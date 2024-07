Ve Lvově byla zastřelena nacionalistická bojovnice za ukrajinský jazyk

20. 7. 2024

Šedesátiletá Iryna Farionová, bývalá poslankyně známá svým odporem k úředníkům mluvícím rusky, byla napadena na ulici



Bývalá nacionalistická poslankyně ukrajinského parlamentu známá svými hlasitými kampaněmi na obranu ukrajinského jazyka byla zastřelena ve Lvově.



Policie zahájila rozsáhlé pátrání po střelci, který zastřelil šedesátiletou Irynu Farionovou na ulici v západní části města.

Oblastní gubernátor Maksym Kozyckij na Telegramu uvedl, že Farionová zemřela po převozu do nemocnice. Ministr vnitra Ihor Klymenko uvedl, že střelba je považována za pokus o atentát.



Prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že dostává pravidelné zprávy o snaze dopadnout střelce. Dodal, že každý násilný čin je třeba odsoudit.



Jazykovědkyně Farionová se v roce 2005 stala členkou nacionalistické strany Svoboda a v roce 2012 byla zvolena do parlamentu, ale při dalších pokusech o získání mandátu neuspěla. Působila také ve lvovské regionální radě.



Proslavila se častými kampaněmi na podporu ukrajinského jazyka a diskreditací veřejných činitelů, kteří hovořili rusky.



V roce 2018, kdy Ukrajina bojovala proti Ruskem financovaným separatistům, kteří se zmocnili území na východě země, vyzvala ke snaze „udeřit každého rusky mluvícího člověka do ksichtu“.





V prvních měsících ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 Farionová odsoudila rusky mluvící bojovníky pluku Azov, kteří tři měsíce bránili přístavní město Mariupol.









