Vlna veder v Evropě doshuje svého vrcholu. Jsou vydávána zdravotní varování

19. 7. 2024

Turisté a obyvatelé se trpí vedrem, teploty ve Španělsku stoupají na 44 °C, v Řecku a Chorvatsku hoří lesy



Jižní a střední Evropou se nadále šíří vlna veder, která v některých částech Španělska přináší teploty až 44 °C, v Řecku a Chorvatsku vyvolává lesní požáry a nutí vlády, aby v souvislosti se stoupající rtutí vyzvaly lidi k mimořádné opatrnosti. Jižní a střední Evropou se nadále šíří vlna veder, která v některých částech Španělska přináší teploty až 44 °C, v Řecku a Chorvatsku vyvolává lesní požáry a nutí vlády, aby v souvislosti se stoupající rtutí vyzvaly lidi k mimořádné opatrnosti.



Státní meteorologická agentura Aemet uvedla, že ve Španělsku by v pátek mohly teploty na velké části území dosáhnout 40 °C, v Andalusii dokonce 44 °C, a to v důsledku první letní vlny veder. Aemet uvedl, že vysoké teploty způsobené přílivem „velmi horkého, suchého a prašného vzduchu“ ze severní Afriky by měly trvat až do soboty.



„Dnešní den bude podle předpovědi nejteplejším dnem této epizody veder, přičemž teploty by mohly v rozsáhlých oblastech jižní poloviny Španělska, v údolí řeky Ebro a ve vnitrozemí Mallorky překročit 40 °C,“ uvedl Luis Bañon, mluvčí společnosti Aemet.



„Dnes bude obloha i nadále plná písku ze Sahary, zejména na jihovýchodě poloostrova, v Ceutě, Melille, na Baleárech a na východě Kanárských ostrovů.“



Španělské ministerstvo zdravotnictví vydalo varování pro velké části země a vyzvalo lidi, aby přijali veškerá nezbytná opatření proti vysokým teplotám: „Pokud jde o horko: chraňte se; hydratujte se; osvěžte se a postarejte se o zranitelnější osoby.“



Héctor Tejero, vedoucí oddělení ministerstva zdravotnictví a klimatických změn, uvedl, že lidé musí brát horko vážně a změnit podle toho své chování.



„Nemluvíme o ledních medvědech a podobných věcech, mluvíme o něčem, co ovlivňuje vaše zdraví,“ řekl v pátečním rozhovoru pro internetové noviny elDiario.es.



"Vedro zabíjí 3 000 lidí ročně a bude to ještě horší. Ale i když se vystavení extrémnímu horku bude zvyšovat, můžeme také zvýšit naši adaptaci na něj... I když je ve Španělsku větší horko než před 20 lety, umírá méně lidí, protože domy jsou lépe přizpůsobeny, protože máme klimatizaci a protože lidé získávají kulturu, jak se s horkem vypořádat."



V Řecku přinesla druhá letní vlna veder ve čtvrtek horký, suchý vítr, lesní požáry a teploty až 43C.



Hasiči ve čtvrtek bojovali se dvěma velkými požáry, jedním u vesnice na okraji severního města Soluň a požárem křoví na ostrově Kea nedaleko Atén. Záchranné služby nařídily evakuaci dvou oblastí na ostrově Kea, zatímco místní média uvedla, že požár u Soluně poškodil několik domů.



„Apelujeme na veřejnost, aby byla obzvláště opatrná, protože v příštích dnech existuje velmi vysoké riziko vypuknutí vážných požárů,“ uvedl mluvčí vlády Pavlos Marinakis. „I jediná jiskra může způsobit velkou katastrofu.“



Úřady ve čtvrtek již druhý den po sobě uzavřely všechna archeologická naleziště v Aténách a omezily práce venku.



Stejně jako v mnoha zemích Evropy vysoké teploty od června opakovaně narušují každodenní činnost. Po nejteplejší zimě v historii vypukly stovky požárů, které vědci dávají do souvislosti s klimatickou nouzí.



Tváří v tvář nejdelší vlně veder v historii země vláda nařídila některým podnikům, aby tento týden od poledne do 17 hodin nenechávaly své zaměstnance vykonávat těžkou práci venku, protože se očekává, že rtuť teploměru v některých částech země dosáhne 42 °C.



Itálie mezitím vyhlásila nejvyšší stupeň pohotovosti ve 14 městech, protože se očekává, že teploty zejména v centrálních a jižních regionech překročí 40 °C. Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že v pátek dále rozšíří rudou výstrahu na 17 italských měst, protože intenzivní vedra mají podle předpovědi pokračovat až do neděle.



Desítky hasičů a tři letadla na vodní bombardování bojovaly s lesním požárem, který vypukl ve čtvrtek pozdě večer poblíž oblíbeného chorvatského pobřežního letoviska Trogir, uvedly úřady.



Asi 70 hasičů zabránilo rozšíření požáru na domy a hotelový komplex, uvedla národní hasičská asociace v prohlášení.



Dodalo, že požár u Trogiru na středním pobřeží Jaderského moře je pod kontrolou a do oblasti přijíždějí další hasičské jednotky. „Domy ani turisté nejsou ohroženi,“ uvedl hlavní velitel hasičů Slavko Tučaković.





V obci Seget Donji požár zachvátil rozsáhlou lesní plochu u moře poblíž turistického kempu, uvedla státní televize HRT.





Chorvatsko, stejně jako ostatní Balkán, zasáhla dlouhotrvající vlna veder, která začala počátkem tohoto měsíce a při níž teploty přesahují 37 °C. V úterý srbská státní energetická společnost oznámila rekordní spotřebu v důsledku používání klimatizace.







