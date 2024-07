Tlak na Bidena roste, počet demokratů vyzývajících k jeho odstoupení přesáhl 30

20. 7. 2024

Americký prezident se prý cítí „rozzlobený a zrazený“ a spekuluje se o tom, že by se oznámení o jeho odchodu mohlo blížit



Obklíčený Joe Biden v pátek vstoupil do potenciálně nejrozhodnějšího víkendu své padesátileté politické kariéry, protože počet demokratických členů Kongresu, kteří ho vyzývají k odstoupení, překročil 30. Nejnovějším z nich je senátor za Ohio Sherrod Brown.



Biden se zotavuje z covidu-19 v sebeizolaci ve svém domě v Delaware a údajně se cítí „rozzloben a zrazen“ spojenci a vyrojily se spekulace, že se možná chystá oznámit odstoupení z volebního klání.



Vzhledem k tomu, že šest z deseti demokratických voličů v pátek zveřejněném průzkumu agentury AP a Centra pro výzkum veřejných záležitostí (Centre for Public Affairs Research) uvedlo, že Kamala Harrisová by byla dobrou prezidentkou, spojenci viceprezidentky se diskrétně připravovali na její nástup do čela prezidentské kandidátky, dvořili se dárcům a připravovali nové poselství, které by použili v případě, že se stane kandidátkou.



Vzácný záblesk světla pro Bidena přišel ve čtvrtek v dopise podepsaném více než 1400 černošskými příznivkyněmi, které tvrdily, že by měl zůstat kandidátem a že jakýkoli pokus o změnu kandidátky by „obešel vůli milionů voličů, kteří se zúčastnili demokratického procesu“ v primárkách. Další veřejné vyjádření podpory ve čtvrtek přišlo od Alexandrie Ocasio-Cortezové, newyorské kongresmanky, která během čtvrtečního živého vysílání na Instagramu vyzvala demokraty, aby zvážili své snahy o Bidenovo vytlačení.



V pátek vyzval k podpoře Bidena také Bernie Sanders.



V pátek rovněž oznámila volební odnož Hispánského kongresového uskupení, že podporuje Bidena, což není vzhledem k opozici této skupiny vůči Trumpovi překvapením, ale je to pozoruhodné ve chvíli, kdy prezident bojuje o svůj politický život. „Další Trumpovo prezidentství by bylo pro latinskoamerickou komunitu v celé zemi katastrofální,“ uvedla předsedkyně skupiny Linda Sánchezová.



Ale vzhledem k tomu, že více než 30 demokratů v Kongresu, včetně předního kalifornského zástupce Adama Schiffa, nyní vyzvalo Bidena, aby odstoupil, prezident se prý zlobil na vysoké představitele strany, že nespokojenost podporují. Mezi nimi je na prvním místě Nancy Pelosiová, bývalá předsedkyně Sněmovny reprezentantů, která se snažila Bidena přesvědčit o jeho klesajících volebních číslech, a také Barack Obama a Bill a Hillary Clintonovi, o nichž se Biden údajně domnívá, že ho svým nápadným mlčením podkopávají.



„Nastává realita,“ řekl zdroj blízký Bidenovi deníku New York Times a dodal, že by nebylo překvapením, kdyby Biden brzy oznámil své odstoupení, aby umožnil Harrisové převzít nominaci.„Nevím, jak by [Biden] mohl přejít trvalé útoky,“ citoval Politico jednoho z demokratů blízkých Bílému domu. „Zdá se, že konec je blízko.“Bidenovým odhodláním údajně otřásla kombinace intenzivních machinací Pelosiové, čerstvých údajů z průzkumů veřejného mínění z váhajících států, které ukazují, že se jeho cesta k vítězství ve volbách zužuje, a bojkotu ze strany klíčových dárců, z nichž posledním byl údajně miliardář ze Silicon Valley Michael Moritz. Pelosiová, která dlouho patřila k jeho nejdůležitějším spojencům, prý využila své znalosti údajů z průzkumů a politické mapy, aby ho přesvědčila, že jeho pozice je slabá.





Biden opakovaně trval na tom, že má důkazy o průzkumech veřejného mínění, které ukazují, že by mohl vyhrát, a opíral se o údaje svého poradce Mikea Donilona. Když však tento argument přednesl Pelosiové v nedávném telefonátu, řekla mu, aby „dal Donilona k telefonu“, aby mu mohla oponovat vlastními průzkumy, a naznačila, že prezidenta neinformuje, uvedl deník New York Times.





Tlak veřejnosti dále zesílil ve čtvrtek, kdy senátní demokraté Jon Tester z Montany a Martin Heinrich z Nového Mexika veřejně vyzvali Bidena, aby odstoupil. Mnohem více než více než 30 kongresových demokratů, kteří veřejně vyzvali k jeho odstoupení, tak učinilo v soukromí.Čtyři členové Sněmovny reprezentantů - Jared Huffman z Kalifornie, Marc Veasey z Texasu, Chuy Garcia z Illinois a Mark Pocan z Wisconsinu - vydali v pátek společnou výzvu."Pane prezidente, vždy jste naši zemi a naše hodnoty stavěl na první místo.Vyzýváme vás, abyste to udělal znovu, abychom se mohli spojit a zachránit zemi, kterou milujeme."





CNN informovala, že někteří zaměstnanci Demokratické strany prošli procesem „tichého odchodu“.„Myslím, že nenajdete člověka, který by říkal, že by měl zůstat,“ řekl jeden z nich. „Roste pocit, že je konec hry.“







Další tři samostatné výzvy zaslali Zoe Lofgrenová z Kalifornie, blízká spojenkyně Pelosiové, Sean Casten z Illinois a Greg Landsman z Ohia, jehož křeslo je jedním z hlavních cílů republikánů v listopadových volbách.Spojenci Pelosiové ji vykreslili jako osobu, která vůči Bidenovi projevuje citlivost - uznává jeho úspěchy ve funkci prezidenta, dlouhou historii politické služby a skutečnost, že má covid - a zároveň nenápadně používá jemné přesvědčování.„Je jako kouzelník,“ řekl jeden ze zdrojů listu Hill."Je mimořádně záměrná. Usilovně se snaží udržet rovnováhu a pomáhá mu dospět k rozhodnutí tím, že jemně tahá, nikdy netlačí."To u Bidenových spojenců, z nichž jeden přirovnal jeho osud k Juliu Caesarovi, příliš podpory nenašlo.„Lidé, kteří tohoto muže znají 30, 40 let, mu vrážejí kudlu do zad i do čela,“ řekl serveru Politico vysoce postavený poradce pro kampaň a administrativu. “Podobné pocity prý sdílí i sám Biden, který svým spolupracovníkům řekl, že se cítí „zraněný a zrazený“ tím, jak se ho přední představitelé strany - které dříve zesměšňoval jako „elity“ - snaží vytlačit.Jeden z Bidenových spojenců řekl televizi NBC News, že za Trumpovo vítězství ve volbách v roce 2016 mohou vedoucí představitelé strany, kteří se ho nyní snaží z kandidátky vytlačit.