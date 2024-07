Nástroj hodnotí 12 modifikovatelných fyzických, životních a sociálních faktorů, které mohou pacientům pomoci chránit zdraví jejich mozku

Deprese v pozdním věku, obvykle definovaná jako deprese s nástupem u jedinců starších 60 let, může postihnout až třetinu nebo více lidí starších 60 let a může být vysilující. Ale stejně jako u jiných neurologických stavů může být riziko jednotlivce ovlivněno volbou životního stylu. Deprese v pozdním věku, obvykle definovaná jako deprese s nástupem u jedinců starších 60 let, může postihnout až třetinu nebo více lidí starších 60 let a může být vysilující. Ale stejně jako u jiných neurologických stavů může být riziko jednotlivce ovlivněno volbou životního stylu.

Výzkumníci z Mass General Brigham již dříve vyvinuli a ověřili skóre péče o mozek (BCS), které pomáhá pacientům a lékařům identifikovat změny životního stylu, které mohou snížit riziko demence a mrtvice.

Nyní se spolupracovníky z Yaleovy univerzity ukázali, že vyšší BCS je také spojen s nižším rizikem deprese v pozdním věku. Zjištění poskytují další důkazy o sdílených biologických rizikových faktorech pro cévní mozkovou příhodu, demenci a depresi a zdůrazňují potenciál BCS pomoci pacientům změnit životní styl a lépe pečovat o zdraví jejich mozku.

"Brain Care Score je jednoduchý nástroj navržený tak, aby pomohl komukoli na světě odpovědět na otázku: 'Co mohu udělat pro lepší péči o svůj mozek?'" řekl autor Jonathan Rosand MD, MSc, spoluzakladatel McCance Center for Brain Health v Massachusetts General Hospital a hlavní vývojář Brain Care Score.

"Tato studie poskytuje přesvědčivé důkazy o tom, že zvýšení BCS nejen pravděpodobně učiní váš mozek zdravějším a odolnějším vůči nemocem, jako je demence a mrtvice, ale že také nabízí naději na ochranu před depresí."

Nová studie představuje spolupráci mezi výzkumníky z Brigham and Women's Hospital a Massachusetts General Hospital, zakládajícími členy systému zdravotní péče Mass General Brigham.

"Demence, mrtvice a deprese jsou hlavními příčinami lidského utrpení, jak stárneme," řekl korespondující autor Christopher D. Anderson, MD, MSc, vedoucí mrtvice a cerebrovaskulárních onemocnění na oddělení neurologie v BWH. "Tato studie zdůrazňuje mimořádnou příležitost, jak těmto stavům v první řadě zabránit."

Skóre péče o mozek bylo vyvinuto výzkumníky z McCance Center a jejich spolupracovníky, aby pomohli pacientům a lékařům předcházet vzniku onemocnění mozku tím, že se zaměří na modifikovatelné rizikové faktory. Patří mezi ně čtyři fyzické rizikové faktory (krevní tlak, hemoglobin A1c, cholesterol a index tělesné hmotnosti), pět prvků životního stylu (výživa, příjem alkoholu, kouření, fyzická aktivita a spánek) a tři sociální/emocionální prvky (stres, vztahy a smysl života). Vyšší skóre na jednadvacetibodové stupnici svědčí o nižším riziku onemocnění mozku.

Výzkumný tým, využívající údaje od více než 350 000 účastníků studie U.K. Biobank (UKB), prokázal, že pětibodové zvýšení výchozího BCS bylo spojeno s o 33 % nižším rizikem deprese v pozdním věku a o 27 % nižším složeným rizikem deprese, mrtvice a demence v pozdním věku během mediánu doby sledování 13 let.

UKB, kterou výzkumníci dříve využili k vývoji a ověření BCS, zahrnuje více než deset let systematicky shromažďovaných zdravotních informací od účastníků z celé Velké Británie, kterým bylo 40–69 let během období registrace do studie v letech 2006–2010. Kromě toho výzkumníci ověřili svá zjištění v samostatném souboru dat téměř 200 000 jedinců z UKB, jejichž záznamy o primární péči byly výzkumníkům také přístupné.

Nedostatečná diagnóza a nedostatečná dokumentace deprese je známou výzvou epidemiologického výzkumu, ale zahrnutí záznamů o primární péči může snížit pravděpodobnost přehlédnutí diagnózy.

Při stratifikaci výsledků podle věku byli vědci překvapeni, když našli podstatnou souvislost mezi výchozím BCS a rizikem deprese u osob mladších 50 let.

Zatímco výzkumníci očekávali, že u starších jedinců se mohou vyskytnout neurodegenerativní a zánětlivé procesy, které mohou přispět k depresi v pozdním věku, mrtvici a demenci, neurobiologické změny, které vedou k depresi u mladších jedinců, jsou méně zjevné.

Do budoucna vědci pokračují v další práci, aby pochopili vztah mezi skóre BCS a rizikem deprese u mladých lidí.

"Stále je třeba se hodně naučit o tom, jaké cesty přispívají k depresi, demenci a mrtvici v pozdním věku," řekla první autorka Sanjula Singh, MD, Ph.D., MSc, z McCance Center for Brain Health na katedře neurologie Massachusetts General Hospital a Harvard Medical School.

"Naše výsledky zdůrazňují důležitost holistického pohledu na mozek pro další pochopení základních souvislostí mezi různými mozkovými chorobami."

Výzkumníci pokračují v probíhajícím výzkumu, aby zjistili, zda jedinci, kteří v průběhu času zvyšují své BSC o pět bodů nebo více, mají v budoucnu snížené riziko mrtvice a demence ve srovnání s těmi, kteří podstatné zvýšení skóre nemají.

"Data stále více naznačují, že riziko různých nepřenosných nemocí je do určité míry zprostředkováno modifikovatelnými změnami životního stylu, pokud by byly provedeny dostatečně brzy," řekl Gregory Fricchione, MD, zástupce vedoucího psychiatrie v Massachusetts General Hospital.

"Tento výzkum je provokativní a nadějný ve svých důsledcích pro boj s převládajícími nemocemi, jako je deprese, která je sama o sobě rizikovým faktorem pro mnoho dalších nemocí. Tento výzkum nám připomíná provázanost nervového systému s psychosociálním a imunologickým stresem spolu s možností snížit náchylnost k následnému poškození mozku zlepšením faktorů uvedených v BCS."

