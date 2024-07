Britská vláda katastrofálně selhala při přípravě země proti covidové pandemii, konstatuje analýza

19. 7. 2024

Zpráva uvádí, že konzervativní ministři zdravotnictví nedokázali odstranit nedostatky v pohotovostním plánování předtím, než covid ve Spojeném království usmrtil více než 230 000 lidí





Bývalí konzervativní ministři zdravotnictví Jeremy Hunt a Matt Hancock jsou kritizováni za to, že se nedokázali lépe připravit na pandemii ve Velké Británii, a to v první zatracující zprávě z vyšetřování covidu, která vyzývá ke změně způsobu, jakým se vláda připravuje na civilní mimořádné situace.



Hunta, který byl ministrem zdravotnictví v letech 2012-18, a Hancocka, který převzal funkci do roku 2021, kritizovala předsedkyně vyšetřování Heather Hallettová za to, že nenapravili nedostatky v krizovém plánování před pandemií, která si ve Spojeném království vyžádala více než 230 000 životů.



Vláda se soustředila převážně na hrozbu vypuknutí chřipky, přestože koronaviry v Asii a na Blízkém východě v předchozích letech znamenaly, že „další vypuknutí koronavirů v pandemickém měřítku bylo předvídatelné“. Lady Hallettová uvedla, že ignorovat tuto skutečnost byla „zásadní chyba“.

„Nebyla to náhlá, neočekovaná událost,“ uvedla Hallettová ve 240stránkové zprávě. V závěru zprávy se uvádí: "Procesy, plánování a politika civilních pohotovostních struktur v rámci vlády Spojeného království a decentralizovaných správních orgánů a civilních služeb zklamaly své občany. Ministři a úředníci se provinili 'skupinovým myšlením', které vedlo k falešnému konsensu, že Spojené království je na pandemii dobře připraveno. Již nikdy nesmí být připuštěno, aby nemoc vedla k tolika úmrtím a tolika utrpením."



Premiér Keir Starmer prohlásil, že jeho vláda je „odhodlána vzít si z vyšetřování ponaučení a zavést lepší opatření, která nás ochrání a připraví na dopad jakékoli budoucí pandemie“.



Hallettová ve své zprávě, kterou rodiny pozůstalých po obětech covidu uvítaly jako „údernou, jasnou a usvědčující analýzu toho, jak a proč se Velká Británie ocitla ve fatálně nedostatečné přípravě“, uvedla, že „k připravenosti a odolnosti na mimořádné události v celém systému je třeba přistupovat podobně jako k hrozbě ze strany nepřátelského státu“.



Příchod další pandemie - „potenciálně ještě přenosnější a smrtelnější“ - je podle ní otázkou kdy, nikoliv zda, a „pokud nebudeme lépe připraveni“, přinese „nesmírné utrpení a obrovské finanční náklady a nejvíce budou trpět ti nejzranitelnější ve společnosti“.



„Otřesná svědectví o ztrátách a zármutku ... nám připomínají, proč musí dojít k radikální reformě,“ uvedla Hallettová.



Mezi doporučeními bývalého vyšší soudkyně odvolacího soudu bylo mimo jiné následující:



- Vůdce nebo zástupce vůdce každé ze čtyř britských zemí by měl předsedat výboru na úrovni vlády, který by byl zodpovědný za civilní připravenost na mimořádné události.



- Nejméně jednou za tři roky by se mělo uskutečnit cvičení reakce na pandemii v celém Spojeném království a měla by být zavedena nová strategie pro civilní nouzové situace v celém Spojeném království.



- Externí „červené týmy“ by měly pravidelně zpochybňovat zásady, důkazy a rady týkající se plánů pro mimořádné situace.



- Měl by být zřízen nezávislý statutární orgán, který by poskytoval poradenství vládě Spojeného království a decentralizovaným správním orgánům a konzultoval by připravenost a reakci na civilní mimořádné události s dobrovolnými skupinami a řediteli veřejného zdraví v radách.



Daisy Cooperová, mluvčí liberálních demokratů pro zdravotnictví, řekla: „Dnešek musí být okamžikem pro změnu. Země byla během pandemie těžce zklamána a tato nová vláda musí zajistit, aby se rychle poučila."



Paul Nowak, generální tajemník Kongresu odborových svazů, označil zprávu za „okamžik pravdy“. Podle něj potvrzuje, že „úsporná opatření zanechala Spojené království nedostatečně připravené“ a že „tváří v tvář největší krizi od druhé světové války byla naše obrana v důsledku výrazných škrtů ve výdajích oslabena“.



Zjištění o nepřipravenosti Spojeného království na pandemii jsou prvními výsledky zákonem stanoveného vyšetřování covidu-19 a vycházejí ze šesti týdnů slyšení loni v létě a ze zveřejnění tisíců dokumentů.



Zpráva byla zveřejněna ve vyšetřovacích místnostech v západním Londýně, kde se sešly rodiny, které ztratily své blízké, aby si připomněly to, co označily za „obrovský milník“.



Skupina Covid-19 Bereaved Families for Justice, která zastupuje asi 7 000 rodin, však uvedla, že Hallettová „nezašla dostatečně daleko v tom, jak stanovit, jak můžeme zpochybnit, řešit a zlepšit nerovnosti a kapacitu veřejných služeb“.





Hallettová nepodpořil jejich výzvu ke jmenování specializovaného ministra pro odolnost a připravenost.







„Pokud budou reformy, které doporučuji, provedeny, bude národ odolnější a lépe se vyhne strašlivým ztrátám a nákladům pro společnost, které přinesla pandemie covidu-19,“ uvedla. „Očekávám, že všechna má doporučení budou realizována... Já i můj tým to budeme pečlivě sledovat.“

- Vláda nedocenila dopad pandemie na menšinové etnické komunity a osoby se špatným zdravotním stavem a s jinými zranitelnými místy.









- Bylo nedostatečné vedení v předchozích letech, kdy ministrům, kteří nebyli vyškoleni v oblasti civilních mimořádných událostí, nebylo předloženo široké spektrum vědeckých názorů. Nedokázali také dostatečně zpochybnit rady, které dostali a které byly v každém případě zatíženy „skupinovým myšlením“.

Hancock při vyšetřování uvedl, že byl „ujištěn, že Spojené království je jednou z nejlépe připravených zemí na světě jak reagovat na pandemii“, a že Světovou zdravotnickou organizaci, která zařadila Spojené království na přední místo ve světě, považoval za „autoritativní zdroj“.







Podrobnosti v angličtině ZDE

Pozůstalí dlouho vedli kampaň za veřejné vyšetřování ještě předtím, než ho v květnu 2021 oznámil Boris Johnson. V příštích dvou až třech letech má být postupně zveřejněno nejméně devět dalších zpráv, protože vláda, zdravotnické systémy, školy, zastupitelstva, vědci a ekonomové se nadále potýkají s důsledky pandemie.Hallettová uvedl, že přípravy bretské vlády na brexit bez dohody způsobily pozastavení prací na připravenosti na pandemii.V letech před vypuknutím epidemie covidu-19 „došlo ke zpomalení zlepšování zdravotního stavu a prohloubily se nerovnosti v oblasti zdraví. Veřejné služby fungovaly téměř na hranici, ne-li nad rámec svých kapacit.Zazněla nepřímá kritika George Osborna, konzervativního ministra financí z let 2010-2016, za to, že ministerstvo financí neplánovalo pro nic jiného než pro ekonomické šoky. Hallettová uvedla, že mohlo „předem určit ... hlavní možnosti hospodářské politiky, které mohly být nasazeny v případě pandemie“.Osborne při vyšetřování uvedl, že „britské ministerstvo financí, a pokud je mi známo, ani žádné jiné západní ministerstvo financí, neprovedlo žádné plánování, které by umožnilo požádat celou populaci, aby zůstala doma po dobu několika měsíců“.Hallettová uvedla, že kdyby bylo Spojené království lépe připraveno, mohlo se vyhnout některým lidským a finančním nákladům.„Před pandemií covidu-19 neexistovalo ve vládě Spojeného království a decentralizovaných správních orgánech žádné ministerské vedení, které by mohlo zvážit strategii, řídit politiku a přijímat rozhodnutí v rámci celé vlády, aby se připravilo na civilní mimořádné události a vybudovalo odolnost vůči nim v celém systému,“ řekla.Mezi hlavní nedostatky v připravenosti patřily:- Spojené království bylo připraveno na nesprávnou pandemii: chřipku. Když se Hancock v červenci 2018 stal ministrem zdravotnictví, hned první den ve své zprávě uvedl: „Pandemie chřipky je pro vládu největším rizikem.“- Instituce odpovědné za krizové plánování jsou „labyrintem ve své složitosti“.- Jediná vládní pandemická strategie (pro chřipku) je zastaralá - pochází z roku 2011 - a chybí jí přizpůsobivost.- Vláda se nepoučila z dřívějších civilních krizových cvičení a epidemií nemocí.Uvedla, že všichni ministři zdravotnictví, kteří se řídili strategií z roku 2011, včetně Hunta, nesou odpovědnost „za to, že tyto nedostatky nebyly prozkoumány a napraveny“.„Včetně pana Hancocka, který od nesprávné strategie upustil, když pandemie udeřila, a to už bylo příliš pozdě na to, aby měla nějaký vliv na připravenost a odolnost.“