Kamala Harris a Michelle Obama

23. 7. 2024 / Boris Cvek

Je zajímavé, jak se celý mediální diskurs může měnit. V době, kdy Joe Biden jasně porazil Donalda Trumpa v prezidentských volbách, jsem měl z médií pocit, že příště bude kandidovat Kamala Harris. Od té doby až do tohoto léta jsem o ní prakticky neslyšel. Takže když Biden neměl v primárkách prakticky žádného protivníka, považoval jsem to za správné.





Stejně tak mi ovšem vadilo, že demokraté nedokázali najít někoho mladšího. Ale proč by vůbec hledali, že? Kandiduje přece jejich prezident. Když se během několika posledních týdnů ukázalo, že Biden je už moc starý na to, aby mohl v kandidatuře obstát, bylo mi jasné jak to, že se může brzy stát, že se na podiu třeba zhroutí, tak to, že za něj není legitimní náhrada, která by prošla primárkami.

A začal jsem opět slyšet jméno Kamaly Harris. Ta vlastně tak nějak primárkami prošla spolu s Bidenem. Dnes mám dokonce naději, že by Harris mohla Trumpa porazit. Jenže nikdo vlastně neví, jak bude vystupovat jako kandidátka na prezidentku USA. Podle průzkumů, které jsem měl možnost vidět, nemá proti Trumpovi výrazně lepší šance než Biden. Naopak Trumpa by zřejmě dokázala rozdrtit Michelle Obama, která ovšem kandidovat odmítá.

V pondělní publicistice Radiožurnálu jsem byl ohromen tím, jak se nad manželkou Baracka Obamy a její obrovskou oblibou rozplýval dokonce Roman Joch, ideolog extrémního, byť (zatím) prozápadního konzervatismu. Že by mu proti jeho vůli uniklo, jak se ve skutečnosti bojí Trumpa, i když ho v sobotních lidovkách chválil? Na Michelle Obama je výmluvná ještě jedna věc. Představme si, že Trump vyhraje a vyrojí se tisíce komentářů o tom, jak jsou USA beznadějně propadlé krajně pravicovému šílenství. Ale ona by ho mohla porazit jednoznačně Michelle Obama. Chápete? Hodně záleží, kdo kandiduje, podle toho pak vypadá výsledek.

Doufejme, že Kamala Harris nedopadne podobně jako Hillary Clinton. Zatím ale opravdu nikdo neví, jak povede kampaň. V tom je asi ta naděje. A vlastně nikdo neví ani to, zda skutečně bude tou kandidátkou, která vyzve Trumpa. Rozhodovat bude až demokratický kongres v srpnu. Jedno se bohužel zdá jisté: Michelle Obama to nebude. A možná je to dobře, protože kdyby se stala političkou, snadno by mohla během pár měsíců prohrát úplně všechno.

