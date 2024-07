Čínský skandál s kuchyňským olejem odhaluje problém ohledně bezpečnosti potravin

17. 7. 2024

Média v Číně nedávno informovala, že k přepravě kuchyňského oleje se používají palivové cisterny. Zpráva vyvolala veřejné pobouření nad bezpečností potravin, která je již dlouho problémem, protože dodavatelé šetří, aby ušetřili náklady, píše Jü-čchen Li. Média v Číně nedávno informovala, že k přepravě kuchyňského oleje se používají palivové cisterny. Zpráva vyvolala veřejné pobouření nad bezpečností potravin, která je již dlouho problémem, protože dodavatelé šetří, aby ušetřili náklady,

Skandál s kontaminací kuchyňského oleje v Číně, který vyšel najevo na začátku července, zdůrazňuje dlouhodobý boj za zlepšení opatření v oblasti bezpečnosti potravin.

Skandál, který poprvé odhalila státem podporovaná média The Beijing News 2. července, se týká dvou čínských společností, které údajně používaly nákladní automobily určené pro pohonné hmoty k přepravě jedlého oleje bez jakéhokoli procesu čištění mezi náklady.

Úřady na pozadí veřejného pobouření oznámily vyšetřování na vysoké úrovni.

"Nejdůležitější je, jak přesvědčit lidi, že podobné incidenty se už nikdy nebudou opakovat," zněl jeden z komentářů, který získal tisíce lajků na čínské mikroblogovací platformě Weibo.

Nejedná se o první celostátní skandál v otázkách bezpečnosti potravin.

V letech 2005 a 2015 čínská média odhalila podobné praktiky nesprávného transportu potravinářského oleje.

Dalším problémem bezpečnosti potravin, který je úřadům znám, je používání "okapového oleje", což je kuchyňský olej recyklovaný z kanalizace a lapačů tuků a levně prodávaný do restaurací.

John Kojiro Yasuda, docent politologie na Univerzitě Johnse Hopkinse v Baltimoru v USA, který zkoumal čínskou regulační reformu, řekl DW, že tato poslední epizoda naznačuje, že Čína je stále "v počátečních fázích transformace svého potravinového systému", a to navzdory desetiletím úsilí.

"Je to opravdu nedokončená práce. Není to něco, co se vyřeší přes noc," řekl.

Nádrže na chemikálie používané pro fritovací olej

Vyšetřovací zpráva k poslednímu skandálu odhalila, že dvě cisterny byly naloženy kuchyňským olejem pro dodání ihned po přepravě chemických produktů, což je úsporné opatření, které se podle médií stalo "veřejným tajemstvím" v dodavatelském řetězci.

Dvě společnosti, které jsou do zprávy zapleteny, jsou státní přepravní a skladovací společnost Sinograin a soukromý konglomerát Hopefull Grain and Oil Group. Obě společnosti v reakci na obvinění zahájily vlastní vyšetřování.

"Odvětví přepravy jedlého oleje je v podstatě ve stavu neregulovaného chaosu," uvedl redaktor The Beijing News ve videoreportáži, která problém připisuje nedostatečnému dohledu výrobců a nedostatku povinných přepravních standardů.

Zatímco Čína má směrnice, které doporučují specializovaná vozidla pro rostlinné oleje, jedná se pouze o "doporučené" standardy, které ponechávají výrobcům prostor k tomu, aby šetřili, uvedl editor.

Jen-čung Chuang, vedoucí pracovník pro globální zdraví v Radě pro zahraniční vztahy, řekl DW, že střídání dodávek chemikálií a kuchyňského oleje je nepřijatelné, i když jsou nádrže mezi jednotlivými použitími čištěny.

"Ze záchodu prostě nepijete, i když je vyčištěný," řekl Chuang.

Zdroj v angličtině: ZDE

