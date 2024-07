Hongkong je globálním obchodním centrem pro nejbrutálnější režimy světa

23. 7. 2024

čas čtení 3 minuty



Hong Kong se stal globálním obchodním centrem pro „nejbrutálnější režimy na světě“, uvádí se ve zprávě, která zkoumá roli tohoto města v globálním konfliktu. usnadňování toku zboží do zemí, na které Západ uvalil sankce, včetně Ruska, Íránu a Severní Koreje.



Zpráva zveřejněná v pondělí Výborem pro svobodu v Hongkongu, zjistila, že v letech 2021 až 2022 se vývoz polovodičů z Hongkongu do Ruska. zhruba zdvojnásobil na 400 milionů dolarů, což je druhý nejvyšší objem po dodávkách z pevninské Číny. Polovodiče jsou pro ruské válečné úsilí životně důležité, neboť jsou součástí zbraní, jako jsou bezpilotní letouny a řízené střely.

Hong Kong se stal globálním obchodním centrem pro „nejbrutálnější režimy na světě“, uvádí se ve zprávě, která zkoumá roli tohoto města v globálním konfliktu. usnadňování toku zboží do zemí, na které Západ uvalil sankce, včetně Ruska, Íránu a Severní Koreje.Zpráva zveřejněná v pondělí Výborem pro svobodu v Hongkongu, zjistila, že v letech 2021 až 2022 se vývoz polovodičů z Hongkongu do Ruska. zhruba zdvojnásobil na 400 milionů dolarů, což je druhý nejvyšší objem po dodávkách z pevninské Číny. Polovodiče jsou pro ruské válečné úsilí životně důležité, neboť jsou součástí zbraní, jako jsou bezpilotní letouny a řízené střely.



Zpráva analyzovala hongkongský vývoz v pětiměsíčním období roku 2023, se zvláštním zaměřením na položky ze společného seznamu s vysokou prioritou (CHPL), který vypracovala vláda USA. Výzkumníci zjistili, že od srpna do prosince 2023 hongkongští vývozci dodali zboží v hodnotě téměř 2 mld. dolarů ruským odběratelům. Téměř 40 % tohoto vývozu podle hodnoty pocházelo z položek v CHPL, včetně různých kategorií polovodičů.





Jednou z firem uvedených ve zprávě je společnost Piraclinos Limited, která se zabývá výrobou a distribucí dřevěného uhlí a hnojiv. Podle zprávy v prosinci 2023 dodala společnost Piraclinos elektronické integrované produkty v hodnotě více než 2,5 milionu dolarů a dalšího zboží CHPL společnosti VMK se sídlem v Rusku, která je terčem sankcí USA.











Tento vývoz je částečně důsledkem toho, že Hongkong je jedním z nejrušnějších přepravních uzlů na světě. Ale podle samostatné zprávy zveřejněné Carnegie Endowment for International Peace v loňském roce, je to také „přímý důsledek zvýšené podřízenosti Hongkongu vůči Číně“.

Úsilí USA a spojenců je „nedostatečné k zastavení toku zakázaného západního zboží z Hongkongu do Ruska“, uzavírá zpráva. „Vytváření a nahrazování firemních identit je velmi snadné a obtížně sledovatelné“.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0

969

Hongkong je již dlouho centrem nezákonných mezinárodních obchodních operací. Snadnost zakládání firem, což je proces, který v Hongkongu trvá jen několik dní, umožňuje jednotlivcům bezproblémově vytvářet nové cesty pro převody finančních prostředků. zboží a plateb a maskovat svou identitu prostřednictvím fiktivních společností, i když jsou v hledáčku západních úřadů.Jeden z příkladů podrobně popsaných ve zprávě, společnost se sídlem v Hongkongu, Arttronix, byla zrušena několik dní poté, co se stala terčem amerických sankcí za dodávky elektronických součástek do Íránu. O rok později Arttronix založil novou společnost pod jiným názvem. Není jasné, zda se nová společnost také podílí na vývozu elektroniky do Íránu, ale majitel „nikdy neměl mít možnost založit novou společnost,“ uvedl Samuel Bickett, autor zprávy."Samuel Bickett uvedl, že represe ze strany Pekingu zde sehrály významnou roli. Firmy v Hongkongu „otevřeně porušují sankce a nejeví zájem ani o to, aby se jim že by se jimi řídily jen ze zdvořilosti“.