Pan Foltýn a očkování druhou světovou válkou

16. 7. 2024 / Boris Cvek

Pan plukovník Foltýn na Seznamu vykládá o tom, že v Evropě už nefunguje očkování druhou světovou válkou. Má tím na mysli, že lidem po válce by prý vadil návrat nacismu nebo totality obecně. Tím si vůbec nejsem jistý. Myslím, že Němcům v roce 1950 by návrat nacismu ani nevadil, nota bene kdyby to znamenalo návrat slávy a velikosti Hitlerovy říše. Bezprostředně po válce se velká část Němců zlobila na Hitlera ne kvůli koncentrákům, ale kvůli tomu, že nedal volnost armádě, aby prý válku vyhrála.





Ostatně Adenauer si toho byl vědom. On se bál, že nacismus se může vrátit. Báli se toho i Francouzi a Britové, kteří trvali na americké vojenské přítomnosti v Evropě právě ze strachu z Německa. Adenauer bral riziko návratu nacismu velmi vážně. Jestli byl někdo v Německu očkován proti nacismu, tak to byli lidé jako on. Co to znamenalo? Věděli, že zabránit návratu nacismu znamená budovat silný sociální stát, který přinese blahobyt pro všechny. Včetně pomoci mnoha bývalých nacistů takový stát, vzornou, stabilní, humánní a progresivní demokracii opravdu vybudovali.

Co z toho plyne pro pana Foltýna? Měl by se obrátit na naše politiky a připomenout jim, že by se měli nechat očkovat podobně jako pan Adenauer. V žádném případě by ale neměl v nikom pan Foltýn vyvolávat dojem, že to, že lidé prožili totalitu, její hrůzy, hrůzy války, znamená, že Führera nebudou chtít zpátky. To by bylo falšování dějin a sebevražedný omyl.

