Historie: Blairova vláda obvinila IDF, že se na Západním břehu chovají jako ruská armáda

23. 7. 2024

Napětí ohledně počtu mrtvých Palestinců má pozoruhodné paralely s obavami Západu ze současných izraelských operací





Vláda Tonyho Blaira obvinila izraelské síly, že se během rozsáhlého vojenského vpádu na okupovaný Západní břeh Jordánu chovaly spíše jako „ruská armáda než jako armáda civilizované země“, jak vyplývá z nově zveřejněných oficiálních dokumentů.



Napětí, které se nápadně podobá obavám Západu ze současných izraelských operací v Pásmu Gazy, odhalují dokumenty zveřejněné britským Národním archivem.





Dokumenty ukazují rozčilení západních spojenců nad rostoucím počtem palestinských obětí, když Izraelské obranné síly v roce 2002 obléhaly sídlo palestinského vůdce Jásira Arafata.



Ariel Šaron, tehdejší izraelský premiér, zahájil koncem března 2002 operaci Obranný štít a povolal 20 000 záložníků poté, co vlna sebevražedných útoků zabila desítky Izraelců.



Tanky IDF obklíčily Arafatův areál v Ramalláhu, přerušily telefonní spojení a dodávky elektřiny, zatímco v rozlehlém uprchlickém táboře Jenin po osm dní zuřily intenzivní boje ulice proti ulici.



Britský velvyslanec Sherard Cowper-Coles na napjaté schůzce se Šaronovým poradcem pro zahraniční politiku Dannym Ayalonem varoval, že ofenzíva je „velkou strategickou chybou“, která podkopává podporu Izraele mezi jeho spojenci.



„Pokud jsou některé zprávy, které jsme dostávali, věrohodné, bylo chování IDF hodno spíše ruské armády než údajně civilizované země,“ řekl Cowper-Coles poradci podle jeho zprávy ze schůzky.



"Nenaznačoval jsem, že takové chování je věcí politiky. Nebylo však pochyb o tom, že se jednotliví vojáci vymkli kontrole a dopouštějí se činů, které pobuřují mezinárodní mínění."



Jako příklad uvedl případ, kdy izraelští vojáci odvysílali v palestinské televizi pornografické video s vědomím, že hluboce urazí zbožné muslimy. „Na nic z toho neměl Ayalon žádnou skutečnou odpověď a odvolával se pouze na neznalost a arabské lži,“ napsal Cowper-Coles.



George Bush, který byl po útocích z 11. září předchozího roku zapojen do své vlastní „války proti terorismu“, byl izraelskými akcemi stejně frustrován a v soukromém rozhovoru s Blairem se nad izraelem rozčiloval.



„Zatímco Arafat se fakticky marginalizoval, Šaronovi se podařilo udělat z něj mučedníka - vybudovat z něj nového bin Ládina,“ stěžoval si prezident podle záznamu z telefonátu, který zveřejnil britský premiérský úřad.



"Izraelci se pokoušeli vést válku 21. století technikami 20. století. Vysílání tanků do uliček bylo jednoduše PR katastrofou. USA se snažily Šarona soukromě přesvědčit, ale on prostě neposlouchal. Pointa byla v tom, že Šaron podkopával schopnost USA vést válku proti terorismu. To nebylo jednání dobrého spojence."



Britský důstojník, který pozoroval operace IDF na okupovaných územích před operací Obranný štít, uvedl, že navzdory pověsti „kompetentních a efektivních“ sil byla realita velmi odlišná. „Druhořadá, nedisciplinovaná, namyšlená a šikanující síla,“ zněl jeho zdrcující verdikt.





„Běžně používají nepřiměřenou sílu, například střílejí na ‚nohy‘ vrhačů kamenů nebo na ‚pneumatiky aut‘, přičemž nevyhnutelně dochází k neustálému proudu sanitek převážejících mladíky do nemocnice se smrtelnými průstřely hlavy a těla.“











