Vyhlídky na Trumpův návrat vyvolávají v Evropě nervozitu

19. 7. 2024

čas čtení 7 minut

Panují všeobecné obavy z toho, že Trump opustí Ukrajinu a možná i NATO, ale stále má mnoho obdivovatelů mezi krajní pravicí na kontinentu, píše Anchal Vohra. Panují všeobecné obavy z toho, že Trump opustí Ukrajinu a možná i NATO, ale stále má mnoho obdivovatelů mezi krajní pravicí na kontinentu,

Když Donald Trump tento týden vstoupil na pódium na Republikánském národním sjezdu, publikum ho přivítalo bouřlivým potleskem. Někteří ronili slzy, jiní ho oslavovali jako přeživšího.

Neúspěšný pokus o atentát na bývalého prezidenta nejenže vyburcoval podporu jeho vlastní voličské základny, ale vyvolal sympatie napříč politickými liniemi a kontinenty.

Evropští lídři, včetně francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, německého kancléře Olafa Scholze a předsedkyně Komise EU Ursuly von der Leyen, ostře odsoudili pokus o jeho zabití a popřáli mu brzké uzdravení.

"Politické násilí nemá v demokracii místo," uvedla von der Leyen v příspěvku na sociální síti X.

Trump už vedl nad úřadujícím prezidentem Joem Bidenem v několika klíčových nerozhodných státech, ale jeho těsný únik smrti by mu mohl dát další vítr do plachet před listopadovými prezidentskými volbami, které by mohly přinést výsledek, kterého se mnoho evropských demokracií dlouho obávalo – druhé Trumpovo prezidentství.

Na celém kontinentu panují hmatatelné obavy, že ve snaze rychle ukončit ruskou válku by Trump mohl tlačit na Ukrajinu, aby postoupila území Rusku. To by mohlo povzbudit ruského prezidenta Vladimira Putina, aby se pokusil dále rozšiřovat ruské území a ohrožovat pobaltské státy.

Rafael Loss, politický pracovník Evropské rady pro zahraniční vztahy (ECFR), řekl, že pokud bude Trump zvolen příštím americkým prezidentem, mohlo by to rozpoutat "krizi ve vedení" – koneckonců USA často vedly západní alianci v klíčových globálních otázkách.

"Pokud se Trump rozhodne pro jakoukoli dohodu s Putinem o ukončení války na Ukrajině a hodí Ukrajinu přes palubu, pak to vážně zvýší hrozbu pro zbytek Evropy," dodal Loss.

Stáhl by Trump USA z NATO?

Vyhlídka na to, že Trump stáhne USA ze Severoatlantické aliance (NATO), je pro členy bezpečnostní aliance velkým problémem. Obavy Evropy se obnovily, když John Bolton, bývalý Trumpův poradce pro národní bezpečnost, na začátku tohoto roku řekl, že je přesvědčen, že Trump z NATO vystoupí.

Pokud by se Trump sblížil s podobně smýšlejícími krajně pravicovými skupinami nebo politiky v Evropě, mohl by je posílit na úkor liberálnějšího nebo centristického bloku, který v současnosti upřednostňuje Bidenova administrativa.

"Kromě toho USA přispívají do NATO několika vojenskými kapacitami hardwaru," dodal Loss, z nichž některé jsou kritické pro evropskou obranu a nejsou vyráběny v Evropě.

Spojení s Trumpovým týmem pro všechny případy

Evropská hlavní města se už nejméně rok potýkají s otázkou, jak se vypořádat s Trumpem, pokud se vrátí k moci, i když veřejně se toho moc neřeklo.

"Pravda je taková, že nic jasného není na stole, protože nikdo nechtěl vyslat signál, že očekává Trumpovo prezidentství nebo jeho opuštění [Evropy], i když to byl důvěryhodný scénář po mnoho let," řekl Pierre Haroche, spolupracovník Institutu Jacquese Delorse, pařížského think-tanku.

Povzbuzeni Trumpovými silnými výsledky v průzkumech veřejného mínění začali někteří evropští straničtí funkcionáři oslovovat jeho síť. Několik členů delegací NATO se setkalo s republikány blízkými Trumpovi během summitu NATO ve Washingtonu, D.C. na začátku tohoto měsíce.

Mezi posluchači Republikánského národního konventu byl i Jens Spahn, zákonodárce německé středopravé opoziční strany CDU.

"Neměli bychom znovu udělat stejnou chybu, jakou jsme udělali, když se stal prezidentem naposledy, kdy nikdo neměl síť s jeho týmem," řekl v rozhovoru pro DW.

Spahn dokonce zvolil smířlivý tón, když řekl, že i když se mu nelíbí Trumpův styl, vidí společnou věc v některých jeho nápadech, jako je posílení evropské větve NATO.

Rozdělení Evropy po Trumpově vítězství?

Někteří experti tvrdí, že Trumpův chladný postoj vůči kontinentu povzbuzuje Evropu, aby se více starala o vlastní obranu, která byla původně plánována s ohledem na americké schopnosti a neochvějnou podporu.

Bývalý předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker založil Evropský obranný fond v roce 2017, během Trumpova prvního prezidentství, jako krok vpřed směrem k větší evropské autonomii v oblasti bezpečnosti.

Haroche však řekl, že nejhorším dopadem Trumpova znovuzvolení by mohlo být rozdělení Evropy.

"Skutečným rizikem je, že každý se stará o své vlastní zájmy, není schopen prezentovat soudržný postoj a jednat soudržným způsobem," proti běžným hrozbám, jako je Rusko, řekl Haroche.

Na sjezdu Trump odhalil senátora z Ohia J.D. Vance jako svého kandidáta na viceprezidenta, který je stejně jako Trump fanouškem maďarského premiéra Viktora Orbána. Vance byl americkým tiskem označen za Trumpova dědice krajně pravicového hnutí MAGA a špatnou zprávu pro transatlantickou alianci.

Trumpův výběr viceprezidenta: Vzkaz Evropě?

"Je mi úplně jedno, co se stane na Ukrajině," řekl Vance v podcastu s bývalým Trumpovým stratégem Stevem Bannonem v roce 2022.

Na Mnichovské bezpečnostní konferenci na začátku tohoto roku Vance řekl, že bezpečnostní zaměření USA se přesune do Indo-Pacifiku, a vyzval Evropu, aby si své záležitosti spravovala sama.

"Na celém světě je spousta padouchů. A já se teď mnohem více zajímám o některé problémy ve východní Asii než o Evropu," řekl na konferenci.

Ricarda Lang, spolupředsedkyně německé Strany zelených, která byla spolupanelistkou na konferenci, uvedla, že Vance nenechal nikoho na pochybách, že Trump "předá Ukrajinu Putinovi".

Poté, co byl Vance oznámen na sjezdu, Lang na X napsala, že jeho výběr jako kandidáta je "pro Evropu znepokojující".

V rozhovoru pro DW europoslanec za CDU David McAllister rozvedl, proč Vanceova nominace vyděsila Evropu.

"Je rozhodně proti další americké podpoře Ukrajiny v jejím boji proti ruské invazi," řekl McAllister. "Za druhé, je pro dodatečná cla na dovoz z Evropy. A za třetí, kritizoval Evropu, že je příliš závislá na euru."

Americké příjmy z obrany vs. izolacionismus

Experti tvrdí, že Trumpova a Vanceova izolacionistická politika v zahraničí je v rozporu se zájmy amerického obranného průmyslu. Chce-li Trump zrušit americkou ochranu, pak by Evropané mohli mít menší chuť nakupovat drahé obranné vybavení od amerických společností.

Haroche řekl, že výdaje na obranu jsou nepřímým způsobem, jak si koupit "americkou dobrou vůli a podporu".

"Pro Trumpa může být obtížné sladit politiku 'Amerika na prvním místě' s ekonomikou na prvním místě," dodal.

Zdroj v angličtině: ZDE

