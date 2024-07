Elon Musk plánuje dávat 45 milionů dolarů měsíčně pro-Trumpové organizaci Super Pac

16. 7. 2024

Technologický miliardář podle zprávy věnuje mimořádnou měsíční částku skupině zaměřené na pomoc Trumpovi vyhrát volby





Elon Musk prohlásil, že plánuje od července měsíčně věnovat 45 milionů dolarů skupině Super Pac zaměřené na zvolení Donalda Trumpa, uvedl deník Wall Street Journal.

Technologický miliardář, který před dvěma dny podpořil Trumpa, již daroval organizaci America Pac částku, kterou označil za "značnou", ačkoli skutečná výše daru bude zveřejněna ve volebních dokumentech až 15. července, uvedla agentura Bloomberg.



Zprávy obou zpravodajských serverů o Muskově daru se opíraly o výpovědi nejmenovaných osob obeznámených s plány technologického miliardáře, který je s odhadovaným čistým jměním 252 miliard dolarů jedním z nejbohatších lidí na světě.



Pokud Musk dar takového rozsahu uskuteční, půjde o "mimořádnou částku", uvedl deník Wall Street Journal a jako největší dosud známý dar pro volební cyklus 2024 uvedl 50 milionů dolarů, kterými přispěl na Super Pac podporující Trumpa "pravnuk bankéře Thomase Mellona".



Podle prověrky záznamů provedené deníkem New York Times Musk k 30. červnu žádné dary Super Pac neposkytl.



Podle New York Times již America Pac podpořili někteří Muskovi přátelé a spojenci z technologického světa, včetně Joea Lonsdalea, který spoluzaložil softwarovou společnost Palantir s Peterem Thielem, významným politickým dárcem nově jmenovaného Trumpova viceprezidenta, ohijského senátora JD Vance.



Na tuto snahu údajně přispěla i dvojčata Winklevossova, podnikatelé v kryptoměnách, kteří napadli Joea Bidena za to, že vede tzv. válku proti kryptoměnám prostřednictvím regulace, uvedl Wall Street Journal. Ti v červnu Trumpa uvítali jako "probitcoinového, prokryptografického a proobchodního".



Společnost America Pac, která vznikla letos v létě, má odrážet snahy Demokratické strany o volební účast tím, že financuje robustní republikánské úsilí o získání voličů ve státech, které se rozhodují, uvedl deník New York Times.





Musk v březnu uvedl, že nebude přispívat žádnému z kandidátů na prezidenta USA.







Zdroj v angličtině ZDE

