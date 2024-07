Kamalu ze hry nevylučujte

Kamala Harrisová si proti Donaldu Trumpovi povede mnohem lépe, než lidé předpovídají. Zaprvé bude na rozdíl od něj mladým člověkem, závanem čerstvého vzduchu v tomto závodě, v němž dosud proti sobě kandidovali dva dinosauři, zatímco Trump nyní dostane klobouk staršího muže.





Zadruhé, jednou z nejdůležitějších otázek, kterou lze využít k ulovení voličů, je karta potratů, vzhledem k tomu, že naprostá většina Američanů, včetně naprosté většiny republikánských voličů, je proti rozhodnutí Nejvyššího soudu, zaujatého v důsledku Trumpových jmenování, který zrušil rozhodnutí Roe vs. Wade z roku 1973, jež dekriminalizovalo potraty, zatímco nyní se stalo, že o tom, jak s nimi naložit, rozhoduje každý jednotlivý federální stát. To vedlo k tomu, že mnoho konzervativních států zavedlo středověké nehumánní zákony týkající se potratů, což je v rozporu s přáním většiny voličů. Kamala Harrisová má jako žena mnohem lepší pozici k tomu, aby o tom mluvila, a tak se Trump dostává do problematického postavení.







Za třetí, Američané jsou kulturně náchylní k novému, milují novinky, často všechny překvapí, jako když zvolili černocha s muslimským jménem nebo když udrželi Harryho Trumana v úřadu navzdory jeho amorfnímu image typu Kamala. Skutečnost, že tento závod dostane novou postavu, přestože byla celou dobu viceprezidentkou, přece jen láká část voličské základny. To, co bylo označováno za její slabinu, tedy skutečnost, že během Bidenova prezidentství byla téměř neviditelná, vlastně hraje v její prospěch, neboť její vystupování je od nynějška jedinou věcí, s níž ji lze k něčemu přirovnat.





Trump jí tak nemůže účinně hodit na hlavu žádné skutečné ani falešné problémy způsobené Bidenovou vládou, protože všichni vědí, že do toho nemohla mluvit.







Biden mimochodem Kamalu, která ho při druhé debatě mezi kandidáty Demokratické strany na prezidenta podpásově napadla s tím, že v 70. letech hlasoval proti veřejnému bezplatnému svozu chudých dětí do škol a že se jí toto rozhodnutí osobně dotklo, využil jen k tomu, aby získal potřebné hlasy menšin a krajní levice strany, která její pohlaví a etnický původ vnímala jako vítané.





Na rozdíl od Baracka Obamy, který Bidenovi věnoval dostatek prostoru a neustále se s ním účastnil různých akcí, historických oznámení, důležitých vystoupení, zval ho k rozhodovacím stolům, posílal ho na důležité mise, což bylo neobvyklé, protože američtí prezidenti mají tendenci viceprezidenty izolovat a málokdy s nimi jednat, výjimkami byli Walter Mondale u Jimmyho Cartera a Bill Clinton u Ala Gora, současný americký prezident se Kamale jednoduše vyhýbal.





Jestliže to vedlo k tomu, že měla negativní image, protože neměla příležitost zazářit v žádné významné aféře, naopak poté, co dostala trojského koně a stala se odpovědnou za kroky Bílého domu ohledně tsunami nelegálních přistěhovalců, má nyní téměř čistou startovní čáru.





Lidé zapomínají, že v prvních kolech výběru prezidentské kandidatury Demokratické strany proti Bidenovi tehdy patřila k předním favoritům. Její hvězda poté ztratila jas, ale ukázala, že je schopna vést dobrý politický boj. Jako bývalá generální prokurátorka Kalifornie, přestože ji její reference pro některé levičáky špiní kvůli jejímu tvrdému uplatňování práva, rozhodně umí dobře obhájit své bargumenty. Trump vedle ní bude mít své nízké IQ a velmi chybné znalosti všeho, na čem záleží, kvůli kontrastu více na očích.





Také jeho výlevy budou vypadat nevhodně a příliš násilně, než aby je použil proti ženě, čímž by si odradil část své voličské základny.





Velkou roli bude hrát i výběr Kamalina viceprezidenta, protože JD Vance je atraktivní protějšek, který musí být zastíněn jménem, jež jasně reprezentuje část voličů, která je potřebná k vítězství.





Trumpův tým by jistě dal přednost Bidenovi jako soupeři. Své útoky by soustředili na Bidenův věk. Nyní potřebují celou sadu strategií a vědí, že budou čelit mnohem tvrdší bojovnici, která bude schopna využít svých schopností od soudu, aby Trumpa grilovala a nenechala ho vyváznout s nepravdivými výroky, jak to dělala u soudu proti svědkům a obviněným.