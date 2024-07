Nový program britské labouristické vlády. Promarněná příležitost?

Starmerova nová labouristická vláda zveřejnila ve středu odpoledne svůj program. (Tradičně ho v parlamentě předčítá monarcha.) Skotští nacionalisté (kteří však ve volbách do londýnské Dolní sněmovny nedávno tvrdě prohráli) ho ostře kritizovali jako "promarněnou příležitost":





"Keir Starmer ve své první zkoušce ve vládě neuspěl. Tento nesmělý legislativní program je promarněnou příležitostí, která nepřinesla změnu, jež byla lidem ve Skotsku slíbena.





Lidé ve Skotsku hlasovali pro jasnou a zásadní změnu ve Westminsteru a labouristická vláda dostala obrovský mandát k jejímu uskutečnění, takže je hořkým zklamáním, že tuto příležitost zahodila."

SNP vydala prohlášení, v němž si stěžuje na deset opomenutí v labouristickém vládním programu:Stephen Flynn, předseda SNP ve Westminsteru, řekl:Vláda by tuto analýzu nepřijala,. Její projev například obsahuje návrh zákona na zřízení nové Velké britské energetické společnosti, která bude v průběhu parlamentu financována částkou 8,3 miliardy liber. SNP tvrdí, že to není správný plán pro zelené investice, protože vláda by podle ní měla vydávat více.Předložili 40 návrhů zákonů, od potenciálně celonárodně významných až po legislativní úpravy, i když bez skutečných překvapení. Co tedy labouristé ve svém prvním královském projevu předkládají? Zde je to, co bylo slíbeno, oblast po oblasti.