Extremistický izraelský ministr provokativně navštívil mešitu al Aksá

19. 7. 2024

Itamar Ben-Gvir, který se snaží narušit jednání o příměří, natočil video na sporném svatém místě v Jeruzalémě



Izraelský extremistický ministr národní bezpečnosti navštívil nejsvětější muslimské místo v Jeruzalémě a natočil video, na němž tvrdí, že se tam šel pomodlit, čímž se snaží narušit jednání o příměří.



Itamar Ben-Gvir, ultranacionalista a zastánce osadnického hnutí, natočil záběry v areálu mešity al-Aksá, známém také jako Chrámová hora, místě posvátném pro muslimy i židy.



Ve stínu Skalního dómu Ben-Gvir hovořil s viditelnou osobní ochrankou za zády a ozbrojeným příslušníkem izraelské pohraniční policie, který hlídkoval opodál. Řekl, že se přišel do areálu modlit za návrat izraelských rukojmích zadržovaných palestinskými ozbrojenci v Gaze, „ale bez bezohledné dohody, bez kapitulace".





Dodal, že se „modlí a usilovně pracuje“ za to, aby izraelský premiér Benjamin Netanjahu odolal mezinárodnímu tlaku na podepsání dohody o příměří a místo toho pokračoval ve válce v Gaze. Od útoku ozbrojenců Hamásu 7. října loňského roku zabily izraelské útoky v pásmu Gaza více než 38 000 lidí.



Jeho návštěva okamžitě vyvolala odsouzení ze strany jordánského ministerstva zahraničí, mocné síly v rámci orgánu spravujícího posvátný islámský komplex, které ji označilo za „provokativní krok“ a porušení předpisů podniknuté „extremistickou izraelskou vládou“.



Izraelský ministr vnitra Moše Arbel z židovské náboženské strany Šas pokáral Ben-Gvira za vstup do oblasti. „Jednoho dne éra Ben-Gvirových provokací pomine,“ řekl Arbel.



John Kirby, mluvčí americké Rady pro národní bezpečnost, uvedl, aniž by Ben-Gvira jmenoval, že Bílý dům je „znepokojen rétorikou a činy, které jsou kontraproduktivní pro mír a bezpečnost na Západním břehu“.



Řekl, že: "Prezident vyjádřil své obavy například z osadnického násilí a my jsme také vyjádřili své znepokojení nad aktivitami a rétorikou některých izraelských představitelů. A tyto obavy zůstávají v platnosti a my bychom i nadále naléhali na naše izraelské protějšky, aby nedělali nic, co by rozdmýchávalo vášně nebo mohlo vést k násilným aktivitám nebo je podporovat tak či onak."



Podle Kirbyho se očekává, že Biden bude s Netanjahuem hovořit příští týden navzdory jeho nedávné diagnóze na covid, a to v rámci kontroverzní návštěvy izraelského vůdce v USA, kde má Netanjahu rovněž vystoupit na společném zasedání Kongresu. Dodal, že s Netanjahuem by se měla setkat také viceprezidentka Kamala Harrisová, která byla navrhována jako potenciální náhrada za Bidena, pokud by z volebního klání odstoupil.



Naposledy Ben-Gvir navštívil toto místo v květnu, aby vyjádřil svůj nesouhlas s tím, aby země včetně Španělska, Norska a Irska uznaly palestinský stát. Jeho poslední návštěva je považována za dodatečnou provokaci před nadcházející Netanjahuovou návštěvou Washingtonu a uprostřed jednání o příměří v Gaze.



Areál mešity Al-Aksá je velmi citlivým místem, kde snahy frakce extremistických židovských osadníků o modlitby vnímají muslimští věřící a pozorovatelé jako narušení, které symbolizuje snahu dostat areál mešity a rozdělené svaté město Jeruzalém pod úplnou izraelskou kontrolu.



Návštěvy izraelských ministrů na tomto místě nebo vpády izraelských bezpečnostních sil se v minulosti staly spouštěčem protestů a násilností, zejména návštěva Ariela Šarona v roce 2000, která podnítila povstání známé jako druhá intifáda.



Netanjahu v roce 2015 shrnul status quo v al-Aksá slovy: „Muslimové se na Chrámové hoře modlí, nemuslimové ji navštěvují.“



Daniel Seidemann, izraelský právník a odborník na jeruzalémskou politiku, uvedl, že vzestup hnutí extremistických izraelských osadníků změnil křehkou rovnováhu na svatém místě.



"V posledních letech je zřejmé, že status quo byl výrazně narušen. Nejprve tu byly každodenní židovské modlitby, které začínaly šepotem a mumláním lidí,“ řekl. "Dnes se objevují skupiny doprovázené policií, což je hlavním zdrojem napětí, ačkoli se tyto strany drží při zemi.



"V posledních dvaceti letech řídili dění a diskurz v Jeruzalémě náboženští pyromaniaci. Tento konflikt není náboženskou válkou, ale lidé, kteří události řídí, ji vedou."



Ben-Gvirova návštěva měla být podle něj symbolem „nacionalistického triumfalismu“, napnout svaly a gestem poukázat na izraelské vítězství v Gaze i na kontrolu klíčových míst, na něž si Palestinci dlouho činili nárok.





Několik ministrů tvrdé linie v Netanjahuově vládě, včetně Ben-Gvira, se pokusilo premiéra odradit od souhlasu s dohodou o příměří a varovali, že opustí vládnoucí koalici.







Podrobnosti v angličtině ZDE

