Příliv migrantů do Ruska klesl na minimum za posledních 10 let

24. 7. 2024

čas čtení 4 minuty

Rusko se stalo pro migranty méně atraktivním. V roce 2023 přišlo do země ze zahraničí 560,4 tisíce lidí, což je o 23 % méně než o rok dříve, kdy příliv činil 730 tisíc, vyplývá z údajů Rosstatu. Rusko se stalo pro migranty méně atraktivním. V roce 2023 přišlo do země ze zahraničí 560,4 tisíce lidí, což je o 23 % méně než o rok dříve, kdy příliv činil 730 tisíc, vyplývá z údajů Rosstatu.

Počet návštěvníků klesl za posledních 10 let na minimum. Většina z nich, 31 %, pochází z Tádžikistánu. Druhé místo z hlediska počtu zaujímají občané Kyrgyzstánu - 10 %, o třetí se dělí Ukrajina, Arménie a Kazachstán po 9 %, další 4 % jsou v Uzbekistánu. Přibližně 40 % mezinárodních migrantů jsou přitom také občané Ruska.

55 % těch, kteří přišli do země v roce 2023, jsou muži, 45 % jsou ženy. 76 % z nich je v produktivním věku a většina z nich je ve věku 20 až 24 let. Senioři tvoří 11 % příchozích, děti do 16 let 13 %.

Více než polovina (51 %) cizinců, kteří se přestěhovali do Ruska, žije v manželství. 28 % nikdy nežilo, dalších 5 % je rozvedených a 3 % ovdovělých.

Přitom pouze 9 % příchozích má vysokoškolské vzdělání. 39 % absolvovalo pouze střední školu, dalších 22 % studovalo na vysokých školách nebo technických školách. Vzdělání na úrovni základní školy nebo jeho úplná absence byla zaznamenána u 1,9 % migrantů.

Podle demografa Alexeje Rakši je tento trend způsoben tím, že v Rusku existuje poptávka po nekvalifikované pracovní síle - například nově příchozí jsou ochotně najímáni jako kurýři nebo údržbáři. Zároveň je nepravděpodobné, že by si vzdělaný cizinec vybral Rusko, aby vydělal peníze, protože nemůže konkurovat jiným státům. "Ti samí vysoce kvalifikovaní Uzbekové samozřejmě půjdou do Koreje, Evropské unie nebo Velké Británie za vyššími platy. A ti o něco méně kvalifikovaní mohou jít i do Emirátů, kde stále platí více než v Rusku," vysvětlil Rakša v komentáři pro RBC.

Migranti přitom v roce 2023 svůj přesun vysvětlovali především "osobními, rodinnými důvody", včetně sňatku, sloučení s rodiči nebo dětmi. Pouze 28 % cizinců sledovalo pracovní cíle.

80 % nově příchozích upřednostňovalo život ve venkovských oblastech před městy. Nejoblíbenějšími regiony byly Moskevská a Ťumeňská oblast, stejně jako Chantymansijský autonomní okruh - Jugra: Představovaly 57 % z celkového nárůstu migrace o 109 tisíc lidí.

Podle tohoto ukazatele nebyla Moskva ani zahrnuta do top 20 (+1,1 tisíce cizinců) a v Petrohradě nebyl migrační odliv zaznamenán vůbec. Demograf Igor Jefremov považuje za přirozené, že se nově příchozí stále raději usazují v oblastech poblíž těchto měst. Připomněl, že cizinci, kteří se zaregistrovali na ministerstvu vnitra v místě pobytu nebo přechodného pobytu na dobu devíti měsíců a déle, jsou považováni za migranty. Zároveň "život a bydlení v centrech největších aglomerací jsou pro tuto kategorii občanů stále dražší a nedostupnější".

Mezi nejméně atraktivní regiony pro migranty patřilo Přímořský kraj, Tomská oblast a řada regionů sousedících s Ukrajinou – Rostovská a Bělgorodská oblast, stejně jako okupovaný Sevastopol a Krym.

Ministerstvo vnitra 13. července informovalo o vyhoštění více než 65 tisíc cizích státních příslušníků z Ruska od začátku roku. Policie také uzavřela vstup do země pro 120 tisíc migrantů. Na konci roku 2023 to bylo 110 tisíc, respektive 170 tisíc.

V červnu Státní duma schválila zavedení režimu vyhoštění pro cizince, kteří jsou v Rusku nelegálně. Migranti, na které se bude vztahovat, budou zařazeni do zvláštního registru. Tito občané budou mít omezeno právo změnit místo svého bydliště, řídit auto, uzavřít sňatek a otevřít si bankovní účet.

Zdroj v ruštině: ZDE

