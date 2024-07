Jak průzkumy hodnotí šance Kamaly Harrisové proti Trumpovi

24. 7. 2024

Zatímco američtí voliči vstřebávají zprávu, že prezident Joe Biden nebude usilovat o znovuzvolení, pozornost se obrací k šancím, že jeho předpokládaná nástupkyně na demokratické kandidátce, viceprezidentka Kamala Harrisová, v listopadu porazí republikánského kandidáta Donalda Trumpa. Ačkoli od Bidenova překvapivého nedělního oznámení nebyly zveřejněny nové průzkumy, nedávné průzkumy ukazují, že Harrisová si v souboji s bývalým prezidentem vede přibližně stejně dobře jako Biden. Zatímco američtí voliči vstřebávají zprávu, že prezident Joe Biden nebude usilovat o znovuzvolení, pozornost se obrací k šancím, že jeho předpokládaná nástupkyně na demokratické kandidátce, viceprezidentka Kamala Harrisová, v listopadu porazí republikánského kandidáta Donalda Trumpa. Ačkoli od Bidenova překvapivého nedělního oznámení nebyly zveřejněny nové průzkumy, nedávné průzkumy ukazují, že Harrisová si v souboji s bývalým prezidentem vede přibližně stejně dobře jako Biden.

Pro ty, kteří chtěli tlačit na Bidena, aby odstoupil v prezidentském klání v roce 2024, byly jeho výsledky v průzkumech často uváděny jako důkaz, že jeho kandidatura je odsouzena k neúspěchu. Pohled na čísla je však neprůkazný, Biden v některých průzkumech vede nad Trumpem a v jiných za ním zaostává a často se pohybuje v mezích chyby. A dosavadní průzkumy ukazují, že Harrisová si v souboji s Trumpem nevede statisticky lépe než Biden.

Průzkum agentury Reuters/Ipsos z 16. července ukázal, že Trump má podporu 43 % a Biden 41 %, což je v rámci tříbodové odchylky průzkumu. V souboji s Harrisovou měli ona a Trump vyrovnaných 44 %.

Souhrnná aktualizace průzkumů FiveThirtyEight z 16. července ukázala, že Biden vede s 53 % šancí na vítězství v listopadu oproti Trumpovým 46 %.

Průzkum CBS News/YouGov provedený o několik dní později (16.-18. července) přisoudil Trumpovi náskok 5 procentních bodů, přičemž podpora byla 52 % oproti Bidenovým 47 % (odchylka +/- 2,7 bodu). Trump také vedl nad Harrisovou o 3 procentní body, 51 % ku 48 %.

Vzhledem k tomu, že všechny tyto průzkumy byly provedeny ve dnech následujících po pokusu o atentát na Trumpa 13. července – a v době, kdy byl Republikánský národní konvent v plném proudu – není jasné, jak velká část Trumpova náskoku mohla být způsobena dočasným nárůstem jeho čísel po střelbě nebo "odrazem" sjezdu Republikánské strany.

A vzhledem k tomu, že kandidatura Harrisové se dnes jeví jako mnohem pravděpodobnější, než když byla respondentům průzkumu předložena pouhá hypotetická představa, je pravděpodobné, že budoucí průzkumy veřejného mínění zaznamenají posun – na jednu či druhou stranu.

Nejistota v nerozhodných státech

Velkou ironií Bidenova prezidentství je, že široká podpora jeho politiky se nepromítla do široké podpory jeho kandidatury. Ve slepém průzkumu YouGov, který se ptal voličů, zda souhlasí s nějakou politikou, aniž by odhalil, zda pochází od Trumpa nebo Bidena, byly Bidenovy návrhy drtivě populárnější – 27 z 28 podpořilo více lidí než bylo proti nim, zatímco to platilo pouze pro devět z 28 Trumpových politik.

Jako kandidátce, která bude pravděpodobně pokračovat v podobné cestě, by odkaz Bidenovy politiky mohl Harrisové pomoci i poškodit její šance.

Její hodnocení práce je zhruba stejné jako u Bidena, s přibližně 38,5 % souhlasu s prezidentem i viceprezidentem, podle průměrů FiveThirtyEight za 17. až 18. července.

Podle průzkumu společnosti Redfield & Wilton Strategies, který provedla společnost Redfield & Wilton Strategies z 16. až 18. července, má Harrisová v pěti klíčových státech (Arizona, Florida, Nevada, Severní Karolína a Wisconsin) o něco lepší podporu než Biden. Bidenova podpora je vyšší v Georgii a Michiganu, ale v Pensylvánii jsou on a Harrisová vyrovnaní.

Oba demokraté vedou nad Trumpem o 5 procentních bodů ve Virginii, ale v Georgii zaostávají za bývalým prezidentem o 6 procentních bodů, vyplývá z průzkumu FAU/Mainstreet ze 17. července.

Průzkum společnosti InsiderAdvantage z 15. až 16. července, který se přiklání doprava, zjistil, že Trump vede nad Bidenem v Nevadě o 7 procentních bodů, ale vede nad Harrisovou o více – o celých 10 bodů. V Arizoně vedl Trump nad Bidenem o 5 bodů a Harrisovou o 6 (odchylka +/- 3,52 procenta).

Bude záležet na demografii?

Zatímco Harrisová i Biden se těší podpoře většiny černošských voličů, průzkum NBC News ukázal, že Harrisová překonává Bidena se 78 % podporou (Trump má 14 %) oproti Bidenovým 69 % (pro Trumpa 12 %).

Trump si vede o něco lépe u bílých voličů, když stojí proti Harrisové než proti Bidenovi, vede nad Harrisovou o 16 procentních bodů a Bidenem o 14 procentních bodů. Bývalý prezident a Republikánská strana celkově se do značné míry opírají o podporu bělošských voličů bez vysokoškolského vzdělání a evangelikálních křesťanů.

Průzkum ukázal zanedbatelný rozdíl mezi Harrisovou a Bidenem mezi ostatními demografickými skupinami, včetně latinskoamerických voličů nebo při zohlednění věku nebo pohlaví.

Zdá se, že stranická příslušnost je podstatně důležitější než demografie, přičemž registrovaní republikánští voliči, kteří uvedli, že jsou nespokojeni s Trumpem, preferují bývalého prezidenta před Bidenem o 46 procentních bodů (63 % ku 17 %). Ale toto číslo se zvýšilo o 10 procentních bodů, když Harrisová byla demokratickou uchazečkou, kdy Trumpa podporovalo 73 % voličů.

Harrisová si vedla lépe mezi voliči třetích stran, kde byli Trump a Biden prakticky vyrovnaní (32 % ku 31 %). Harrisová získala 46 % podpory oproti Trumpovým 39 % v tomto segmentu voličů v souboji dvou osob.

Faktor diverzity

Zatímco průzkumy veřejného mínění neukazují jasnou výhodu Harrisové ve srovnání s Bidenem, ve svých 59 letech také nemá vnímané slabiny Bidenovy kandidatury; její vzestup by uspal jakékoli obavy o věk na vrcholu kandidátky. A vzhledem k tomu, že je teprve druhou ženou, která kandiduje na prezidentku – a první jamajskou a jihoasijskou kandidátkou, která tak učinila –, její kandidatura by mohla jen povzbudit mladší progresivní voliče, na nichž je Demokratická strana tak často závislá.

Republikáni však doufají, že tytéž atributy budou pracovat proti ní. Pravicoví učenci často nepodloženě znevažují ženy nebo menšiny na vysokých pozicích jako "DEI najaté" – což je odkaz na "diverzitu, rovnost a inkluzi", který znevažuje úspěchy jednotlivce tím, že naznačuje, že byl najat, aby naplnil rasové nebo genderové kvóty. Navzdory své úspěšné kariéře prokurátorky (okresní prokurátorky, generální prokurátorky) a poté senátorky se Harrisová již setkala s více než štědrým podílem těchto tvrzení jak v médiích, tak od Trumpových spojenců.

Žádný z dosavadních průzkumů nedokáže předpovědět nadšení či jeho nedostatek, které by mohly charakterizovat kandidaturu Harrisové. Oficiálně se stane kandidátkou na Národním sjezdu Demokratické strany (19.-22. srpna) pouze v případě, že ji podpoří většina státních delegátů proti případným demokratickým vyzyvatelům. Zatím se však zdá, že se věci vyvíjejí ve prospěch Harrisové: Šest států jí již přislíbilo své delegáty, zatímco dary zdola v hodinách po Bidenově odstoupení prudce vzrostly, což přineslo 50 milionů dolarů - a stále přibývají.

