Ruský kuchař zatčen v Paříži kvůli údajnému „rozsáhlému“ spiknutí proti olympijským hrám

25. 7. 2024

čas čtení 4 minuty

Čtyřicetiletý muž byl v neděli zatčen v centru Paříže kvůli podezření ze špionáže



Ruský kuchař, který žije ve Francii již 14 let, byl zatčen pro podezření ze spiknutí s cizí mocností s cílem provést „rozsáhlé“ akty „destabilizace“ během olympijských her v Paříži.



Čtyřicetiletý muž byl zatčen při nedělní razii v jeho bytě v centru Paříže, kde byl údajně nalezen dokument spojený s elitní ruskou jednotkou speciálních sil působící pod velením FSB, dědičky KGB.



Bylo zahájeno soudní vyšetřování obvinění ze sdílení „zpravodajských informací s cizí mocností s cílem vyprovokovat nepřátelské akce ve Francii", což je trestný čin, za který hrozí 30 let odnětí svobody. Předpokládá se, že údajné spiknutí nesouviselo s terorismem.



Muž, který nebyl jmenován, byl z tohoto obvinění obviněn téhož dne a byl umístěn do vyšetřovací vazby.



V pátek večer se na břehu Seiny uskuteční ambiciózní zahajovací ceremoniál Paříže 2024 a již dlouho panují obavy, že by se Rusko mohlo snažit do dění vměšovat.



Pařížská prokuratura uvedla, že prohlídka bytu ruského občana byla provedena na žádost francouzského ministerstva vnitra.



Podle informací poskytnutých francouzským médiím našli agenti důkazy naznačující, že muž připravoval „rozsáhlý projekt“, který mohl mít během tří týdnů her „vážné“ následky.



Francouzský deník Le Monde uvedl, že zpravodajské služby před dvěma měsíci odposlouchávaly hovor mezi dotyčným a pracovníkem ruských zpravodajských služeb, v němž podezřelý prohlásil, že „Francouzi budou mít zahajovací ceremoniál, jaký tu ještě nebyl“.



Žádné podrobnosti o povaze údajného spiknutí s cílem destabilizovat hry nebyly poskytnuty.



List uvedl, že zadržený muž se v Paříži vyučil kuchařem a že se účastnil ruských reality show a kuchařských show. Ve svém životopise se označil za „soukromého kuchaře“.



Poprvé přijel do Francie v roce 2010 a nějaký čas strávil v Courchevelu, lyžařském středisku oblíbeném u ruské smetánky, kde pracoval v restauraci oceněné michelinskou hvězdou, než v roce 2012 odjel do Paříže.



Podle e-mailů ze září 2012, které viděl deník Le Monde, podezřelý své bytné, kterou list jmenuje jako Viviane, sdělil, že se vrací do Moskvy, aby pracoval jako úředník ruské vlády. V dubnu 2013 se však zúčastnil občanského školení, které je ve Francii povinným integračním krokem.



Zpravodajské služby ho sledovaly několik měsíců. Zachytily jeho údajný telefonát jeho nadřízenému v květnu v době, kdy se vracel z cesty do Istanbulu do svého domova v Paříži.



Kvůli nadměrné konzumaci alkoholu zmeškal let a místo toho se vracel přes Bulharsko, přičemž podle deníku Le Monde byl v tu chvíli právě monitorován ten rozhovor o zahajovacím ceremoniálu olympijských her.



V neděli v šest hodin ráno provedli policisté z elitní „výzkumné a zásahové brigády (BRI), které povolalo Generální ředitelství pro vnitřní bezpečnost, razii v domě podezřelého v ulici Saint-Denis na pravém břehu Seiny. Tvrdí se, že mezi jeho věcmi našli „dokumenty diplomatického významu“.



Společnost Microsoft minulý měsíc uvedla, že Rusko se snažilo podkopat olympijské hry vytvořením falešných internetových stránek kopírujících autentická francouzská média a využitím umělé inteligence k vyvolání obav z násilí a terorismu.



Francouzský ministr vnitra Gérald Darmanin tento týden uvedl, že úřady před hrami prověřily více než milion lidí.





„Jsme tu proto, abychom zajistili, že sport nebude využíván ke špionáži, kybernetickým útokům nebo ke kritice a někdy i lžím o Francii a Francouzích,“ řekl Darmanin.







Podrobnosti v angličtině ZDE

