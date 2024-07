České jádro na cestě k možným problémům, ani cena není jistá

18. 7. 2024

Fiala se zbláznil:





Vláda právě schválila výběr preferovaného dodavatele pro dostavbu dvou bloků v jaderné elektrárně Dukovany. Jednání o smlouvě začne s korejskou společností KHNP, která na základě vyhodnocení expertů nabídla lepší podmínky ve většině hodnocených kritérií včetně ceny. pic.twitter.com/fsPU4uDbmG — Petr Fiala (@P_Fiala) July 17, 2024

Necháš největší (a nejnesmyslnější) tuzemskou investici realizovat firmu, která má nulové zkušenosti se stavbou JE v Evropě a která zároveň reaktor podobného typu nikdy nestavěla. What could potentially go wrong?



Tohle není stát, tohle je groteska 😃https://t.co/wM4lRNGqiz — Radek Kubala (@RadKubala) July 17, 2024



Tisková reakce Calla, Sdružení pro záchranu prostředí, a Hnutí DUHA



Vláda ve středu rozhodla, že budoucnost české jaderné energetiky má být spojena s jihokorejskou státní firmou KHNP (Korea Hydro & Nuclear Power, je to dceřiná firma elektrárenského koncernu KEPCO), která by měla postavit dva nové reaktory v Dukovanech. Příští vlády pak mohou na základě opce objednávku rozšířit i na dva nové reaktory v Temelíně, podmínky této opce ale ještě nebyly dojednány. Vláda ve středu rozhodla, že budoucnost české jaderné energetiky má být spojena s jihokorejskou státní firmou KHNP (Korea Hydro & Nuclear Power, je to dceřiná firma elektrárenského koncernu KEPCO), která by měla postavit dva nové reaktory v Dukovanech. Příští vlády pak mohou na základě opce objednávku rozšířit i na dva nové reaktory v Temelíně, podmínky této opce ale ještě nebyly dojednány.

S vládním rozhodnutím jsou spojena rizika pro českou energetiku, protože reaktory APR1000, které má firma stavět, ještě nikde na světě nestojí a ani si je nikdo jiný neobjednal. KHNP navíc nemá žádnou zkušenost s výstavbou v Evropě a bude muset v projektu reagovat na vyšší požadavky na jadernou bezpečnost. Projekt je navíc ohrožen probíhající arbitráží mezi KHNP a Westinghouse, která se snaží zabránit „nepovolenému převodu duševního vlastnictví společnosti Westinghouse mimo Koreu“, a o němž může být rozhodnuto v roce 2025.

S vládním rozhodnutím jsou spojena rizika pro českou energetiku, protože reaktory APR1000, které má firma stavět, ještě nikde na světě nestojí a ani si je nikdo jiný neobjednal. KHNP navíc nemá žádnou zkušenost s výstavbou v Evropě a bude muset v projektu reagovat na vyšší požadavky na jadernou bezpečnost. Projekt je navíc ohrožen probíhající arbitráží mezi KHNP a Westinghouse, která se snaží zabránit „nepovolenému převodu duševního vlastnictví společnosti Westinghouse mimo Koreu", a o němž může být rozhodnuto v roce 2025.



Problematickou se může ukázat i zcela rozdílná kultura projektování a řízení stavby mezi východoasjským managementem a českými dodavateli i licenčními orgány. Jedinou zahraniční zkušenost KHNP získala se stavbou reaktorů APR1400 v Barakah ve Spojených arabských emirátech. I zde byly bloky spuštěny tři roky po plánovaných termínech (první reaktor byl uveden do komerčního provozu v dubnu 2021 místo deklarovaného konce roku 2017) [1].



Česká vláda zatím teprve hledá řešení, jakým způsobem stavbu nových reaktorů zaplatí. Jisté je jen, že půjde o veřejnou podporu, která zatíží státní rozpočet a v budoucnu účty spotřebitelů elektřiny, protože ČEZ by reaktory jako komerční projekt nestavěl. K oznámené částce 400 mld. Kč za oba bloky je potřeba připočíst náklady na financování, které ji ještě navýší. Za přípravné práce vydá státní rozpočet do roku 2029 až 85 miliard korun.



Tisková zpráva KHNP vydané po vládním rozhodnutí však uvádí cenu 440 mld. Kč za oba bloky, tedy o 10 % vyšší. Zejména však má jít pouze o „odhad české vlády“, „o konečné ceně hodnotě zakázky má být rozhodnuto po jednání se společností KHNP“ [2].



Jeong Yoon Lee, jaderný expert a prezident Nuclear Safety and Future z Jižní Koreje uvedl:





„Domnívám se, že rizika spojená s projektem reaktoru APR1000 jsou podceňována. V České republice půjde o výstavbu prvního reaktoru tohoto typu a KHNP bude muset vyhovět evropským bezpečnostním standardům. Zkušenosti s projekty v Asii, kde firma v porovnání s konkurencí lépe dodržovala harmonogram i rozpočet, nebudou v tomto případě dostatečné.“











Karel Polanecký, energetický expert Hnutí DUHA, řekl: „Zatímco konkurenti ze skončeného tendru – Westinghouse a EDF jako aktuální majitel Arevy – mají přímé zkušenosti se smlouvami na dodávku reaktoru za fixní cenu, KHNP si tento model v Evropě vyzkouší poprvé. V případě Westinghouse a Arevy měly tyto smlouvy významný podíl na bankrotu respektive miliardových ztrátách. Legenda o šikovných Korejcích, kteří se obvyklým problémům vyhnou, nyní projde testem. Důležité bude, aby smlouva byla dostatečně silná a případné zdražení pokryla skutečně korejská strana.“



Prezentace a videozáznam z vystoupení Jeong Yoon Lee na nedávné Nuclear Energy Conference 2024 je k dispozici na



Poznámky:

Edvard Sequens, energetický konzultant sdružení Calla, řekl: „Česko se má stát zkušebním polygonem pro stavbu nových jihokorejských reaktorů APR1000. Neumím si proto představit, že by byly dokončeny do roku 2036, který ohlašují politici."





[1] The World Nuclear Industry Status Report 2023, A Mycle Schneider Consulting Project, Paris, December 2023, strana 64 a 462, https://www.worldnuclearreport.org/-World-Nuclear-Industry-Status-Report-2023-.html



[2] Tisková zpráva KHNP „KHNP je připravena pomoci zajistit energetické potřeby České republiky“ rozeslaná po jednání vlády uvádí: „Podle odhadů české vlády celkové náklady projektu dosáhnou 220 miliard Kč pro jeden blok a 440 miliard Kč pro dva bloky. O konečné hodnotě zakázky bude rozhodnuto po jednání se společností KHNP. Celkové náklady projektu vyčíslené českou vládou, které zahrnují náklady na výstavbu a rezervní fond pro nepředvídané události, zatím neuvádějí konečnou výši smlouvy s dodavatelem, ta se může lišit v závislosti na výsledku společných jednání.“







