace v kombinaci s obrovským rozmachem skladování čisté energie, který pozorujeme, by měla přinejmenším zazvonit na poplach," řekl.







