Nejvyšší diplomat EU Josep Borrell svolal schůzku v reakci na neschválenou maďarskou "diplomacii"

23. 7. 2024

čas čtení 4 minuty

Schůzka ministrů zahraničí Evropské unie, kterou organizuje Josep Borrell, je v podstatě bojkotem setkání v Budapešti

Nejvyšší diplomat EU Josep Borrell svolal do Bruselu schůzku ministrů zahraničních věcí bloku, která je v podstatě bojkotem konkurenčního setkání v Budapešti, aby tak vyjádřil všeobecný hněv nad neschválenou "diplomacií" Maďarska.





Borrell oznámil, že se rozhodl svolat neformální zasedání ministrů zahraničních věcí a obrany EU do Bruselu po letních prázdninách, což znamená, že se stejní účastníci nesejdou v Budapešti, jak bylo původně plánováno. Na pondělním zasedání ministrů zahraničí „členské státy EU v drtivé většině kritizovaly Maďarsko za nedostatek upřímné a loajální spolupráce“, napsal Borrell na Twitteru, když toto rozhodnutí oznamoval.





Maďarsko, které 1. července převzalo rotující předsednictví EU, rozčílilo ostatní lídry EU, a to samozvanými „mírovými misemi“ premiéra Viktora Orbána do Moskvy a Pekingu a rozhovory s republikánským kandidátem na prezidenta Donaldem Trumpem.





Členské státy EU mají během svého šestiměsíčního předsednictví v Radě ministrů bloku působit jako čestní zprostředkovatelé zastupující pozici EU, což jim nepřiznává žádnou formální úlohu zastupovat unii na světové scéně.





Radek Sikorski, polský ministr zahraničních věcí, řekl: „Mnoho hlasů se ohradilo proti tomu, abychom se tvářili, jako by Maďarsko mluvilo jménem EU v Pekingu, Moskvě nebo k Donaldu Trumpovi.“ Předsednictví, pokračoval Sikorski, mělo být „mluvčím dohodnutého postoje EU“, nikoliv reprezentovat národní zájmy Maďarska.





„Kdyby se tak chovali všichni ostatní, unie by nikdy nebyla uzavřena a pravděpodobně by nepřežila.“ Maďarsko se podle něj dostalo „do menšiny jednoho“, když odmítlo kompromisní návrh, aby se schůzka konala na Ukrajině.





Toto odmítnutí podnítilo obavy ostatních členských států z toho, co by Budapešť mohla dělat dál. Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó označil konkurenční schůzku za „dětinskou“, jak uvedl na sociálních sítích hlavní mluvčí vlády Zoltán Kovács. Maďarsko bylo ochotno schůzku hostit, ale také se jí zúčastnit, pokud by se konala v Bruselu, uvedl Szijjártó. „Péter Szijjártó prohlásil, že Maďarsko na zasedání Rady EU pro zahraniční věci v Bruselu čelí agresivní válečné hysterii kvůli své mírové misi,“ uvedl Kovács.





Zatímco běžná zasedání EU se konají v Bruselu nebo Lucemburku, každé předsednictví EU pořádá ve své zemi neformální ministerská zasedání, která jsou podle diplomatů užitečná pro širší rozhovory bez pevně stanovené legislativní agendy.





Neformální zasedání ministrů zahraničí a obrany se mělo konat koncem srpna. Hostitelské země dostávají příležitost ukázat své země, stanovit agendu a upozornit na otázky, na kterých jim záleží.





Borellovo rozhodnutí, který je zároveň místopředsedou Evropské komise, přišlo poté, co předsedkyně komise Ursula von der Leyenová minulý týden uvedla, že v reakci na Orbánovu volnou diplomacii do Maďarska na neformální setkání žádný komisař EU nepojede. Hněv maďarské vlády se prohloubil poté, co Orbán minulý týden napsal Evropské radě dopis, v němž tvrdil, že EU svou podporou Ukrajiny provádí „proválečnou politiku“.





Borrell uvedl, že všechny členské státy „až na jednu jedinou výjimku“ byly k chování Maďarska „velmi kritické“. Slovensko - vedené Orbánovým regionálním spojencem Robertem Ficem - se po mlčení na schůzce vysokých diplomatů minulý týden opět zdrželo kritiky Maďarska.





Borrell odmítl maďarské řeči a postavil postoj EU do kontrastu s postojem ruského vůdce Vladimira Putina. "Je to Putin, kdo je stranou války, jediný, kdo je pro válku, je Putin, který požaduje rozdělení a vydání Ukrajiny jako podmínku pro jakékoli rozhovory a jakékoli příměří. A každý den posílá připomínky v podobě tisíců raket, bezpilotních letounů a klouzavých bomb a dalších vojenských ofenzív."







