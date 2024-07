Státní propaganda začala připravovat Rusy na dalších deset let války

19. 7. 2024

Kremlem kontrolovaná média mohou Rusy připravit na pokračování nepřátelských akcí na Ukrajině až do roku 2034. K tomuto závěru dospěli analytici Institutu pro studium války (ISW) na základě toho, jak ruská propagandistická média prezentovala úvahy zástupce šéfa Bezpečnostní rady Ruské federace Dmitrije Medveděva o dlouhodobých vyhlídkách Ukrajiny.

Medveděv v rozhovoru pro Argumenty i Fakty připomněl, že generální tajemník NATO Jens Stoltenberg nedávno vyjádřil naději, že Ukrajina vstoupí do Severoatlantické aliance v roce 2034. V tomto případě se to podle Medveděva nestane "nikdy", protože do té doby se změní vedení NATO a "je pravděpodobné, že nechvalně známou zemí je 404" (narážka na webový chybový kód - pozn. KD).

Ačkoli Medveděv přímo neřekl, že Ukrajina přestane existovat do roku 2034, ruská státní média, včetně jedné z největších zpravodajských agentur TASS, začala publikovat články s titulky jako "Medveděv přiznává, že Ukrajina bude pryč do roku 2034" a "Medveděv předpovídá zmizení Ukrajiny do roku 2034".

Podle analytiků ISW lze ze způsobu, jakým ruská státní média upravila Medveděvovy výroky, usuzovat, že Kreml očekává, že dosáhne svého cíle "zničit Ukrajinu" do roku 2034. Ruské úřady tak chtějí připravit veřejnost na to, že válka bude trvat dalších deset let, ale skončí kýženým "vítězstvím" Ruska, říkají odborníci.

Taková tvrdá propagandistická rétorika přitom přímo podkopává některé pokusy kremelských představitelů ujistit Západ, že Rusko je připraveno "vyjednávat" o "míru" s Ukrajinou. To znovu zdůrazňuje, že "jediným kýženým konečným cílem války pro Kreml je úplné zničení ukrajinského státu a lidu," domnívají se analytici ISW.

"Ani Ukrajina, ani Západ nemohou očekávat, že budou s Ruskem vyjednávat o jeho podmínkách, pokud ruské podmínky zahrnují zničení Ukrajiny a jejího lidu v příštích deseti letech," uzavřeli analytici.

Medveděv již dříve vyzval k přípravě na obsazení celého území Ukrajiny poté, co Moskva a Kyjev podepíší mírovou smlouvu a ukončí válku. Podle něj se na Ukrajině mohou dostat k moci radikálové a Rusko v tuto chvíli bude muset "zatlouct dlouhý ocelový hřeb do rakve banderovského kvazistátu" a také "zničit zbytky svého krvavého dědictví a vrátit zbývající země do lůna ruské země".

"Ale nepřátelé Ruska pak nikam nepůjdou. Budou sbírat sílu a čekat na nový vhodný důvod, aby zničili naši zemi. Musíme být připraveni na budoucí bitvy na obranu vlasti," zdůraznil Medveděv.

