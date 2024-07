Joe Biden je prý přístupnější výzvám, aby odstoupil z kandidatury

19. 7. 2024

Prezident veřejně trvá na tom, že bude stranickým kandidátem, i když mu lídři v Kongresu říkají, že pochybují, že dokáže Trumpa porazit





Joe Biden je prý v posledních dnech otevřenější k vyslechnutí argumentů, že by měl odstoupit jako demokratický kandidát na prezidenta poté, co mu dva hlavní představitelé strany v Kongresu sdělili, že pochybují o jeho schopnosti porazit Donalda Trumpa.



Náznaky možného přehodnocení přicházejí poté, co byl Biden ve středu pozitivně testován na Covid-19, což ho donutilo k několikadenní izolaci a zároveň k omezení návštěvy kampaně v Nevadě, která byla součástí snahy ukázat, že jeho kandidatura je velmi živá.



Shoduje se to také s čerstvými údaji z průzkumů veřejného mínění, které ukazují, že nyní zaostává za Trumpem o dva body ve Virginii, tedy ve státě, který v roce 2020 vyhrál o 10 bodů.



Průzkum Emerson College Polling/the Hill ukázal, že Trump vede v poměru 45 % ku 43 %, což je v rámci chyby, ale v souladu s řadou dalších průzkumů, které ukazují, že Bidenova podpora v rozhodujících státech od jeho katastrofálního vystoupení v debatě v Atlantě minulý měsíc klesla.



Bidenova nově objevená vstřícnost přinejmenším k možnosti odstoupení představuje posun oproti postoji, který zaujal na tiskové konferenci na summitu NATO ve Washingtonu minulý týden, kdy novinářům řekl, že by odstoupil pouze v případě, že by mu údaje z průzkumů ukázaly, že „není možné vyhrát“.



„To nikdo neříká,“ dodal.



Jeho ochota naslouchat argumentům protistrany přichází poté, co mu údajně šéf senátní většiny Chuck Schumer a šéf demokratů ve Sněmovně reprezentantů Hakeem Jeffries řekli, že by bylo v zájmu země, kdyby odstoupil, uvedla ABC.



Schumer označil zprávu o svém setkání s Bidenem v prezidentově domě v Delaware minulý víkend za „plané spekulace“, ale příznačně její obsah nepopřel.



Zásah předsedy Senátu měl zřejmě vliv na oddálení kroku Národního výboru Demokratické strany, který chtěl uspořádat předčasné elektronické volby delegátů, jež mohly začít příští týden a jejichž cílem bylo zajistit Bidenovi nominaci ještě před stranickým sjezdem, který se bude konat příští měsíc v Chicagu. Hlasování bylo posunuto nejméně o týden, což dává silám, které jsou proti jeho kandidatuře, více času na organizaci.



Stejně přesvědčivě se podle CNN vyjádřila i bývalá předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová, která Bidenovi v nedávném rozhovoru řekla, že podle průzkumů nedokáže Trumpa porazit a že by mohl zničit šance demokratů na znovuzískání sněmovny v listopadu.



Biden se prý během rozhovoru ohradil a trval na tom - stejně jako při několika jednáních s dalšími demokraty - že viděl údaje z průzkumů veřejného mínění, které ukazují, že dokáže vyhrát. Není známo, zda Pelosiová během rozhovoru, který se prý uskutečnil v minulém týdnu, vyzvala prezidenta, aby ustoupil.



Pelosiová podle všeobecných informací organizovala obnovený tlak na Bidena, aby se vzdal své kandidatury na znovuzvolení, který v posledních dnech zesílil po krátké pauze po neúspěšném atentátu na Trumpa minulou sobotu, na který prezident reagoval sérií autoritativních prohlášení vyzývajících ke klidu.



Adam Schiff, kalifornský kongresman, který se v úterý stal nejnovějším zvoleným demokratem vyzývajícím Bidena k odstoupení, je známý tím, že má k bývalému předsedkyni parlamentu blízko.



„Předsedkyně parlamentu ho nechce vyzvat, aby odstoupil [z funkce demokratického kandidáta], ale udělá vše, co je v jejích silách, aby se tak stalo,“ uvedl podle serveru Politico jeden ze spojenců Pelosiové. Čtvrteční zpráva deníku Washington Post naznačila, že Barack Obama,u něhož Biden byl jako viceprezident, v minulých dnech sdělil svým spojencům, že Bidenova cesta ke znovuzvolení se značně zúžila a že by měl znovu zvážit životaschopnost své kampaně. Obama s Bidenem od debaty 27. června hovořil pouze jednou, ale s Pelosiovou si prý soukromě telefonicky sdělovali své obavy. Bývalý prezident nejprve bezprostředně po debatě vyjádřil Bidenovi podporu na Twitteru.



Dalším zlověstným znamením pro Bidena je, že Jeffrey Katzenberg, jeden z hlavních prezidentových poradců a spolupředseda jeho kampaně, mu sdělil, že dárci přestali dávat peníze na jeho kampaň. Bidenův poradce řekl deníku New York Times, že rozhodnutí, zda odstoupit z volebního klání, se zúžilo na tři faktory - průzkumy veřejného mínění, peníze a to, které státy jsou ve hře. Všechny tři se podle něj vyvíjejí pro Bidena špatným směrem.



Když ve čtvrtek zesílily obnovené spekulace o Bidenových úvahách, jeho příznivci nadále trvali na tom, že se postoj nezměnil.



