Joe Biden má pozitivní test na covid a ruší předvolební akci

18. 7. 2024

Prezident, který má mírné příznaky, se vrací do Delawaru, aby se izoloval, ale „bude pokračovat v plném výkonu svých povinností“





Joe Biden se nakazil virem covid-19 a na poslední chvíli zrušil své vystoupení na konferenci v Las Vegas, kde měl ve středu odpoledne vystoupit, potvrdil Bílý dům. Joe Biden se nakazil virem covid-19 a na poslední chvíli zrušil své vystoupení na konferenci v Las Vegas, kde měl ve středu odpoledne vystoupit, potvrdil Bílý dům.







U amerického prezidenta se objevily příznaky a těsně předtím, než měl vystoupit na výroční konferenci UnidosUS v Nevadě - po dlouhém odkladu -, prezidentka a výkonná ředitelka organizace Janet Murguía sdělila shromážděným, že na pódium nevystoupí.





Krátce poté vydala tisková mluvčí Bílého domu Karine Jean-Pierreová prohlášení, v němž se částečně uvádí: „Dnes po své první akci v Las Vegas měl prezident Biden pozitivní test na covid-19.“Dodala: „Je očkován a pociťuje mírné příznaky. Vrátí se do Delaware, kde se bude sám izolovat a po tu dobu bude nadále plně vykonávat všechny své povinnosti."Zpráva přišla v době, kdy je Biden ve své kampani za znovuzvolení pod silným tlakem a čelí výzvám, aby odstoupil z pozice předpokládaného demokratického kandidáta na prezidenta kvůli svému věku a epizodám klesající sousředěnosti, zejména hrozivému výkonu v debatě s Donaldem Trumpem minulý měsíc.Ve středu se kalifornský kongresman a kandidát do Senátu Adam Schiff stal nejvýznamnějším představitelem demokratů, který Bidena vyzval k ukončení kampaně. Po jeho prohlášení následovala zpráva Jonathana Karla z ABC News, že Chuck Schumer, lídr senátní většiny a věrný spojenec prezidenta, v sobotu Bidenovi řekl, že by měl ukončit svou snahu o další mandát v Bílém domě.Po zprávě, že měl pozitivní test, byl Biden viděn, jak velmi pomalu stoupá po schodech Air Force One v Las Vegas a chystá se vrátit do Delawaru, kde pobývá, když není v Bílém domě. Novinářům, kteří cestovali s ním, řekl, že se cítí dobře.Jean-Pierreová již dříve ke svému prohlášení z Bílého domu přiložila „zprávu od prezidentova lékaře“, že prezident má rýmu, kašel a „celkovou malátnost“ a bude užívat antivirový lék Paxlovid.V poznámce se dále uvádělo, že Biden „se na první dnešní akci cítil dobře, ale vzhledem k tomu, že se necítil lépe, bylo provedeno testování v místě péče na virus Covid-19 a výsledky byly pozitivní na virus Covid-19“.Biden měl covid už v roce 2022.