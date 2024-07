Více než 30 demokratů včetně Nancy Pelosiové vynechá Netanjahuův projev v Kongresu

24. 7. 2024

čas čtení 10 minut



Očekává se, že při Netanjahuově projevu v Kongresu budou protestovat tisíce lidí



Kapitol je v pohotovosti, tisíce demonstrantů zastupujících širokou koalici skupin vyjádří svůj nesouhlas s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem, který vystoupí na společném zasedání Kongresu.



Vzhledem k napětí, které panuje v souvislosti s 10 a půl měsíce trvající izraelskou válkou v Gaze, uspořádala policie rozsáhlou bezpečnostní operaci a uzavřela Kapitol USA před protestujícími dlouho předtím, než má Netanjahu promluvit.



Ulice v centru Washingtonu byly uzavřeny pro dopravu a z newyorské policie byli povoláni policisté se zkušenostmi s masovými protesty. Samotná budova Kapitolu byla ohrazena.

- Mezi organizátory hlavního shromáždění proti projevu Benjamina Netanjahuav Kongresujsou organizace Act Now to Stop War and End Racism, Jewish Voice for Peace, Code Pink, US Palestinian Community Network, US Campaign for Palestinian Rights (USCPR), People's Forum a Council on American-Islamic Relations.



Mezi řečníky, kteří měli promluvit k davje například Jill Steinová, kandidátka na prezidentku za Stranu zelených, a herečka Susan Sarandonová.



Protestující tvrdí, že budou veřejně požadovat Netanjahuovo zatčení, jak to v květnu požadoval hlavní žalobce mezinárodního trestního soudu. Tuto žádost později odsoudil Joe Biden.



„Kdyby byl Biden způsobilý vést, přestal by financovat genocidu a vydal izraelského premiéra Benjamina Netanjahua Mezinárodnímu trestnímu soudu,“ uvedl v prohlášení Ahmad Abuznaid, výkonný ředitel USCPR.



Samostatné protesty se očekávaly také od izraelských skupin rozzlobených tím, že Netanjahu nedokázal zajistit propuštění dalších rukojmích. Očekávala se také účast proizraelských protiprotestujících.

- Spoluzakladatel hnutí Bojkot, divestice, sankce (BDS) prohlásil, že pozvání izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, aby promluvil před Kongresem, potvrzuje, že USA jsou „plným partnerem izraelské genocidy vůči 2,3 milionu Palestinců v okupovaném pásmu Gazy“. Omar Barghouti, palestinský obhájce lidských práv, který před téměř 20 lety pomohl zahájit hnutí BDS, uvedl ve svém prohlášení: "Tím, že vláda USA položila červený koberec Netanjahuovi, který je certifikovaným genocidistou, potvrzuje světu své plné partnerství v izraelské genocidě proti 2,3 milionu Palestinců v okupovaném pásmu Gazy. Několik dní poté, co mezinárodní soudní dvůr rozhodl, že Izrael je vinen apartheidem a že jeho okupace a anexe jsou nezákonné, se USA zoufale snaží zachránit ztracenou legitimitu izraelského režimu, pokud vůbec nějakou měl. Ve spravedlivějším světě by před soudem za spoluvinu na genocidě, válečných zločinech a zločinech proti lidskosti měli stanout také představitelé samotné americké vlády a mnoha amerických korporací, zejména vojenských výrobců, a to nejen v Palestině."





- Republikánský kongresman Thomas Massie z Kentucky uvedl, že se nezúčastní projevu Benjamina Netanjahua v Kongresu, a napsal, že se „necítí být rekvizitou“ v „politickém divadle“.





"Senátor Vance stojí neochvějně na straně izraelského lidu v jeho boji za obranu vlasti, za vymýcení teroristických hrozeb a za navrácení svých krajanů držených jako rukojmí. Projevu premiéra Netanjahua v Kongresu se však nezúčastní, neboť má povinnosti, které musí plnit jako republikánský kandidát na viceprezidenta.





- Mike Johnson varuje zatýkáním kvůli narušování Netanjahuova projevu

Johnson v úterním dopise členům Sněmovny napsal, že budou přijata dodatečná bezpečnostní opatření, a že jeho mail slouží jako „přátelské připomenutí dlouhodobých pravidel a slušného chování ve Sněmovně“. V zájmu všech zúčastněných budeme prosazovat politiku nulové tolerance vůči narušování pořádku v budově. Všichni členové by měli laskavě informovat své hosty, že jakékoli narušování jednání Sněmovny je porušením pravidel a může být předmětem trestního stíhání pachatelů. Pokud dojde k jakémukoli narušení, seržant ve zbrani a kapitolská policie vyvedou návštěvníka (návštěvníky) z galerie a zatknou ho (je).





- Během úterního propalestinského protestu v budově Kongresu před dnešním projevem izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v Kongresu bylo zatčeno asi 200 lidí.

Zajistit trvalé a vzájemné příměří je nyní nesmírně důležité a já budu i nadále usilovat o to, aby bylo dosaženo co nejdříve. Doufám, že premiér Netanjahu využije této příležitosti a promluví o tom, jak hodlá zajistit příměří - a trvalý mír v regionu.





- Předseda senátní většiny Dick Durbin z Illinois ve svém prohlášení uvedl, že izraelská válka v Gaze pod Netanjahuovým vedením „je brutální strategií, která přesahuje jakoukoli přijatelnou úroveň sebeobrany“, a dodal: "Na zítřejším společném zasedání budu stát při Izraeli, ale nebudu stát a povzbuzovat jeho současného premiéra."

- Joe Biden se ve čtvrtek v Oválné pracovně setká s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem, uvedl Bílý dům.

- Netanjahu by se měl v pátek setkat také s Donaldem Trumpem, oznámil bývalý americký prezident na své platformě Truth Social.





- Izraelský vůdce se od svého pondělního příjezdu do Washingtonu držel v ústraní a absolvoval řadu malých setkání s rodinami rukojmích unesených Hamásem, ale ještě dnes má přednést projev na společném zasedání Kongresu.





- Desítky demokratických zákonodárců plánují Netanjahuův projev v Kongresu bojkotovat. Kamala Harrisová se projevu nezúčastní, což její poradce zdůvodnil termínovým konfliktem v programu. Podle svého veřejného programu se Netanjahu před projevem setká s předsedou Sněmovny reprezentantů Mikem Johnsonem a vůdcem senátní většiny Chuckem Schumerem.







Zdroj v angličtině ZDE

Sanders své vyjádření pronesl v úterý na půdě Senátu, kde Kongres očekává Netanjahuův projev v Kongresu ve středu odpoledne.„Zítřejší den bude jedinečný tím, že premiér Netanjahu vystoupí na společném zasedání Kongresu," řekl Sanders v úterý."Bude to poprvé v americké historii, kdy se této cti dostane válečnému zločinci."Sanders o Netanjahuovi prohlásil:"Netanjahu by neměl být v Kongresu Spojených států vítán."

Demonstrace, kterou zorganizoval Židovský hlas pro mír, se konala v rotundě kancelářské budovy Cannon House.V prohlášení, které sdílela stanice NBC News, výkonná ředitelka Židovského hlasu pro mír Stefanie Foxová uvedla: "Devět měsíců jsme s hrůzou sledovali, jak izraelská vláda provádí genocidu, kterou vyzbrojují a financují Spojené státy. Kongres a Bidenova administrativa mají moc tuto hrůzu ukončit ještě dnes. Místo toho se náš prezident chystá setkat s Netanjahuem a vedení Kongresu ho poctilo pozváním, aby promluvil v Kongresu."

V prohlášení Pelosiové se píše: „Předsedkyně Pelosiová se dnešního společného zasedání Kongresu nezúčastní. Dnes dopoledne se připojí k setkání poslanců s izraelskými občany, jejichž rodiny utrpěly v důsledku teroristického útoku a únosů Hamásu ze 7. října."Podle prohlášení Bílého domu budou oba představitelé „jednat o vývoji situace v Gaze a o pokroku na cestě k příměří a dohodě o propuštění rukojmích a o neochvějném závazku Spojených států vůči bezpečnosti Izraele, včetně boje proti hrozbám Íránu vůči Izraeli a širšímu regionu".Poté se Biden a Netanjahu setkají s rodinami Američanů držených Hamásem jako rukojmí.