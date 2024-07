Antisemitismus ve Francii: 38 % francouzských židů si přeje vystěhování do Izraele

22. 7. 2024

čas čtení 4 minuty

Během devíti měsíců od vypuknutí války otevřelo 3 714 židů z Francie imigrační spis pro aliju do Izraele. Přibližně 38 % francouzských židů zvažuje emigraci, podle údajů zveřejněných na zasedání Výboru Knesetu pro imigraci, absorpci a záležitosti diaspory, kde se diskutovalo o propuknutí antisemitismu po celém světě, ochraně židovských diasporních komunit a vládním hodnocení absorpce imigračních vln do Izraele, píše Mark Fish. Během devíti měsíců od vypuknutí války otevřelo 3 714 židů z Francie imigrační spis pro aliju do Izraele. Přibližně 38 % francouzských židů zvažuje emigraci, podle údajů zveřejněných na zasedání Výboru Knesetu pro imigraci, absorpci a záležitosti diaspory, kde se diskutovalo o propuknutí antisemitismu po celém světě, ochraně židovských diasporních komunit a vládním hodnocení absorpce imigračních vln do Izraele,

Po nedávných volbách ve Francii se levicová koalice Nová lidová fronta, složená z mnoha extrémních levičáků, stala největší frakcí ve vládě, když získala 182 křesel z celkových 577. Na druhém místě se umístila aliance středových stran prezidenta Macrona se 168 křesly, strana Marine Le Penové získala 143 křesel.

Jak již bylo zmíněno, podle údajů předložených výboru bylo v posledních devíti měsících otevřeno 3 714 nových spisů o aliji francouzskými židy. Podle provedených průzkumů veřejného mínění se 68 % francouzských Židů necítí ve Francii bezpečně a 38 % francouzských židů, kteří tvoří přibližně 200 000 osob, zvažuje emigraci.

Zprávy Židovské agentury odhalují 400 % nárůst souborů o aliji otevřených od začátku války. Přibližně 3 300 žadatelů, kteří v posledních třech letech otevřeli ve Francii aliju, plánuje emigrovat do Izraele v průběhu roku 2024.

Deborah Alhadeff, učitelka na židovské škole ve Francii, popsala výboru antisemitský účet: "Minulý pátek byly děti v denním táboře Chabad obtěžovány místními desetiletými dětmi. Tyto děti nadávaly dětem v táboře a znepřátelily si je tím, že na ně vykřikovaly nadávky jako "špinaví židé".

Rabín Moše Sabag, rabín Velké synagogy v Paříži, odhalil svou bolest, když mluvil o situaci: "Lidé v židovské komunitě raději skrývají své projevy židovství, když jsou na veřejných prostranstvích. Místní židé mají velmi rádi francouzskou kulturu a milují být součástí země, takže je pro ně velmi obtížné emigrovat do Izraele."

Jakmile vyšly najevo výsledky voleb, ministr pro záležitosti diaspory a boj proti antisemitismu Amichai Chikli zaútočil na francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a řekl, že "hodil francouzskou židovskou komunitu přes palubu".

Není náhodou, že Francie nedávno vyjádřila podporu Mezinárodnímu trestnímu soudu, když její žalobce oznámil svůj záměr vydat zatykač na izraelské lídry. Francouzští politici vyzvali k akci proti Izraeli po bombovém útoku teroristů Hamásu v Rafáhu a francouzský levicový vůdce Jean-Luc Mélenchon nazval Izrael "armádou vrahů". Zákonodárci z francouzské opozice dokonce vyzvali k bojkotu francouzské televizní stanice poté, co odvysílala rozhovor s Netanjahuem.

K těmto typům incidentů došlo ve stejné době, kdy se ve Francii zvýšil počet antisemitských útoků. V reakci na to rabín Zamir Isajev, rabín gruzínské sefardské komunity v Ázerbájdžánu, řekl, že vláda v Paříži vznáší falešná obvinění proti Izraeli a jeho spojenci, Ázerbájdžánu: "V poslední době Francie obvinila Ázerbájdžán z "podněcování" a vměšování do Nové Kaledonie, která je doslova kolonií pod francouzskou kontrolou. Paříž obviňuje Baku z podpory místního obyvatelstva v jeho touze po nezávislosti, zatímco se zároveň rozhodlo dodávat zbraně do Arménie, což může poškodit šanci na mírovou dohodu s Ázerbájdžánem. Máme také řadu zpráv, které uvádějí, že Francie se chystá poslat zbraně libanonské armádě, zatímco izraelští experti jsou si jisti, že rychle padnou do rukou Hizballáhu."

Podle rabína Isajeva: "Použitím těchto akcí Francie vystavuje Izrael a jeho spojence nebezpečí, protože Írán může velmi dobře použít francouzské zbraně proti Ázerbájdžánu a Izraeli."

Rabín Isajev poukázal na to, že francouzský postoj odráží dvojí metr. Obviňují Ázerbájdžán z vměšování, zatímco oni sami otevřeně podporují subjekty, které se staví proti Izraeli a Ázerbájdžánu. Chování Francouzů podkopává legitimitu a integritu jejich politických prohlášení a rabíni komunity se obávají, že "Macronovo vměšování do vnitřních záležitostí Izraele povede k dalšímu nárůstu antisemitismu v Evropě".

Zdroj v angličtině: ZDE

