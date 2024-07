Nejvyšší představitelé EU budou bojkotovat neformální setkání pořádané Maďarskem

16. 7. 2024

Tento krok následuje po tom, co proruský premiér Viktor Orbán uspořádal neschválené schůzky se zahraničními lídry o Ukrajině



Vrcholní představitelé EU budou bojkotovat neformální setkání pořádaná Maďarskem v době, kdy tato země předsedá EU, poté, co maďarský proruský premiér Viktor Orbán uspořádal řadu pochybných schůzek se zahraničními lídry o Ukrajině, které rozzlobily evropské partnery.



Velmi neobvyklé rozhodnutí, aby předseda Evropské komise a další vrcholní představitelé tohoto orgánu bojkotovali schůzky, bylo přijato "s ohledem na nedávný vývoj, který poznamenal začátek maďarského předsednictví (EU)", uvedl v pondělí na Twitteru mluvčí komise Eric Mamer.



Maďarsko převzalo rotující roli 1. července a od té doby Orbán navštívil Ukrajinu, Rusko, Ázerbájdžán, Čínu a Spojené státy na světovém turné, které označil za "mírovou misi", jejímž cílem je zprostředkovat ukončení ruské války na Ukrajině. To rozzlobilo mnoho vedoucích představitelů v EU, kteří uvedli, že o Orbánových plánech nebyli předem informováni. Jeho vláda má přátelské vztahy s Ruskem a jde proti politice většiny zemí EU, pokud jde o podporu Ukrajiny. Vrcholní představitelé EU budou bojkotovat neformální setkání pořádaná Maďarskem v době, kdy tato země předsedá EU, poté, co maďarský proruský premiér Viktor Orbán uspořádal řadu pochybných schůzek se zahraničními lídry o Ukrajině, které rozzlobily evropské partnery.Velmi neobvyklé rozhodnutí, aby předseda Evropské komise a další vrcholní představitelé tohoto orgánu bojkotovali schůzky, bylo přijato "s ohledem na nedávný vývoj, který poznamenal začátek maďarského předsednictví (EU)", uvedl v pondělí na Twitteru mluvčí komise Eric Mamer.Maďarsko převzalo rotující roli 1. července a od té doby Orbán navštívil Ukrajinu, Rusko, Ázerbájdžán, Čínu a Spojené státy na světovém turné, které označil za "mírovou misi", jejímž cílem je zprostředkovat ukončení ruské války na Ukrajině. To rozzlobilo mnoho vedoucích představitelů v EU, kteří uvedli, že o Orbánových plánech nebyli předem informováni. Jeho vláda má přátelské vztahy s Ruskem a jde proti politice většiny zemí EU, pokud jde o podporu Ukrajiny.





Maďarský ministr pro Evropu János Bóka se proti rozhodnutí Komise ohradil s tím, že tento orgán "si nemůže vybírat instituce a členské státy, se kterými chce spolupracovat".



Rozhodnutí Evropské komise se vztahuje na neformální zasedání, která hostí Maďarsko. Místo nejvyšších úředníků, jako je předsedkyně Evropské komise, v současnosti Ursula von der Leyenová, se jich budou účastnit vysocí státní úředníci.



Orbánova vláda se postavila proti politice většiny zemí EU, když odmítla dodat Kyjevu zbraně k odvrácení ruské invaze a pohrozila zablokováním finanční pomoci válkou zničené zemi.



Návštěvy dlouholetého premiéra v Moskvě a Pekingu, kde jednal s vůdci Vladimirem Putinem a Si Ťin-pchingem, rozzlobily jeho protějšky v EU, které uvedly, že nebyly předem informovány. Spěchali s vysvětlením, že Orbán - jehož země v současné době vykonává půlroční rotující předsednictví bloku - nejednal jménem EU.



V pondělním rozhovoru pro maďarský list Magyar Nemzet Orbánův politický ředitel uvedl, že premiér informoval vedoucí představitele ostatních zemí EU "písemně o jednáních, zkušenostech z první fáze mírové mise a maďarských návrzích".



"Pokud chce Evropa mír a chce mít rozhodující slovo při urovnání války a ukončení krveprolití, musí nyní vypracovat a realizovat změnu směru," řekl Balázs Orbán, který není v příbuzenském vztahu s premiérem. "Realistické zhodnocení situace, realistické cíle a správné načasování - to je náš přístup."

Maďarská vláda se dlouhodobě zasazuje o okamžité příměří a mírová jednání v konfliktu na Ukrajině, ale nenastínila, co by takové kroky mohly znamenat pro územní celistvost země a její budoucí bezpečnost. Vůči Ukrajině projevuje nepřátelský postoj a zároveň udržuje úzké vztahy s Moskvou, a to i po její plnohodnotné invazi v únoru 2022.



Orbánovi kritici ho obviňují, že jedná proti jednotě a zájmům EU a NATO, jichž je Maďarsko členem, a že prosazuje strategii "appeasementu", pokud jde o ruskou agresi.



Po Orbánově neohlášené cestě do Moskvy na jednání s Putinem 5. července - první takové návštěvě hlavy státu nebo vlády EU za více než dva roky - ho von der Leyenová obvinila, že se snaží ruského vůdce uchlácholit, a na X napsala: "Appeasement Putina nezastaví. Pouze jednota a odhodlání vydláždí cestu ke komplexnímu, spravedlivému a trvalému míru na Ukrajině."



