Proč tohle není v České televizi? „Byl pro mě vším,“ pláče žena, které zabili bratra. Zhroutí se

18. 7. 2024

Osm škol vybombardováno Izraelem. Skrývaly se tam tisíce civilistů



Reportér, Channel 4 News: Opatrně ji nese uprostřed chaosu a krveprolití. Na podlaze leží zranění pacienti. Toto je nemocnice al Ali ve městě Gaza. Následky jen jednoho z několika dnešních izraelských úderů na tomto území. Ilham stojí vedle svého manžela a vyřizuje telefonáty zdrcených příbuzných.

"Byl v káhirské škole v Káhiře a najednou se stali terčem útoku. Nebylo žádné varování. Izraelcům je jedno, kdo byl zabit. Nic pro ně neexistuje."



V Gaze se počítá každá vteřina, každá minuta. Na místo útoku spěchá tým záchranářů. Rychle projíždí centrem města, které se nyní změnilo v apokalyptickou krajinu. Krev je ještě čerstvá a raketa dopadá přímo před školu. Osmý útok na školu nebo v její blízkosti za posledních deset dní.



"Lidé se právě procházeli po ulici. Nic nedělali. Neměli v rukou žádné zbraně a stali se terčem útoku. Lidé utíkají z jednoho místa na druhé a hledají bezpečí, ale v Gaze není nikde bezpečno."





Včera další izraelský úder zasáhl školu OSN v centru Gazy. Armáda obviňuje operativce Hamásu, že se ukrývají uvnitř. Stačí se však podívat na zoufalství ve tváři této mladé dívky. Vzhledem k tomu, že prakticky všichni obyvatelé Gazy byli izraelským útokem vyhnáni ze svých domovů, školy poskytují útočiště statisícům obyčejných Palestinců.









Zpět ve městě Gaza, před nemocnicí, se dnešním útokem hroutí životy, rodiny. Dvě ženy se ve svém zármutku drží jedna druhé. „Byl pro mě vším,“ pláče žena, které zabili bratra. Zhroutí se. "Nechte mě se na něj podívat. Už to nezvládám. Přísahám. Jsem tak unavená."Jak může někdo zvládnout tolik bolesti? Hněv této ženy není namířen jen proti Izraeli, ale i proti Hamásu. "Ať vás Bůh zničí za to, co jste nám udělali," říká."Jen se mnou mluv," prosí tento otec. "Jen jedno slovo."Ale kdo mu může říct, kdy tato noční můra skončí?