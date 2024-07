Kamala Harrisová se vrátila ke svému působení v roli státní zástupkyně a říká: „Znám typ lidí, jako je Donald Trump“

24. 7. 2024

Vice Pres. Kamala Harris says she took on "predators," "fraudsters" and "cheaters" in her roles as California attorney general and a courtroom prosecutor.



Harris then referenced Donald Trump, calling out his "type." https://t.co/i50BJzEzZL pic.twitter.com/CHgqLnEuug — ABC News (@ABC) July 23, 2024

Kamala Harrisová řekla, začala přirovnávat Donalda Trumpa ke zločincům a delikventům, s nimiž se setkávala v soudní síni.„Než jsem byla zvolena viceprezidentkou, než jsem byla zvolena senátorkou Spojených států, byla jsem zvolena generální prokurátorkou státu Kalifornie a předtím jsem byla prokurátorkou v soudní síni,“ řekla Harrisová."A v těchto rolích jsem se zabývala pachateli všeho druhu: predátory, kteří zneužívali ženy, podvodníky, kteří okrádali spotřebitele, podvodníky, kteří porušovali zákony pro svůj vlastní prospěch. Takže mě poslouchejte, když říkám, že znám typ Donalda Trumpa."Davu se tato věta líbila a Harrisová v ní pokračovala:"A v této kampani vám slibuji, že to, co jsem kdy udělala, hrdě postavím proti tomu, co udělal on kterýkoli den v týdnu.Jako generální prokurátorka Kalifornie jsem se pustila do jedné z největších vysokých škol, v naší zemi, založených pro zisk, která okrádala studenty. Donald Trump vedl vysokou školu založenou pro zisk, která okrádala studenty. Jako státní zástupkyně jsem se specializovala na případy sexuálního zneužívání. Trump byl shledán odpovědným za sexuální zneužívání.Jako generální prokurátorka Kalifornie jsem se pustila do velkých bank na Wall Street a pohnaal je k odpovědnosti za podvody. Donald Trump byl právě shledán vinným z podvodů ve 34 bodech obžaloby.Nenechme se mýlit, tato kampaň není jen o... Donaldu Trumpovi. Tato kampaň je o tom, za co bojujeme. Jde o to, za co bojujeme.