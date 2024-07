Analytici varují, že Západ musí být připraven čelit "smrtícímu kvartetu" globálních protivníků

19. 7. 2024

čas čtení 7 minut

Summit NATO, který se konal minulý týden a který upozornil na hrozbu a "systémové výzvy", které představují Rusko, Čína, Severní Korea a Írán, píše Holly Ellyatt. Summit NATO, který se konal minulý týden a který upozornil na hrozbu a "systémové výzvy", které představují Rusko, Čína, Severní Korea a Írán,

Geopolitičtí a obranní experti říkají, že Západ se musí připravit na konfrontaci s takovými protivníky.

Bývalý šéf NATO George Robertson v úterý varoval, že britské ozbrojené síly musí mít kapacitu postavit se "smrtícímu kvartetu" soupeřů.

Krátce po summitu NATO, který se konal minulý týden a který zdůraznil hrozbu a "systémové výzvy" představované Ruskem, Čínou, Severní Koreou a Íránem, geopolitičtí a obranní experti říkají, že Západ se nyní musí připravit na konfrontaci s takovými protivníky.

Bývalý šéf NATO George Robertson v úterý varoval, že britské ozbrojené síly musí mít kapacitu čelit "smrtícímu kvartetu" soupeřů, když zahájil strategickou revizi britských obranných schopností.

"Jsme konfrontováni se smrtícím kvartetem národů, které stále více spolupracují," řekl v komentáři, o kterém informovala Sky News.

"My v této zemi a v alianci NATO... Musíme být schopni čelit tomuto konkrétnímu kvartetu, stejně jako dalším problémům, které prostupují světem," dodal.

Robertson výslovně nejmenoval členy kvartetu, ale za další tři země se považuje Rusko, Írán a Severní Korea – země, které NATO minulý týden označilo za hrozbu a systémové výzvy pro "euroatlantickou bezpečnost".

Použití slova "smrtící" v narážce na Čínu je v souladu se stupňováním rétoriky proti ruskému spojenci na summitu NATO minulý týden, kde byl status Pekingu jako protivníka uznán veřejně více než kdy jindy.

V prohlášení ze summitu byla Čína označena za "rozhodujícího činitele" ruské války proti Ukrajině a za zemi, která představuje "systémové výzvy pro euroatlantickou bezpečnost", přičemž vojenská koalice uvedla "trvalé nepřátelské kybernetické a hybridní aktivity" a obavy z diverzifikace jaderného arzenálu a vesmírných kapacit Pekingu.

Lídři NATO, kteří se setkali ve Washingtonu, se shodli na tom, že čínská "nátlaková" politika a ambice zpochybňují "zájmy, bezpečnost a hodnoty" obranného paktu, což staví Peking do pozice klíčového protivníka aliance.

V prohlášení NATO se také uvádí, že "prohlubující se strategické partnerství" Číny s Ruskem vyvolává "hluboké" obavy, ačkoli je jasné, že Rusko a jeho pokračující válka na Ukrajině zůstávají nejbezprostřednějším zájmem aliance.

Koalice označila Moskvu za "rozbíječe" míru a stability na Západě a odpovědnou za "vážné podkopání globální bezpečnosti". Jako zvláštní hrozby byly označeny jaderné kapacity Ruska a hybridní akce prostřednictvím proxies, jako jsou nepřátelské kybernetické aktivity, provokace na spojeneckých hranicích a dezinformační kampaně.

Spojenci Ruska Severní Korea a Írán byli také obviněni z "podněcování útočné války Ruska" proti Ukrajině tím, že poskytují Rusku přímou vojenskou podporu, jako je munice a bezpilotní letouny (UAV), které podle NATO "vážně ovlivňují euroatlantickou bezpečnost a podkopávají globální režim nešíření jaderných zbraní".

Rusko a Severní Korea popírají, že by k transferům zbraní došlo. Írán již dříve uvedl, že dodal bezpilotní letouny Rusku, ale tvrdil, že je dodal ještě před začátkem války. Číně bylo vyhrožováno sankcemi poté, co byla obviněna z toho, že ruskému obrannému sektoru posílá materiály "dvojího užití", včetně zbraňových komponentů a vybavení, aby je použilo při výrobě vlastních zbraní.

Čína popírá, že by dodávala zbraně Rusku, přičemž mluvčí čínského ministerstva zahraničí Lin Ťien údajně označil nejnovější komentáře NATO za "zaujaté, pomlouvačné a provokativní". Odmítl také NATO jako "relikt studené války". Čínská mise při Evropské unii uvedla, že prohlášení NATO je "plné mentality studené války a agresivní rétoriky".

Ian Bremmer, zakladatel a předseda Eurasia Group, řekl, že poslední summit NATO ukázal, že Západ a jeho oponenti se zřejmě staví do "nového postoje studené války".

To, že je Čína označována za hlavního protivníka, by podle něj v pondělním e-mailovém komentáři zvýšilo "tlak na oddělení se od Číny ve strategicky důležitých sektorech pro Evropany... a vzhledem k přítomnosti asijských spojenců jako strategických partnerů NATO Peking stále více vnímá jako širší zadržování, které by mohlo posunout svět do nového postoje studené války."

Ekonomická převaha

Jak se Západ dokáže takovým protivníkům postavit, se teprve uvidí. Rusko, Severní Korea a Írán jsou již pod značnými mezinárodními sankcemi a tato omezení obchodu a klíčových sektorů je pravděpodobně sblížila.

Hození Číny do jednoho pytle s takzvanými "darebáckými státy" bylo pro NATO významným krokem, poznamenal jeden bezpečnostní expert, ale stále to neposkytlo žádnou jasnost ohledně toho, jak by západní spojenci mohli čelit nepřátelské ose moci.

"V deklaraci se uvádí, že 'ČLR (Čínská lidová republika) nemůže umožnit největší válku v Evropě v nedávné historii, aniž by to negativně ovlivnilo její zájmy a pověst', což je pro Alianci významný krok při pojmenovávání jejích nepřátelských záměrů," řekl Ed Arnold, vedoucí výzkumný pracovník pro evropskou bezpečnost v oddělení mezinárodní bezpečnosti think tanku Royal United Services Institute.

"Především však deklarace identifikovala a pojmenovala problém, spíše než aby nastínila, co by s ním NATO mělo dělat," poznamenal minulý týden v komentáři.

Holger Schmieding, hlavní ekonom Berenberg Bank, uvedl, že ekonomická převaha Západu by mu mohla pomoci zvítězit, zatímco jeho protivníci vyvíjejí vážný tlak na své vlastní ekonomiky a zdroje – ať už vedením války v případě Ruska, nebo podporou konfliktů jinde, jako je tomu v případě Severní Koreje a Íránu.

"Ve stále více multipolárním světě čelí svobodné a vyspělé demokracie globálního Západu stále větším výzvám," řekl Schmieding v pondělním e-mailovém komentáři.

"Rusko vede válku vysoké intenzity proti evropské zemi, zatímco Čína agresivně prosazuje svou moc," poznamenal.

"Je snadné být pesimistický, pokud jde o vyhlídky vyspělých zemí jako obránců svobody, míru a demokracie. Ale to by bylo špatně. Čas není na straně nepřátel globálního Západu. Zdá se, že podíl Číny na globálním HDP (hrubém domácím produktu) vrcholí, Rusko se bude snažit vést svou nákladnou válku ještě déle než několik let a Írán se stále více mění v to, čím Severní Korea již je, v ekonomický odpadkový koš s velmi omezenými zdroji."

"Globální Západ" má podle Schmiedinga lepší zdroje, a "pokud shromáždí vůli použít svou sílu, podpořit Ukrajinu, zaplatit její obranu a hrát dlouhodobou hru, může zvítězit, zatímco potížisté budou trpět následky přetížení svých ekonomik."

Zdroj v angličtině: ZDE

0