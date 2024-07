"Špinavý" ruský jüan. Čína odmítá přijímat platby v měně nakoupené v Rusku

24. 7. 2024

Ruští dovozci se při vypořádání s Čínou potýkají s novým a velmi vážným problémem: Začala odmítnutí přijímat platby v jüanech, pokud byly zakoupeny v Rusku. S takovými penězi se bojí nakládat nejen čínské banky, ale dokonce i platební agenti, kteří pomáhají převádět peníze na Východ přes třetí země - jejich služeb nyní využívá mnoho dovozců.

V oblasti přeshraničních plateb se v červnu objevily nové termíny - "čistý" a "špinavý" jüan, řeklo několik účastníků trhu deníku The Moscow Times. "Čistý" je ten, který se kupuje v zahraničí, a "špinavý" se kupuje na území Ruska (nezáleží na tom, kde – na burze a na mezibankovním trhu). Tento "špinavý" jüan, říkají, se nyní stává přítěží.

Poté co Spojené státy 12. června uvalily sankce na moskevskou burzu a asijské dceřiné společnosti největších bank, počet čínských bank ochotných přijímat peníze z Ruska prudce klesl. VTB Šanghaj, která v červnu také spadla pod sankce, začala mít vážné problémy s převodem jüanů na účty zákazníků v Číně. Dříve nebylo pro banku snadné nakupovat jüan v zemi (již v únoru Spojené státy pohrozily sekundárními sankcemi proti bankám aktivně spolupracujícím s Ruskem) a doplňovala rezervy podle složitých schémat, vysvětluje finančník ruské společnosti zahraničního obchodu pro The Moscow Times: Buď na moskevské burze s následnou přepravou do Číny prostřednictvím místních zprostředkujících bank, nebo prostřednictvím ruské divize Bank of China, kde byl jüan opět "přepravován" zprostředkujícími bankami. Nyní se tento pramínek zastavil, protože zprostředkovatelé, kteří pomáhali s převodem jüanů, a Čínská centrální banka to odmítli.

A je stále obtížnější pracovat "na protitocích" - použít jüan, který přichází do banky, na účty vývozců k platbě za zboží, nebo vyměnit dluhové závazky k vyrovnání takových transakcí, souhlasí šéf společnosti platebního agenta. Vysvětluje, že vývoz procházející přes VTB-Šanghaj je nižší než platby za dovoz.

Výsledkem je, že přímé platby z Ruska do Číny v jüanech, které dříve skřípaly, se nyní příjemcům téměř nedoručují. "Jestliže před 12. červnem čínské protistrany rychle a bez problémů obdržely asi 15 % těchto plateb, nyní je to podle našich odhadů asi 5 %," sdílí údaje mluvčí The Moscow Times. V reakci na to začaly společnosti zahraničního obchodu a dodavatelé dostávat vysvětlení od VTB-Shanghai a čínských bank o nedostatku jüanů a frontách na jejich přijetí.

Banky jsou však jen polovinou potíží. Ještě horší je, že problém je s jediným systémem vypořádání transakcí zahraničního obchodu, který fungoval rychle a téměř bez přerušení – prostřednictvím platebních zprostředkovatelů v jiných jurisdikcích. Na jaře, kdy začaly platby do Číny hromadně mrznout, se mnoho dovozců vzdalo bank a začalo využívat služeb těchto agentů. To výrazně zvýšilo náklady (podle dovozců o 3-5 %), ale peníze dorazily a zboží dorazilo. "Špinavý" jüan vše zkazil.

"Za poslední měsíc tři z pěti našich platebních agentů uvedli, že budou pracovat pouze s "čistým" jüanem," říká dodavatel zařízení z Číny. Současně jsou někteří agenti připraveni přijímat rubly a převádět je na "čistý" jüan, ale to je velmi drahé - téměř o 10 %, s přihlédnutím ke ztrátám "agenta" a konverze a v případě "silně sankcionovaného" zboží.

Můžete se také pokusit platit přímo do Číny v rublech, ale opět není tak snadné je tam "zatlačit" - ne všechny banky jsou připraveny přijímat platby v ruské měně a ty, které jsou připraveny, často nastavují přemrštěné směnné kurzy na "čistý" jüan, pokračuje mluvčí The Moscow Times. Ale ani po "tlačení" do Číny tam není snadné platit v rublech: Málokdo je potřebuje. "Dodavatele, kteří jsou připraveni přijímat rubly, je ještě těžší najít (než banky, které jsou připraveny je přijmout) a opět mají tendenci zvyšovat ceny za takové dodávky, takže to stále není rychlé a vychází to draho," říká dodavatel zboží pro domácnost. "Proto se stále držíme "našeho" jüanu a agentů, ale již zde pociťujeme problémy a rostoucí náklady - a to navzdory skutečnosti, že je pro nás již dlouho obtížné konkurovat cenou těm, kteří dovážejí zboží z Číny do Ruska v rámci takzvaných "nákladních" režimů a vlastně pašování."

