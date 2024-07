A co české děti z chudých rodin?

22. 7. 2024

Bývalý britský premiér Gordon Brown otevírá první londýnskou „multibanku“ v obavách z chudoby dětí ve Velké Británii



Tento týden bude oficiálně otevřena první „multibanka“ v Londýně, která bude distribuovat vše od základních potravin až po věci pro nemluvňa\ta a toaletní potřeby, a to na pozadí přetrvávajících obav o míru chudoby mezi dětmi v Británii v době začínajících letních prázdnin.

Otevření Felixovy multibanky, která má podporu bývalého premiéra Gordona Browna a londýnského starosty Sadiqa Khana, je nejnovější z rostoucí sítě multibank.



Brown řekl, že nový projekt se otevírá v době, kdy se změní přístup země k problému chudoby. Z řad labouristů se stále ozývají výzvy, aby Keir Starmer přijal důraznější opatření v oblasti dětské chudoby.



Brown řekl: "Londýnská multibanka Felix je čtvrtou ze šesti, které budou otevřeny do konce tohoto roku po celé Británii. Otevírá se v době přechodu od Británie, kde dětská chudoba dramaticky vzrostla, k Británii, kde si přejeme, aby dětská chudoba klesala.



Vzhledem k tomu, že se připravuje nový plán boje proti chudobě, potřebují multibanky ještě zajistit další zásoby a více finančních prostředků od štědrých dárců, abychom ve spolupráci s potravinovými bankami mohli poskytovat pomoc chudým.“



Zatímco tento koncept byl poprvé zaveden ve skotském Fife, multibanky již fungují ve Velkém Manchesteru a Swansea. Tisícům rodin má pomoci nový systém v západním Londýně, na který dohlíží projekt Felix, jenž získává přebytky z potravinářského průmyslu, které by jinak přišly nazmar.



Zásoby darované firmami, z nichž největším přispěvatelem je společnost Amazon, budou distribuovány přímo učitelům, sociálním pracovníkům a dalším skupinám, které přímo pracují s lidmi, kteří mají problémy s dostupností základních potřeb.



Část veřejných prostředků byla poskytnuta také na provozní náklady londýnské pobočky a Amazon pomáhá také s logistikou provozu. nový průzkum tento měsíc odhalil rozsah obav pedagogických pracovníků o zdraví dětí v létě, kdy ti, kteří to potřebují, nebudou mít přístup k bezplatnému školnímu stravování a další pomoci poskytované v době školního vyučování.





Podle průzkumu skupiny Teacher Tapp více než dvě třetiny učitelů v Anglii nedávno uvedly, že se obávají, že alespoň jedno dítě v jejich třídě zažije během letních prázdnin hlad, protože si jeho rodiče nebo opatrovníci nemohou dovolit mu dát jídlo.





Když spolupracujeme ruku v ruce s místními charitativními organizacemi, komunitními skupinami a dalšími podniky, abychom jim poskytli dary a podporu, víme, že můžeme pro rodiny v nouzi udělat obrovskou změnu.“







V Londýně průzkum mezi 1 118 učiteli rovněž ukázal, že 68 % učitelů se domnívá, že alespoň jedno dítě v jejich třídě zažije hlad, protože si rodiče nebo opatrovníci nemohou dovolit je během prázdnin nakrmit. Téměř polovina z nich se obávala o jednoho až tři žáky.Zastánci modelu multibank tvrdí, že může být účinným doplňkem v boji proti místní chudobě, protože přerozděluje zásoby, které nelze prodat, a přijímá dary od firem.Mezi charitativními organizacemi však nadále panují obavy z toho, do jaké míry se potravinové banky a související projekty staly v důsledku škrtů v sociálním zabezpečení trvalou součástí zmírňování nouze.Londýnský starosta Sadiq Khan uvedl, že krize životních nákladů způsobila, že mnoho rodin zůstalo bez základních potravin.Khan prohlásil, že je „děsivé, že tolik rodin zůstává bez základních potřeb a musí se kvůli krizi životních nákladů obracet o pomoc na jiné“.Dodal: „Proto jsem se zavázal, že v rámci své práce na pomoc Londýňanům, kteří mají problémy vyjít s penězi, podpořím zavedení multibank v hlavním městě."Multibanky odvádějí neuvěřitelnou práci ve spolupráci s charitativními a komunitními organizacemi, aby se zásoby dostaly k těm, kteří je nejvíce potřebují. Jsem hrdý na to, že mohu podpořit projekt Felix, aby se multibanka dostala do Londýna, protože budujeme spravedlivější Londýn pro všechny."John Boumphrey, country manažer pro podnikání společnosti Amazon ve Velké Británii a Irsku, řekl: "Jsem potěšen, že ve spolupráci s projektem Felix tento týden spouštíme multibanku Felix v Londýně, což je čtvrtá multibanka, kterou jsme otevřeli ve Velké Británii od našeho prvního spuštění ve Skotsku před dvěma lety.