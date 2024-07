Izrael pokračuje ve vraždění civilistů

Poté, co IDF nařídily evakuaci humanitární zóny v Gaze, zahynuly při izraelských útocích desítky lidí, konstatují zdravotníci

Stovky lidí byly rovněž zraněny při útoku na části Chán Júnisu, včetně oblasti, kterou IDF označily za humanitární zónu





Izraelská armáda zahájila nový útok na město Chán Júnis na jihu Gazy, při němž podle zdravotníků zahynulo nejméně 70 lidí, poté, co nařídila Palestincům opustit několik čtvrtí včetně oblastí, které armáda označila za součást humanitární zóny.

Israel is bombing Khan Younis, which has been declared a safe zone. Thousands of Palestinian civilians are desperately trying to save their lives. pic.twitter.com/jyRABDZ2Wz

BREAKING: Two Palestinian children reported dead and several injured after Israel targeted a home in Khan Younis.



Don't believe them when they say they avoid civilians pic.twitter.com/B3Ll48Fwnc