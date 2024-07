Biden se znovu nakazil koronavirem a nastoupil do samoizolace

19. 7. 2024

čas čtení 2 minuty

Americkému prezidentovi Joe Bidenovi byla diagnostikována reinfekce koronavirem, uvedla tisková mluvčí Bílého domu Karine Jean-Pierre. Americkému prezidentovi Joe Bidenovi byla diagnostikována reinfekce koronavirem, uvedla tisková mluvčí Bílého domu Karine Jean-Pierre.

"Dnes po první akci v Las Vegas byl prezident Biden pozitivně testován na COVID-19. Byl opakovaně očkován a má mírné příznaky," oznámila Jean-Pierre.

Podle ní se Biden chystá do svého domova v Delaware, aby se izoloval, ale na dálku bude plně plnit všechny své povinnosti.

Bidenův ošetřující lékař uvedl, že odpoledne 17. července k němu byl prezident přijat s příznaky onemocnění horních cest dýchacích. Prezident vykazoval zejména rýmu a neproduktivní kašel, stejně jako celkovou slabost.

Jak lékař poznamenal, na první akci naplánované na tento den se Biden "cítil dobře", ale jeho stav se nelepšil, a tak bylo provedeno testování na COVID-19, které potvrdilo prezidentovu infekci.

Biden kvůli nemoci zrušil projev na konferenci UnidosUS, kde se měl setkat s příznivci, uvedli organizátoři.

Bidenovi byl koronavirus poprvé diagnostikován v červenci 2022. Tentokrát se mohl nakazit od manžela americké viceprezidentky Kamaly Harris Douga Emhoffa, který byl 4. července přítomen v Bílém domě na oslavách Dne nezávislosti a poté byl pozitivně testován na COVID-19. Samotné Harris nemoc diagnostikována nebyla.

Jednaosmdesátiletý Biden již dříve připustil, že by mohl ze zdravotních důvodů odstoupit z prezidentských voleb. Řekl to poté, co vyzval některé představitele Demokratické strany, aby uvolnili místo jinému kandidátovi kvůli neúspěšné debatě s bývalým prezidentem Donaldem Trumpem.

Podle zdrojů New York Times hlavní dárci Demokratické strany zmrazili asi 90 milionů dolarů v darech na kampaň, dokud Biden neodstoupí z volebního klání.

Na tomto pozadí začali někteří poradci z prezidentova okolí diskutovat o tom, jak ho přesvědčit, aby z volebního klání odstoupil. Podle nich musí Bidenovi ukázat, že on nemůže vyhrát nad Trumpem, ale viceprezidentka Harris ano.

Zdroj v angličtině: ZDE

