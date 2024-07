Polsko varuje Evropu, aby se připravila na "změnu" ve vztazích s USA, bez ohledu na příštího prezidenta

24. 7. 2024

Polský ministr zahraničí varoval evropské spojence, že se musí připravit na "změnu" v transatlantických vztazích a začít více utrácet za obranu – bez ohledu na to, kdo bude v listopadu zvolen americkým prezidentem.

V komentáři sdíleném exkluzivně s POLITICO Radek Sikorski řekl, že věří, že Spojené státy zůstanou "strategickým partnerem" Evropské unie bez ohledu na to, kdo vyhraje americké prezidentské volby.

Ale evropské země nemají "jinou možnost", než převzít větší odpovědnost za svou kolektivní obranu, vzhledem k tomu, že Washington bude i nadále "bedlivě sledovat Asii".

"Naším úkolem je vysvětlit našim americkým partnerům, že dokud budeme cítit ruskou hrozbu, nebudeme schopni se tam plně angažovat," řekl s odkazem na Asii, kde mají evropské země rozmístěno mnohem méně sil než Spojené státy.

Sikorského komentáře, které byly učiněny poté, co americký prezident Joe Biden oznámil, že odstupuje z prezidentského klání, podtrhují rostoucí obavy mezi evropskými spojenci Washingtonu, že USA mohou výrazně snížit své investice do NATO, zejména pokud budou v listopadu do Bílého domu zvoleni bývalý prezident Donald Trump a jeho izolacionistický protikandidát JD Vance.

Zatímco Evropa je z Trumpova potenciálního návratu nervóznější, diplomaté z několika zemí EU tvrdí, že příklon k Asii je hlubším trendem v americké zahraniční politice a probíhá za demokratických i republikánských prezidentů.

Kromě jeho komentářů pro POLITICO připravil Sikorského úřad pětistránkový dokument hodnotící transatlantické vztahy, který Sikorski představil ostatním ministrům zahraničí EU během pondělního setkání v Bruselu.

Podrobný dokument naléhá na vedoucí představitele EU a národních států, aby rychle přizpůsobili své chování nadcházejícímu posunu, ale také aby společně pracovali na rozptýlení negativního vnímání transatlantických vztahů, které se uchytilo, zejména na republikánské straně.

Lídři a úředníci EU se mimo jiné musí vypořádat s názorem – správným či nesprávným –, že Ameriku využívají její obchodní partneři, včetně Evropské unie. Zatímco EU zůstává hlavním globálním obchodním partnerem Spojených států, prohlubující se deficit USA v obchodu se zbožím s Evropou tomuto narativu nahrává.

Elity na obou stranách Atlantiku se musí "naučit, jak mluvit" s veřejností o tom, proč jsou vztahy mezi EU a USA oboustranně výhodné jak z ekonomického, tak ze strategického hlediska.

Dalším cílem jsou ruské dezinformace a propaganda, které se před listopadovými prezidentskými volbami stupňují a jejichž cílem je podkopat americkou podporu války na Ukrajině.

"Pokud Moskva dokáže povzbudit izolacionistické tendence mezi Američany, přesvědčit je, že Spojené státy nemají žádné skutečné zájmy, za které by stálo za to v Evropě bojovat, a motivovat je, aby se postavili proti vojenské pomoci Ukrajině," varuje deník, "pak by Kreml mohl vyhrát nejen vojenskou válku na Ukrajině, ale hybridní válku na celém Západě."

Deník poukazuje na rozdíly ve vnímání Ruska mezi mladšími a staršími Američany a zároveň naléhá na politiky, aby své argumenty přizpůsobili mladšímu publiku, které není obeznámeno se Sovětským svazem.

A konečně, polský dokument naléhá na instituce EU a jejich pobočky ve Spojených státech, aby zintenzivnily "strategickou komunikaci" zaměřenou na washingtonské politiky a vtloukaly do hlavy myšlenku, že USA těží ze spojenectví s evropskými zeměmi.

Zdroj v angličtině: ZDE

