Súdán: Válka proti lidem. Analýza Lékařů bez hranic odhaluje její katastrofální dopady

23. 7. 2024

čas čtení 4 minuty

· Boje, zabíjení, mučení, sexuální násilí a neustálé útoky na zdravotnická zařízení a jejich pracovníky. Od začátku bojů v dubnu 2023 si válka vyžádala katastrofální počet obětí a vedla k úplnému zhroucení systému ochrany civilního obyvatelstva.

· Lékaři bez hranic jsou na místě přítomní, byť i oni mají přístup k pacientů ztížený. Důvodem toho je více než 60 násilných incidentů a útoků na jejich personál či majetek.

· Report s názvem ‘A war on people – The human cost of conflict and violence in Sudan’ popisuje, jak Súdánské ozbrojené síly (SAF) a Jednotky rychlé podpory (RSF) a jejich příznivci páchají na lidech v celé zemi strašlivé násilí.