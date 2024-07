Rodiče by měli kontrolovat telefony mladistvých do 18 let kvůli nahým fotografiím, říká britská policejní šéfka

22. 7. 2024

Britská policejní vedoucí oddělení ochrany dětí říká, že intimní snímky by se měly hlásit, aby se řešila „vlna“ sexuálního zneužívání na internetu



Rodiče dětí mladších 18 let by podle šéfky policie pro ochranu dětí měli kontrolovat telefony svých dětí, zda neobsahují nahé fotografie, aby se tak vypořádali s „přílivovou vlnou“ případů sexuálního zneužívání na internetu.



Řekla: "My na policii mluvíme o sdílení snímků z trestněprávního hlediska. Rodiče by měli chtít své děti chránit. Rodiče by se měli zajímat o to, co jejich dítě dělá, dívat se na telefony svých dětí a zjišťovat, jaké konverzace se odehrávají. Jsou sexuální povahy, jsou nevhodné, existují snímky, které mohou rodiče znepokojovat?





Řekla: "My na policii mluvíme o sdílení snímků z trestněprávního hlediska. Rodiče by měli chtít své děti chránit. Rodiče by se měli zajímat o to, co jejich dítě dělá, dívat se na telefony svých dětí a zjišťovat, jaké konverzace se odehrávají. Jsou sexuální povahy, jsou nevhodné, existují snímky, které mohou rodiče znepokojovat?



„Dětmi“ se v očích zákona rozumí věková skupina do dosažení 18 let. Jsou rodiče a děti, pro které to může být obtížné."



Tyto připomínky přicházejí po řadě známých případů sexuálního vydírání, kdy byly děti vydírány pomocí snímků, které samy pořídily.



V říjnu 2022 spáchal šestnáctiletý Dinal De Alwis sebevraždu poté, co byl vydírán kvůli nahým snímkům, které poslal cizí osobě, pravděpodobně v Nigérii. Dinal, kterého rodiče popisovali jako „dokonalý syn", obdržel iMessages od muže, který mu vyhrožoval, že pošle dva nahé snímky „všem jeho sledovatelům na sociálních sítích“, pokud mu nepošle peníze.



Rodiče obětí často neměli ani tušení, že jejich dítě je vydíráno. Jeden z rodičů, Rachel, na začátku letošního roku uvedla: "Neměli jsme absolutně žádné tušení. Až když na dveře zaklepala policie. Protože když je vám 14 let a někdo vám řekne, že zabije vaše rodiče, pokud něco řeknete, věříte, že se to stane."



Přestože velká část tohoto zneužívání pochází od dospělých, kteří se zaměřují na děti, polovinu z nich tvoří trestné činy dětí na dětech a údaje ukazují, že průměrný věk pachatele je 14 let. V roce 2022 bylo v Anglii a Walesu zaznamenáno přibližně 5 000 případů, kdy děti sdílely své nahé fotografie.





Riggsová řekla: "Nechceme kriminalizovat děti kvůli nedostatečnému vzdělání, ale děti musí být informovány o tom, co by podle zákona měly a neměly dělat. Budeme spolupracovat s rodiči a školami, abychom se vyhnuli kriminalizaci dětí tam, kde je to spojeno s určitou mírou naivity, ale musíme každý případ posuzovat podle jeho podstaty."











