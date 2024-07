U lesíčka vyvřela říčka, aneb uvaříme se rádi a s chutí

15. 7. 2024 / Petr Haraším

U lesíčka vine se říčka. Kolem říčky a pod lesem louka zel…žulu…hnědá smutně kouká. Na smutné hnědé louce bílé stany, mezi stromy hamaky, dřevěná kuchyň, vládní hangár a kouzelné (jak jinak) kadibudky. Tohle je typický stanový tábor v přírodě, zvaný taktéž tábor pionýrský, protože, ač si to mnoho občanů myslí, Pionýr ještě neumřel, Pionýr trvá. Po Sametu v rámci nových pravidel bez nadhledu a dohledu orgánů moci Pionýr každoročně vyráží vstříc novým zážitkům. Na tři týdny děti sbohem a šáteček. Mytí v řece, vaření v kuchyni a spánek ve stanu, hamace či někde kolem. Prostě ideál, ideál pro děti, které už nemusí sedět ve škole, koukat na monitory, displeje nebo kam se dnes hledí. Ale.

Letos to nevypadá dobře. Nejenže fialová drahota vyhnala ceny nad ceny západní platů východních, kde zaplatit pět tisíc za jednoho táborníka je někdy už dost velká obtíž, za dva táborníky v rodině, za tři táborníky…, podpora rodin na prvním místě, což?

Vedoucí, zástupci, zdravotníci, kuchařky a instruktoři zde v nárokové společnosti bohatých hodných lidí makají tři týdny zadarmo. Ministerstvo dá dotaci, ale tu spolknou náklady na vybavení, údržbu, nájmy, energie, dovoz a odvoz či další vymoženosti dnešních dnů.

Letos však navíc přibyl velký dar od fosilního oligopolu. Fosilního oligopolu nejen českého, nejen evropského, ale i světového. Ne, fakt ne, žádné prachy neposlali, sami mají stále málo, ale poslali pozdrav z horoucích pekel. Fosilní lidumilové, kteří po Sametu 35 let nemilosrdně drancují veškerou českou přírodu (komunisté se chovali k přírodě zcela stejně) nám svěřenou ke svým ziskům poslali spalující vedro, vlhké dusno a jako bonus ostré bouře. A děti děkovat nemusí, tak jsou hodné.



Nejstarší dcera je zdravotník, nejmladší syn instruktor. Letos se na táboře pionýrském dějí prazvláštní věci. Všichni sice víme, masírováni neoliberální či konzervativně pravicovou, populisticky pravicovou i ultrapravicovou masáží, že se stran počasí vůbec nic zvláštního vlastně neděje a vlastně ani dít nebude.

Fosilní pravice zarytě mlčí, když vedro venku pomalu likviduje lidský druh. Leč okamžitě den poté, co vedro ustoupí, se záhadně vynoří z klimatizací a už bědují, že green deal fuj, zelený komunismus, Putinovi ekoteroristé a ekonomický krach minimálně do tří let, pokud nebudeme řádně spalovat, těžit, kopat, chemicky sypat a kácet lesy pro mrzký zisk. Plus, mínus. Jaká změna počasí? Jaké teplo? Vždyť je dobře, často prší a my i občan se máme ještě dnes stále dobře. Vždyť i soudruzi dinosauři a mamuti…

Co nového na loučce u říčky pod lesíkem v táboře zvaném pionýrský? Letos, dle informací z tábora, děti prostě vypínají. Děti prostě nevypínají klimatizace, aby nedošlo k mýlce, děti se vypínají. Ne, děti se nevypínají do výšky, ani do šířky, děti jdou takhle po louce, ke kadibudce, do stanu, k říčce a vypnou se.

Děti se vnitřně vaří. Nepomůže klid, nepomůže pitný režim, neosvěží říčka ani blízký lesík a neutiší horkost ani noční ochlazení je-li vůbec dopřáno.

Děti jdou a pak už nejdou, děti bumbác, instruktoři bumbác a zdravotnici (nejsou jako ten italský kapitán, co prchá první) bumbác jako poslední. Přijede záchranka a naloží uvadající děti. Zavolají o pomoc. Přijede druhá a naloží uvadající instruktory. Zavolají znovu. Přijede třetí, posbírá zdravotníky. Osiřelý zbytek na táboře doufá, že se děti, instruktoři a zdravotníci brzy vrátí. Někteří rodiče nevydrží muka neexistujícího oteplování planety a odvážejí si ratolesti do klimatizovaného domu.

Český stát už 35 let pravidelně posiluje fosilní barony a na oligopol převedl desítky bilionů peněz. Politici zajistili, aby se výnosy z trestné protipřírodní činnosti ani raději jako moc nedanily. Pravice moc dobře ví, že každá daň je krádež. Politici jsou spokojeni, nároková plutokracie rovněž a děti na táborech? Dejte nám pokoj, na takové hlouposti fakt nemáme čas ani peníze.

Tady pan národní hrdina pravicový konzervativec premiér Fiala vám to, milé děti, profesorsky jasně vysvětlí. Dotazy nejsou povoleny.

Milé děti, vy jste budoucnost naší světové české fosilní republiky. Počítejte se mnou. Každoročně musíme zajistit pro vládní oligarchii skoro 500 miliard korun. Rozumíte, chápete, nic jiného vám stejně nezbývá. Musíme také každým rokem zajistit zdárný vývoz 400 miliard korun dividend z republiky, aby se tamní děti měly přeci fanfárově. Rozumíte, chápete, nic jiného vám stejně nezbývá.

Každá dcerka musí poslouchat svou matku (praví kniha knih), a tak my hodní zavíráme oči, když hodné dcery nezákonně (právo je jen pro slabé) posílají matkám každým rokem pravidelně 500 miliard korun na dobré účely.

Rozumíte, chápete, nic jiného vám stejně nezbývá. A pak ještě další stovky a stovky miliard pro švarcsystém, šedou ekonomiku a pro exekuční byznys, když vaši tatínci a maminci neplatí své dluhy, které jsme jim nadělili. Rozumíte, chápete, nic jiného vám stejně nezbývá.

A na vás, vy hloupé nárokové budižkničema, fakt už nemáme ani korunu. Musíte pochopit, že kvůli vám nemůže mít stát dluhy, a nikde nic není zadarmo. Rozumíte, chápete, nic jiného vám stejně nezbývá.

A teď jsi jdu koupit desátý byt a něco investovat do záložny, nebo, kam to vůbec investuji.

Zdar děti, táborům zvlášť a na oteplování naší modré planety vůbec nevěřte a těmto zprávám, které se objevují obden, také nevěřte.

Haraším Petr Orlau

Komentář ze spálené louky u suchého lesíčka, kde se vine líná říčka

