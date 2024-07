Anne Applebaum: Když se autokrat dostane k moci podruhé, bývá to horší"

22. 7. 2024

Před několika lety napsala novinářka Anne Applebaumová v časopise Atlantic epochu určující článek s názvem „Zlí hoši vítězí“. Jejím argumentem bylo nejen to, že demokratické instituce po celém světě upadají, ale že existuje nová verze starých hrozeb: darebácké státy a diktatury jsou stále více propojeny nikoliv ideologií jako za studené války, ale mocnými proudy zločineckých a žoldáckých zájmů, které často umožňují západní korporace a technologie.



„Dnes,“ napsala Applebaumová, „autokracie neřídí jeden padouch, ale sofistikované sítě složené z kleptokratických finančních struktur, bezpečnostních služeb (armáda, policie, polovojenské skupiny, sledovačky) a profesionálních propagandistů. Zkorumpované, státem kontrolované firmy v jedné diktatuře obchodují se zkorumpovanými, státem kontrolovanými firmami v jiné diktatuře. Policie v jedné zemi může vyzbrojovat, vybavovat a školit policii v jiné zemi. Propagandisté sdílejí zdroje - farmy trollů... [které] do nich hustí stejná poselství o slabosti demokracie a zlu Ameriky."



Applebaumová, která již dlouho bičuje represivní režimy, je autorkou Gulagu, definitivní historie táborů nucených prací v Sovětském svazu. Svůj čas dělí mezi domovy ve Washingtonu a v Polsku, kde se její manžel Radek Sikorski nedávno vrátil do první linie politiky jako ministr zahraničí.





Applebaumová po studiu ruštiny na Yaleově univerzitě a v Petrohradě získala politické vzdělání na frontě „konce dějin“, když jako korespondentka týdeníků Economist a Spectator na vlastní oči viděla pád sovětského komunismu ve východní Evropě.Poté, co se v roce 1992 provdala za Sikorského, který byl studentským vůdcem hnutí Solidarita a nějakou dobu žil v okázalém exilu v Oxfordu.





Rozdíl oproti studené válce podle ní spočívá v tom, že tyto státy - mezi něž řadí také Írán, Saúdskou Arábii, Venezuelu, Severní Koreu a další - dokázaly využít sociální média a prohloubit rozpory v zemích, kde existuje svoboda slova.

Applebaumová zdvojnásobila své úsilí v boji za demokracii. Ve své knize píše o nové síti, demokratickém fóru, které se poprvé sešlo v litevském Vilniusu v roce 2021.Skupina je představována jako protiváha její autokracie a zahrnuje aktivisty a exulanty z ženského hnutí v Íránu, z řad hongkongských protestujících a bývalé politické vězně z Venezuely, Zimbabwe, Severní Koreje, Turecka a dalších zemí.„Existuje mezinárodní síť diktátorů,“ říká, „tak proč by nemohla existovat mezinárodní síť demokratů?









Její kniha zkoumá některé ze způsobů, jak se miliardáři ze Silicon Valley stali faktickými spoluviníky umožňujícími rozkvět autokracií, souhlasili s cenzurou na svých platformách, sledovali peníze.





„Samozřejmě si nemyslím, že by trumpismus nebo kampaň za brexit byly cizí nápady,“ říká."Chci říct, protože jsem v devadesátých letech pracovala ve Spectatoru, znala jsem mnoho lidí, kteří byli tehdy proti EU a kteří měli své kořeny hluboko na anglickém venkově. Ale jak víme, to, co dělají Rusové a teď i jiní, nevymýšlejí politická hnutí - posilují existující skupiny."





V případě Trumpa naznačuje, že „je to zjevně někdo, koho si dlouhodobě pěstovali. Ne jako špiona nebo něco takového. Ale nabízeli mu příležitosti, víte, snažil se tam [v Moskvě] uzavírat obchody [s nemovitostmi]. A od 80. let byl proti NATO. Celý život otevřeně pohrdal americkými spojenci. V jedné ze svých knih mluví o tom, jakou chybou bylo, že USA vedly druhou světovou válku. Takže Rusové by samozřejmě někoho takového chtěli, protože jejich cílem je rozbít NATO. A pokud se jim podaří pomoci dostat do úřadu amerického prezidenta, který nemá rád NATO, je to obrovský úspěch. Je to mnohem levnější než vést války."

Applebaumová ve své poslední knize Soumrak demokracie podala velmi osobní, zasvěcenou zprávu o tom, jak se mnozí z jejích středopravicových přátel nechali svést sirénami autoritářského populismu a krajní pravice. Jak polští přátelé hledali přízeň v hrdlořezské straně Právo a spravedlnost, která se dostala k moci v roce 2005; jak se britští spojenci - včetně Johnsona - stali zištnými zastánci brexitu; a jak se američtí republikáni bezostyšně zařadili za Trumpa.Applebaumová ve své analýze odhalila obtížné pravdy: zejména to, že významné skupiny v každé společnosti budou vždy podporovat korupci a autoritářství, protože věří, že z nich mohou přímo profitovat.Že oblouk dějin se přirozeně nehne směrem k demokracii.Ruský prezident, na kterého se Applebaumová ve své žurnalistice zaměřuje již 25 let, je nejzřetelnějším příkladem autokrata nového stylu, kterého identifikuje.„Motivací je pouze moc a bohatství,“ říká. "A za tímto účelem považují za důležité oslabit demokracii a právní stát.A je to dost explicitní. Vždyť v případě Ruska a Číny je to doslova jejich veřejná doktrína.Číňané mají dokument, který byl zveřejněn v roce 2013 a má takový podivuhodný název Dokument číslo devět, kde je uvedeno sedm nebezpečí, která hrozí čínské komunistické straně. Číslo jedna je západní konstitucionalismus. Putin o tom mluví už od roku 2005."Tato práce má pochopitelně naléhavý charakter, a to i kvůli hrozbám, které Donald Trump představuje pro stávající mnohostrannou spolupráci.„Trump má představu o tom, jak by měly USA fungovat, která zahrnuje, že bude přímo řídit armádu a ta bude bojovat nikoliv za dodržování ústavy, ale za jeho osobní zájmy.“Obává se, že druhá Trumpova administrativa bude efektivnější v překonávání ústavních brzd a protivah."U těchto postav často platí, že podruhé je to horší. Chávez [ve Venezuele] se jednou pokusil o převrat a pak šel do vězení. Podruhé, když ho propustili, už věděl, jak to udělat jinak, jak se pomstít. Totéž s Orbánem v Maďarsku.Byl premiérem jedno volební období a pak prohrál. Když se vrátil, zdálo se, že je odhodlán zajistit, aby už nikdy neprohrál."Applebaumová se obává, že se děsivá válka v Gaze stala podobným druhem zjednodušeného „zásadního tématu“.Její kniha byla z větší části napsána před útokem Hamásu 7. října. „Později jsem ji mohla trochu upravit,“ říká.„Nebyla však koncipována jako kniha o Blízkém východě.“„Jako novináři,“ dodává, „se snažíme shromažďovat co nejpřesnější informace a analyzovat je. Pokud interpretace vede k popisu izraelských válečných zločinů v Gaze nebo ať už vede směrem k popisu zvěrstev Hamásu v Izraeli, tak by to tak mělo být. Ale myslím si, že je například velkou chybou, když univerzity vyhlašují, jaká je jejich „politika“ ohledně války..."V této souvislosti se ptám, zda byly naše vlády zbabělé nebo naivní, když se nepostavily čelem k důsledkům velkého informačního posunu v naší době, nezodpovědným algoritmům sociálních médií?„Byli jsme v tomto ohledu velmi zbabělí,“ říká. "Anonymita na internetu je velký problém. Kdyby teď někdo vešel do místnosti s maskou na obličeji, postavil se doprostřed místnosti a začal vykřikovat své názory, všichni bychom si řekli: 'Kdo je ten blázen? Proč bychom ho měli poslouchat? A přesto se to online děje."Vzhledem k prognóze její knihy si asi nikdy nezoufá nad důsledky?„Vždycky se najdou další příběhy,“ říká. "Například nedávné evropské volby lidé opravdu nepochopili. Francouzský příběh - vzestup Le Penové - byl samozřejmě dominantní. Ale ve skutečnosti všude jinde krajní pravice nedosáhla dobrých výsledků: v Německu byli velkým vítězem křesťanští demokraté, v Maďarsku Orbánova strana získala méně křesel než v předchozích volbách."A také ve Spojeném království naznačuje, že ačkoli Farage nezmizel, skutečným příběhem je opětovný nástup liberální levice.„Myslím, že je to skutečná proměna labouristické strany - za to se jim nedostává dostatečného uznání,“ říká. "Protože bojovali proti dvěma druhům populismu, a to jak zprava, tak od Corbyna. Na Starmerovi mi imponuje, že než se dal na politiku, měl za sebou celou kariéru právníka zabývajícího se lidskými právy. V dnešní době je dost vzácné, aby někdo přišel z jiné oblasti života a byl na jejím vrcholu. Rozumí tomu, jak fungují instituce a jak funguje vláda."Takže skutečný důvod k naději?„No,“ říká, „také mám pocit, že tady sedíme v téhle pěkné restauraci v Londýně. Máme vůbec právo být pesimističtí? Prostě říkat, že je všechno hrozné a že to bude ještě horší? To prostě nemůžeme říkat našim dětem a nemůžeme to říkat třeba Ukrajincům. Jaké máme právo být pesimističtí?."