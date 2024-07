Pohřbeni pod sutinami, ztraceni v chaosu, rozloženi k nepoznání: zoufalý boj o nalezení tisíců lidí uprostřed pokračující izraelské války

Osmadvacetiletý Anas Juha a jeho pozůstalí příbuzní posledních sedm měsíců každý den navštěvují trosky rodinného domu v naději, že najdou ostatky svých pohřešovaných blízkých. Dne 6. prosince jediný izraelský nálet rozdrtil jejich pětipatrovou budovu ve čtvrti Al-Fayoumi ve městě Gaza a zabil 117 členů rodiny. Padesát sedm těl bylo nalezeno a identifikováno, 60 dalších zůstalo od té doby uvězněno pod troskami, píše Ibtisam Mahdi v izraelském časopise +972.

Shodou okolností nechal Anas toho rána svou ženu a děti doma, zatímco snídali, aby vyřídil pochůzku v nedalekém domě svého otce. Když uslyšel silný výbuch, spěchal zpátky, aby zkontroloval svou rodinu, a s hrůzou zjistil, že našel jen oblak kouře a prachu.





„Byli jsme zdecimováni,“ řekl Anas o své rodině. "Jaký byl jejich zločin, že je takhle zabili? Nikdo z nich nepatřil k žádné frakci ani organizaci a v žádných předchozích válkách jsme nebyli terčem útoků."

„Jsou také zaneprázdněni reakcemi na útoky, kde mohou být přeživší - na případy, jako je ten náš, nemají čas,“ dodal Anas. „Srdce nás bolí úzkostí.“





Basal vysvětlil, že rozsah zkázy způsobené izraelským náporem, intenzita útoků a omezení vnášet do obléhané enklávy novou techniku a vybavení znemožňují záchranářům vyzvednout všechna těla.





Podle něj se týmy civilní obrany dostávají pod palbu i při reakci na letecké útoky, přestože by jim měla být podle mezinárodního práva poskytována ochrana. „Je to odporný zločin,“ zdůraznil.

Vzala mě za ruku a pokračovala: "Kdybych věděla, že je mrtvý, bylo by to pro mě jednodušší než tahle nejistota. Nevíme, jestli je naživu, nebo mrtvý, jestli ho napadli psi, jestli ho zadrželi, nebo ho unesl voják okupační armády a odvezl do Izraele“.







„Neexistují žádné specializované pátrací týmy,“ vysvětlil zdroj. "Místo toho se shromažďují informace od příbuzných a na policejních platformách WhatsApp se šíří oznámení o pohřešované osobě. Rozesílá se číslo mobilního telefonu, adresa a fotografie žadatele. Jakmile jsou zjištěny jakékoli informace, je stěžovatel vyrozuměn."

Mezitím MVČK od začátku války aktivně pracuje na slučování rodin, mimo jiné tím, že usnadňuje propuštění zadržených osob a jejich návrat z izraelských vazebních středisek k rodinám. Podle mluvčího MVČK v Gaze Hišáma Mhanny organizace kontaktovala více než 980 propuštěných vězňů, aby shromáždila informace o zacházení s nimi a podmínkách jejich zadržování. Vysvětlil, že tímto způsobem chce MVČK „posílit náš dialog s příslušnými orgány v této záležitosti a zvýšit tlak na izraelské úřady, aby povolily obnovení návštěv ve věznicích“.





Podle ministerstva zdravotnictví Gazy zabilo izraelské bombardování od 7. října více než 14 000 palestinských dětí, z nichž přibližně polovina dosud nebyla plně identifikována. V nedávné zprávě OSN se uvádí, že děti byly také mezi těmi, které byly nedávno objeveny v masových hrobech, kde těla vykazovala známky mučení, hromadných poprav a možných případů pohřbívání lidí zaživa.

„Celá budova se proměnila v trosky,“ řekl pro server +972. „Myslel jsem jen na těch 140 lidí, kteří byli uvnitř.“Anas začal zoufale hledat svou rodinu spolu se zraněnými bratranci Mohammadem a Najim, kteří zásah přežili poté, co je síla výbuchu vymrštila ze zřícené budovy. Počáteční pátrací a záchranné práce prováděli sami, bez pomoci civilní obrany Gazy, která má za úkol vyhledávat přeživší a mučedníky po izraelských náletech; vzhledem k tomu, že v té době byly v celém pásmu přerušeny internetové a komunikační sítě, nemohli přeživší o útoku informovat záchranné složky. Sanitky dorazily na místo až poté, co první skupina zraněných dorazila v soukromých autech do baptistické nemocnice Al-Ahli a oznámila místo útoku.Anasova manželka Lena a jejich dvě děti, pětiletý Kariman a tříletý Fayez, nebyli mezi těmi, které vytáhli z trosek. Nebyli mezi nimi ani Lenini rodiče a sourozenci.Poté, co si uvědomil rozsah tragédie, která ho postihla, začal Anas sepisovat jména těch, jejichž těla se nepodařilo vyzvednout. Zpočátku byl šok tak silný, že si nedokázal vybavit mnoho jejich jmen, včetně jmen vlastní ženy a dětí. Časem se mu však podařilo zaznamenat všech 60.Navzdory měsícům, které uplynuly od bombardování, Anas neztrácí naději, že jednou bude moci svou rodinu řádně pohřbít. Civilní obrana však prozatím nemůže udělat více, aby pomohla vyzvednout ostatky jeho příbuzných: její vybavení je opotřebované a nemá dostatek personálu, aby zvládla rozsah izraelského bombardování, které stále pokračuje.Anasova rodina patří mezi tisíce Palestinců, kteří jsou od 7. října v Gaze evidováni jako „pohřešovaní“ a o většině z nich se předpokládá, že uvízli mrtví nebo živí pod zničenými budovami a jejichž těla nebyla registrována jako příchozí do nemocnic. Mezinárodní výbor Červeného kříže (MVČK) obdržel dotazy týkající se více než 8700 takových případů; tři čtvrtiny z nich zůstávají nevyřešeny.Ministerstvo zdravotnictví Gazy odhaduje, že celkový počet pohřešovaných osob je ještě vyšší: přibližně 10 000. Toto číslo není zahrnuto do celkového počtu obětí izraelského bombardování, který podle ministerstva v současné době činí více než 38 000 osob. Vzhledem k tomu, že většina zdravotnických zařízení v Gaze již nefunguje v důsledku bombardování nebo násilné evakuace, bude práce na vyhledání, identifikaci a sečtení všech obětí pravděpodobně pokračovat ještě několik let.„Když se dozvídáme o počtu lidí, které nejsme schopni zachránit, zejména dětí, cítíme se frustrovaní a hodně pláčeme nad naší bezmocností, navzdory našemu úsilí,“ řekl mluvčí civilní obrany Mahmúd Basal pro +972. Nejhorší podle něj je, když „slyšíme něčí hlas [volající] zpod trosek a nemůžeme ho zachránit“.Basal zdůraznil, že dokud nedojde k úplnému zastavení izraelských útoků, nebude civilní obrana schopna najít většinu těl pohřešovaných lidí v Gaze. Odhaduje, že i pak by mohlo trvat přinejlepším dva až tři roky, než budou všechna nalezena. „Během dočasného příměří [které trvalo sedm dní na konci listopadu] jsme se pokusili vyzvednout některé pohřešované osoby zpod trosek domů, ale omezený čas a nedostatek vybavení tento proces zpomalily,“ řekl.Tam, kde se podařilo těla vyzvednout, objevily týmy civilní obrany ve dnech, kdy byly izraelské útoky méně intenzivní, mrtvoly v pokročilém stádiu rozkladu. „Těla mrtvých byla zcela rozložená, zejména těla dětí,“ vyprávěl Basal.Podle OSN by samotné odklízení 40 milionů tun sutin v Gaze mohlo trvat 15 let. Již nyní, varoval Basal, „pokračující hromadění tisíců těl pod sutinami začalo šířit nemoci a epidemie - zejména s příchodem léta a zvýšením teplot, které urychlují proces rozkladu“.Organizace Save the Children odhaduje, že mezi přibližně 10 000 pohřešovanými osobami, které se mají nacházet pod troskami, je více než polovina dětí. Další tisíce lidí byly pohřbeny v neoznačených nebo hromadných hrobech, zadrženy izraelskými silami nebo se v chaosu ztratily či byly odděleny od svých rodin, takže celkový počet palestinských dětí, o jejichž pobytu není v současné době nic známo, činí přibližně 21 000. Některé z těch, které se dostaly do nemocnic bez identifikace, jsou klasifikovány morbidní zkratkou „WCNSF“: zraněné dítě, bez přeživší rodiny.Již několik měsíců jsou účty sociálních médií v Gaze zaplaveny oznámeními o pohřešovaných osobách, zejména dětech. Jejich počet se zvýšil až v souvislosti s posledním masovým vysídlením, které způsobila izraelská invaze do jižního města Rafáh na začátku května.Mezi nimi je i Ahmad Husajn, malý chlapec, kterému ještě nebyly ani dva roky. Zmizel během exodu z oblasti kruhového objezdu Awda v centru Rafáhu, když obyvatelé prchali směrem k pobřežní oblasti Al-Mawasi.„Byly jsme tři rodiny a převáželi jsme své věci ve dvou nákladních autech,“ řekla Ahmadova matka Samah. "Myslela jsem, že Ahmad je se svým otcem, který si myslel, že je se mnou. Zjistili jsme, že je nezvěstný, když jsme vykládali kamiony v oblasti Asdaa'; ptala jsem se na něj jeho otce, ale ten nevěděl, kde Ahmad je."Ahmadův otec Rami se rychle vrátil do výchozího bodu jejich cesty, ale Ahmada nenašel a nikdo jiný v oblasti ho neviděl. Rami následně podal zprávu o zmizení svého syna na MVČK i na policii , a zveřejnil několik oznámení na sociálních sítích.„Každý den ho hledáme mezi živými i mrtvými,“ řekl Samah. "Hledali jsme všude - v každé nemocnici, u každé [humanitární] organizace, na každé policejní stanici. Ale nedostali jsme žádné informace."Policejní složky v Gaze se přímo nepodílejí na pátrání po pohřešovaných osobách, a to kvůli svým omezeným zdrojům a skutečnosti, že policejní stanice a policisté jsou často terčem útoků izraelské armády. Zdroj z policejní stanice v Chán Júnisu, který s portálem +972 hovořil pod podmínkou anonymity kvůli obavám z napadení, však uvedl, že se policie přesto snaží pomáhat, kde může, i když bez koordinace s mezinárodními organizacemi nebo bez jejich pomoci.Zdroj popsal proces snahy o identifikaci těl, která dorazí do nemocnic: "Když se tělo již rozkládá, pořizují se fotografie jeho oblečení a případných identifikačních znaků; tyto informace se spolu s místem [kde bylo tělo nalezeno] zaznamenávají do záznamů oddělení všeobecného vyšetřování.„Když se tělo ještě nerozložilo a lze identifikovat rysy obličeje, tělo se vyfotografuje a tyto fotografie se zveřejní na sociálních sítích,“ pokračoval zdroj. "Tělo je pak na tři dny uloženo do nemocniční lednice. Pokud po uplynutí této doby zůstane tělo neidentifikováno, je pohřbeno."Když jsou však nemocnice příliš plné mrtvých, zdroj vysvětlil, že tělům jsou přidělena čísla a poté jsou okamžitě pohřbena na určeném místě. Po identifikaci je „číslo nahrazeno skutečným jménem osoby a ta je vyřazena ze seznamu pohřešovaných osob. Rodina se pak může rozhodnout, zda tělo přenese na rodinné pohřebiště, nebo je ponechá na stejném pohřebišti, kde bylo původně pohřbeno."Zdroj zdůraznil, že počty pohřešovaných osob nebo osob evidovaných jako neidentifikované jsou pouze odhady: každý den jsou nová těla evidována jako pohřešovaná, zatímco jiná jsou identifikována. „Abychom mohli přesně zjistit všechna čísla, musíme nejprve zastavit válku.“Jak vysvětluje organizace Save the Children, u dětí je sedmkrát vyšší pravděpodobnost, že zemřou na následky zranění způsobených výbuchem, než u dospělých, a to z důvodu zranitelnosti jejich těla, což znamená, že je u nich také vyšší pravděpodobnost, že utrpí tak strašná zranění, že jejich tělo bude zdeformováno k nepoznání. Někdy však může být malý vzrůst dětí výhodou, protože je zachrání před rozdrcením sutinami nebo zasažením střepinami.Například dvouletý Hamza Malaka byl jediným přeživším - „WCNSF“ - izraelského leteckého útoku ze 14. října, který vyhladil několik generací jeho rodiny, včetně starých lidí, malých dětí a těhotné ženy. Ani po devíti měsících se nepodařilo zjistit celkový počet mučedníků, kteří jsou stále uvězněni pod troskami jeho domu ve čtvrti Zeitoun ve městě Gaza. Podle odhadů sousedů se jednalo o 26 osob, z nichž některá těla se stále ještě nepodařilo najít.Hamzův strýc Mohammad, který žije v Kalifornii, sdělil serveru +972, že zařídil, aby se o Hamzu staral jeho přítel, dokud nenajde způsob, jak dítě z Gazy evakuovat a převzít do vlastní péče. „Nevím, kolik lidí bylo v domě, když byl bombardován, nebo kolik jich už odešlo a nyní jsou vysídleni v jiných oblastech Gazy,“ řekl Mohammad.Nadží Juha, Anasův bratranec, si přeje jen to, aby mohl svou dvouletou dceru Kenzi řádně pohřbít. Po leteckém útoku na rodinný dům, při kterém zahynulo 117 jeho příbuzných, se mu podařilo získat těla matky, otce, sourozenců, neteří, synovců, manželky a syna - nejtěžší však podle něj je, že neví, co se stalo s Kenzi."Bylo její tělo vykucháno? Uhořela při výbuchu? Přežila výbuch, než se udusila pod troskami?“ ptá se. S těmito nezodpovězenými otázkami se Naji snaží pokračovat v životě, který podle něj „ztratil smysl“.