Biden opustil prezidentské klání, protože byl donucen, ne proto, že by byl nesobecký a ušlechtilý

Biden usiloval o prezidentský úřad už dlouho, než ho konečně získal. Nikdy neodpustil Baracku Obamovi jak to, že místo něj ten získal nominaci za Demokratickou stranu, a to, že ho nepodpořil jako svého nástupce a dal přednost Hillary Clintonové. Věštit z Bidena znamená podkuřovat těm, kteří vidí pravdu, ale jsou nuceni poslouchat falešné agitky o něm jako způsob, jak projevit úctu vzhledem k jeho věku, dlouhé kariéře a zejména ponižujícímu způsobu, jakým odchází. Vyhazov za to, že nemá dost zdravého rozumu, aby pochopil nejen svůj zdravotní stav, ale zejména za to, že si neuvědomuje, že nebyl zvolen proto, že byl populární nebo na přání voličů, ale proto, že nebyl Trump.

Biden se do Bílého domu nedostal proto, že by americká veřejnost hledala někoho, jako je on, ale proto, že byl nejznámějším jménem z kandidátů své strany. Protože jeho zkušenosti z funkce viceprezidenta mu dávaly výhodu. Ale jen málo voličů bylo nadšeno z toho, že by se prezidentem stal právě Biden. Byl jen mostem jako ten přes řeku Kwai, postaveným jen proto, aby Amerika mohla utéct ze světa vedeného Trumpem. Po jeho překročení měl být ten most vyhozen do povětří. Pokud by se tak nestalo, nepřítel by ho dokázal využít. A přesně to se dělo. Biden jako soupeř byl ekvivalentem toho, že nechal most stát, aby po něm Trump mohl dupat.





Po pravdě řečeno, Biden nebyl skvělý politik, jeho hlasovací rejstřík má mnoho skvrnitých momentů a jeho slova v případě Anitty Hillové, právničky, která obvinila tehdejšího kandidáta na Nejvyšší soud Clarence Thomase ze sexuálního obtěžování, byla trapně šovinistická a byla mimo. Biden se tak často vymykal přijatým normám chování v politice a ve vztahu k programu své strany, že se stal marketingovým trikem, propagovali ho jako muže, který říká to, co má na srdci. Stroj na přehmaty neboli faux-pas.