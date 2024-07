Netanjahu odmítá výzvy k okamžitému vyšetřování bezpečnostních selhání ze 7. října

18. 7. 2024

Premiér řekl parlamentu, že chce „porazit Hamás“ před vyšetřováním nejsmrtelnějšího útoku v dějinách Izraele



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu odmítl výzvy k okamžitému nezávislému vyšetřování bezpečnostních selhání, která umožnila nejsmrtonosnější útok v historii jeho země.



„To, co lidé chtějí, abychom teď udělali, nechtějí, abychom se pouštěli do dramatického vnitřního vyšetřování, zatímco jsou stále zadržováni naši rukojmí a tolik vojáků ztratilo své životy, aby ochránili zemi,“ řekl mluvčí. „Vyšetřování samozřejmě proběhne, ale právě teď se soustředíme na to, abychom tuto válku vyhráli.“



Izraelský ministr obrany Yoav Gallant minulý týden vyzval k vytvoření státní vyšetřovací komise pro útoky ze 7. října.



„Musí vyšetřit nás všechny: rozhodující činitele a profesionály, vládu, armádu a bezpečnostní služby, tuto vládu - a vlády za posledních deset let, které vedly k událostem 7. října,“ řekl Gallant na vojenské akci, údajně za potlesku.



Krátce poté se v televizi objevil videozáznam z tříhodinového setkání v premiérově kanceláři, které izraelská média popisují jako „napjaté“ a které ukazuje řadu konfrontací mezi pozůstalými a premiérem, který odmítl jejich požadavky na omluvu za svou roli v bezpečnostních selháních.



Netanjahu se zdál být překvapen, když rodiny popisovaly, jak jejich dcery opakovaně varovaly před hrozícím útokem, přestože v měsících od 7. října se rozšířily zprávy popisující, jak byly pozorovatelky ignorovány, když se snažily upozornit své velitele na riziko.



Jedna z účastnic setkání Netanjahuovi řekla, že její dcera „právě dokončila výcvik na pracovišti. Teprve před týdnem nastoupila jako pozorovatelka. Přišla domů a řekla nám: Mami ... chystá se invaze“.



Toto setkání představuje přiznání na nejvyšší úrovni, že izraelská armáda neposlechla pozorovací jednotku v Nahal Oz, kde byly 7. října zabity desítky vojáků a další zajati jako rukojmí v rámci bezprecedentního útoku Hamásu a dalších ozbrojenců na města a kibucy v okolí pásma Gazy.



Organizace Human Rights Watch obvinila vojenské křídlo Hamásu, brigády Kásám, a nejméně čtyři další palestinské ozbrojené skupiny ze spáchání válečných zločinů a zločinů proti lidskosti během útoku, při němž bylo zabito téměř 1 200 lidí a 250 osob bylo vzato jako rukojmí.



V nové zprávě organizace na ochranu práv poukázala na široký vzorec útoků na civilisty, které podle ní představovaly „válečné zločiny a zločiny proti lidskosti spočívající ve vraždění, braní rukojmí a dalších závažných trestných činech“.



Izraelská letecká a pozemní kampaň zaměřená na Gazu v uplynulých měsících zabila více než 38 000 lidí a další tisíce jsou pravděpodobně pohřbeny pod troskami.



Netanjahu opakovaně odolával výzvám k vyšetření vojenských a bezpečnostních selhání, která předcházela útokům vedeným Hamásem, a to navzdory řadě rezignací a omluv vysoce postavených členů izraelského bezpečnostního establishmentu.



Minulý týden rezignoval vedoucí člen izraelské bezpečnostní agentury Šin Bet známý pouze pod iniciálou „Alef“, který ve svém projevu na rozloučenou údajně uvedl, že odchází v hlubokém zklamání, že jeho oddělení nedokázalo útoku zabránit.



V dubnu rezignoval šéf zpravodajské služby Izraelských obranných sil, generálmajor Aharon Haliva, a stal se tak nejvýše postaveným úředníkem, který kvůli útoku odstoupil. „Zpravodajské oddělení pod mým velením nesplnilo úkol, který mu byl svěřen,“ napsal ve svém rezignačním dopise.



Navzdory protestům, které ho vyzývaly k rezignaci, i požadavkům širokého spektra izraelské společnosti, aby se omluvil za bezpečnostní selhání ze 7. října, Netanjahu tvrdošíjně odolává.



„Premiér se k selháním, která vedla k 7. říjnu, vyjádřil velmi otevřeně,“ odpověděl Netanjahuův mluvčí David Mencer na otázku, proč se premiér odmítl omluvit.





„Izrael je demokratický stát a v minulosti vždy vedl velmi dalekosáhlá vyšetřování, bezvýhradná vyšetřování toho, proč se věci staly... Myslím, že není pochyb o tom, že k jednomu z těchto bezvýhradných vyšetřování dojde, ale premiér se domnívá, že by se tak mělo stát až po vyhrané válce.“







