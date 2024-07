Korejci v Evropě žádnou jadernou elektrárnu nepostavili, ale prý dodržují termíny a rozpočet

19. 7. 2024 / Boris Cvek

čas čtení 3 minuty

Takže to vyhráli Korejci. Jak řekl premiér: jejich nabídka na dostavbu bloků v Dukovanech je téměř ve všem lepší než ta francouzská. Jsou levnější, dodržují termíny. Prý. Jedinou zahraniční zkušeností Korejců jsou Emiráty, kde se projekt protáhl o tři roky nad plán. A dále? Jak řekl pan Gavor v Radiožurnálu, a je to snad obecně známo jako banalita, ta korejská firma nikdy žádnou jadernou elektrárnu v Evropě nepostavila.





Zatímco Francouzi u sebe doma ve Flamanville mají se stavbou jaderné elektrárny děsivé problémy (náklady jsou pětkrát vyšší, než bylo plánováno), Korejci u nás to zvládnou jistě levou zadní. V termínu a za těch pouhých 200 miliard za blok. Za hubičku. Stavba má začít v roce 2029 a zkušební provoz má být spuštěn v roce 2036. Stát má potom 40 let garantovat ceny elektřiny. Prý mají být levnější než dnes.

Hned na začátku tu radost z toho, že jsme se konečně posunuli k realizaci velké snu, trochu zkalila informace, že americký Westinghouse tvrdí, že korejská firma není oprávněna stavět u nás to, co stavět chce. Prý jde o americkou technologii a Korejci by tím, co nám slibují, porušili americké zákony. Lze očekávat, že problémů bude časem mnohem více.

V komentářích k výsledku tendru se lze také dočíst, jak korejská firma chce vlastně řešit situaci, kdy na našem trhu práce je prakticky kompletní zaměstnanost. Asi si bude muset dovézt pracovníky z ciziny. Těžko ale může očekávat stejné pracovní podmínky jako v Emirátech.

Je pravda, že Fialova vláda se může chlubit, že dokázala v této neustále omílané agendě udělat skutečně krok dopředu. Konsensus politický i napříč veřejností, že jde o dobrou věc, je ohromující. Je to snad jediná věc, na které se shodnou Okamura, Fiala, Babiš, STAN, lidovci, piráti. Jen prezident Svazu průmyslu cosi říká o tom, že důležité je, aby koncová cena elektřiny pro spotřebitele byla přijatelná. Ale toho stejně nikdo neposlouchá, protože nikdo nemůže vědět, co bude v roce 2040 nebo později.

Otázka je, co se stane, až narazíme do reality. Jaký může být realistický odhad, že se začne stavět? Podle mě se stavět ani nezačne. Ale kdybych měl přistoupit na tu hru, může to být rok 2035. V té době, nebo ještě mnohem dříve, může být zcela jasné, že to nemá smysl (jasné je to už dnes). Náklady do roku 2029 jsou odhadovány na 80 miliard. Reálně to může být sto, dvě stě miliard. Vždyť na to máme. A pokud se někdo v té době zeptá pana Fialy, kterému v roce 2035 bude 71 let, může pokrčit rameny a právem říci: všichni to chtěli.

